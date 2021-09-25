Качество жизни в областных центрах Западной Украины сильно отличается. Да, пять из них входят в первую десятку рейтинга, но Львов занял лишь десятое место. При этом Черновцы оказались на предпоследнем, 23-м

Не во всех областных центрах региона жить хорошо

На Западной Украине всю неделю обсуждали результаты седьмого всеукраинского муниципального опроса, проведённого Социологической группой рейтинг по заказу Международного республиканского института (International Republican Institute, финансируемая из американского бюджета структура, близкая Республиканской партии США). Опрос проводился в 24 областных центрах Украины (правда, роли Донецка и Луганска исполняли, соответственно, Мариуполь и Северодонецк).

Респондентам задавали множество различных вопросов, но ключевой была оценка качества жизни в их городе. И по этому критерию областные центры Западной Украины достаточно сильно отличаются. С одной стороны, в первую десятку рейтинга вошли сразу пять из них: Луцк (2-е место), Ивано-Франковск (3), Хмельницкий (5), Тернополь (8) и Львов (10). Во второй десятке оказались Ужгород (13) и Ровно (16), а вот Черновцы заняли предпоследнее, 23-е место. По большому счёту, такие же места упомянутые города занимают в рейтингах оценки качества конкретных услуг. «В Луганске патриотов не меньше, чем во Львове». Данилов «забыл» русский язык и поскандалил с журналистом © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Примечательно, что тенденции развития своих городов жители областных центров региона оценивают несколько по-другому. Так, больше всего тех, что считает, что дела идут в правильном направлении, в Хмельницком — 75% жителей. Считают развитие ситуации в своих городах правильным жители Галичины: в Тернополе таких 71%, (4-е место), в Ивано-Франковске — 69% (5-е), а во Львове — 56% (8-е). При этом Луцк по этому показателю оказался на 7 месте — тут считают ход дел правильным 63% жителей. В Ровно таких 43%, Ужгороде — 40%, а в Черновцах положительно оценивают тенденцию развития города лишь 30% его жителей.

Опрос также показал, что лидерами рейтингов на гипотетических выборах в городские советы в основном являются партии, к которым принадлежат мэры областных центров. Так, несмотря на низкие позиции Черновцов, за «Единую альтернативу» мэра Романа Кличука там готова проголосовать почти четверть избирателей. Жители Ивано-Франковска и Тернополя, которые возглавляют представители ВО «Свобода», в основном собираются голосовать за эту партию (соответственно, 60% и 51%). В Хмельницком лидером является «именная» партия городского головы — «Команда Симчишина» (58%), во Львове — «Самопомощь» мэра Андрея Садового (30%), а в Луцке — «За будущее» градоначальника Игоря Полищука (28%).

Несколько отличается ситуация в Ровно. Этим городом правит своеобразный «дуумвират»: мэр Александр Третьяк («Европейская солидарность») и секретарь горсовета Виктор Шакирзян (местная партия «Ровно вместе»). Они сражались во втором туре выборов мэра, но после выборов стали союзниками, что отражают и рейтинги их партий на возможных выборах горсовета Ровно: за «Европейскую солидарность» готовы проголосовать 22% жителей, а за «Ровно вместе» — 19%. В Ровно подростки-близнецы попытались зарезать женщину ради интереса © ruslan kosolapov / flickr

А вот рейтинги партий в Ужгороде отражают большое количество «акционеров» нынешней городской власти. Тут за «Слугу народа» (партию бывшего губернатора, а ныне главу облсовета Алексея Петрова) и «Батькивщину» мэра Ужгорода Богдана Андреева готовы проголосовать по 11% жителей. Примечательно, что такой же рейтинг и у «Европейской солидарности», которая в городе и области считается оппозицией.

Миллионы гривен за вакцинированных учителей

В среду, 22 сентября, на заседании Кабинета Министров Украины премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже в четверг все учебные заведения, которые не вакцинированы на 80% хотя бы первой дозой, должны быть закрыты. «Важный момент — закрыты, не переведены в онлайн, не переведены на дистанционную форму, а закрываются — так прописано в постановлении — до тех пор, пока коллектив не вакцинируется», — отметил Шмыгаль.

Правда, во Львове это распоряжение правительства сразу же попытались обойти, ссылаясь на пункт об обязанности местных властей «обеспечить учебный процесс» в школах. «Мы должны были принять соломоново решение: все школы во Львове будут работать, но учителя должны показывать или сертификат вакцинации, или справку, что они в течение последних полгода переболели, или отрицательный ПЦР-тест», — заявил 22 сентября мэр Львова Андрей Садовый. Ляшко допустил обязательную вакцинацию на Украине © Facebook, Виктор Ляшко

При этом во всей Львовской области по состоянию на 24 сентября работает в обычном режиме 366 школы, 1150 — в дистанционном режиме. Как сообщил директор департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации (ОГА) Олег Паска, более 80% персонала вакцинировано в 31% школ области. В двух курортных городах — Моршине и Трускавце — такой показатель достигнут во всех школах, потому они работают в обычном режиме.

