Одна из версий смерти Сталина состоит в том, что Иосиф Сталин был убит своими соратниками. Считается, что политбюро партии, видя, что вождь хочет повторить 1937 год, составило заговор. Ключевым событием этой версии является увольнение и арест начальника охраны генерального секретаря генерала Николая Сидоровича Власика

После ареста Власика в феврале 1953-го Сталин был изолирован на своей «ближней» даче и уничтожен.

Версия солидна и остроумна. Но это было бы слишком просто.

Бой с тенью

Для начала любителям истории нужно чётко понимать, что речь идёт о тайной деятельности спецслужб. Сталинские, вернее партийные спецслужбы свою деятельность умели очень хорошо скрывать. Скрывали секреты они профессионально. А значит, надежно избавлялись от вещественных доказательств и заведомо направляли будущие поиски по ложному следу.

«Вокруг Булгакова». Сталин как гений манипуляции © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Это легенда. Власик не писал никаких мемуаров. А еще одна версия о том, что он вёл дневники, которые оставил потомкам, также несерьёзна. Всё, что есть в виде литературного произведения за подписью «Николай Власик», — сочинения других авторов. Потому что оставлять следы — непрофессионально. Оставлять можно только ложные следы. Надежной гарантией того, что сотрудник, выйдя на пенсию, не начнет разглашать военную тайну, является мощный аппарат системы, в которой он служил.

Генерал Власик в своих «воспоминаниях» пишет: «Я был жестоко обижен Сталиным. За 25 лет безупречной работы, не имея ни одного взыскания, а только одни поощрения и награды, я был исключён из партии и брошен в тюрьму. За мою беспредельную преданность он отдал меня в руки врагов».

Мог ли Власик такое написать? Не мог. Никто не знает, кто инициировал арест Власика. Он был арестован в мае 1952 года, осужден аж в 1955-м на 10 лет. А уже в 1956-м представлен к снятию судимости без возвращения наград и звания. Еще оригинальнее: Власик арестован в мае 1952 года, в марте 1953-го Сталина заносят в Мавзолей, а в мае того же года бывшему генералу Власику предъявляют обвинение… в организации покушения на товарища Сталина!

Потом несколько лет во внутренней тюрьме, затем приговор, обжалование, ссылка, помилование… Жизнь на пенсии в Москве. Попасть после тюрьмы и ссылки на пенсию в Москву было делом сложным. Наибольшие трудности были бы с жильем, но, к счастью, квартира нашлась.

Можно ли представить себе, что Николай Сидорович после этого всего рехнулся и взялся за воспоминания?

Кто проворонил смерть Сталина

Как создавалась «Линия Сталина» © drive2.ru

Первое: Сталин прожил после увольнения Власика всего 10 месяцев. Само по себе это ничего не доказывает, ведь Иосифу Виссарионовичу было