Все учебные заведения дошкольного и среднего образования Ивано-Франковска продолжат работу в штатном режиме, поскольку во всех из них вакцинировано более 80% сотрудников. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По словам градоначальника, горсовет Ивано-Франковска пытается разными методами популяризировать в обществе необходимость прививок от коронавируса. «Первая школа, которая достигнет 100% вакцинации, получит миллион гривен на инфраструктуру. Отремонтировать спортзал, сделать территорию. То есть, таким образом тоже мотивируем, чтобы все-таки вакцинировались», — пояснил Марцинкив. Однако после того, как он назвал шуткой своё обещание выплатить по 100 тысяч гривен женщинам, которые забеременеют после вакцинации от коронавируса, вряд ли новое обещание повысит уровень вакцинации в школах.

При этом в разрезе Ивано-Франковской области ситуация совсем иная. Из 1030 образовательных заведений Прикарпатья лишь 271 вакцинировала более 80% сотрудников. То есть с 23 сентября 759 заведения приостановили работу. Как отметила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, если школа, в которой вакцинировано меньше 80% работающих, возобновит работу, директора будут оштрафованы на сумму от 34 до 170 тысяч гривен (1-5 тысяч евро), а учителя — от 17 до 34 тысяч гривен.

Похожая ситуация и в Тернопольской области. В самом Тернополе во всех школах вакцинировано более 80% сотрудников, и они продолжают работу в штатном режиме, а в области таких заведений 682 из 1217. Единственный стимул к вакцинации, который пока предложили областные власти — это угроза штрафов. Как заявил на совместной пресс-конференции с чиновниками от образования начальник полиции в Тернопольской области Александр Богомол, его подчинённые готовятся к массовым рейдам по школам. Фестиваль «Файне місто» в Тернополе кончился громким сатанинским скандалом © wikipedia.org

В Черновицкой области обнародуют статистику только в разрезе школ, и она выглядит весьма положительно. В 309 из 358 школ области вакцинировано более 80% персонала, и они продолжают работу. Правда, какова ситуация с дошкольными образовательными заведениями, власти не сообщают. При этом самый большой вуз области, Черновицкий национальный университет имени Федьковича, с 23 сентября полностью перешёл на дистанционное обучение. В руководстве вуза даже не могут сообщить, какой процент его сотрудников на данный момент вакцинирован.

На Закарпатье на дистанционную форму обучения перешли 244 заведения среднего образования из 604, в Волынской области — 286 из 588 (в Луцке — 18 из 38), в Хмельницкой — 199 из 578 (причём в 17 школах не привит ни один работник), а в Ровенской — 302 из 556 (в областном центре — 26 из 39). При этом бюджетная комиссия Ровенского горсовета поддержала предложение выделить 1 миллион гривен школам, которые первыми достигли 80% уровня вакцинации персонала. На какое количество школ планируют делить этот миллион — пока неясно.

Регион превращается в одну большую базу НАТО

Во Львовской области, на базе Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове, 20 сентября начались украинско-американские военные учения Rapid Trident 2021. Учения будут проходить до 1 октября, в них примут участие примерно 6 тысяч военных. Кроме военнослужащих из Украины и США, к учениям присоединятся представители Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

«Учения являются важным шагом на пути к евроинтеграции Украины. Усилятся оперативные возможности наших войск, улучшится уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США и партнеров НАТО. Украинские военные, которые восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию, поделятся с зарубежными коллегами уникальным боевым опытом, приобретенным в боях на Донбассе», — отметил руководитель учений с украинкой стороны, бригадный генерал Владислав Клочков. Конечно, он не будет говорить своим военным коллегам, что "российская агрессия" на самом деле является обороной, которую организовали гражданские жители и народная милиция Донбасса. Зеленский: НАТО в кризисе, только вступление Украины в Альянс спасет его © president.gov.ua

Учения Rapid Trident проводятся в Украине с 2006 года, но особо массовыми они стали с осени 2014 года, когда Яворовский полигон стал фактически превращаться в полноценную военную базу НАТО. Хотя Конституция Украины запрещает создание таких баз, под Львовом постоянно находятся сотни, а иногда и тысячи военных из США, Великобритании, Канады и Польши — под предлогом участия в учениях, которые проходят 335-336 дней в году. Эту практику ввёл ещё президент Пётр Порошенко, который подавал на утверждение парламента указы о «временном» присутствии иностранных войск на территории Украины, это же продолжает делать и его преемник Владимир Зеленский. Кстати, его ожидают на полигоне 28 сентября, когда в рамках учений будет проведён «День высокопоставленных гостей и прессы».

В прошлом году в этих учениях приняли участие около 4 тысяч военных из девяти стран. А в этом году впервые в истории в рамках Rapid Trident пройдут тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Также запланировано совместное десантирование украинских и американских военных из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

Под базирование авиации НАТО готовят и военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Недавно Министерство обороны Украины отчиталось, что этот объект при помощи специалистов из США сертифицирован по стандартам НАТО. На аэродроме в Староконстантинове, который пока единственный на Украине имеет сертификат НАТО, базируется седьмая бригада тактической авиации ВВС Украины (Су-24М, Су-24МР) и 34-я отдельная эскадрилья беспилотных авиационных комплексов, вооруженная турецкими дронами Bayraktar TB2.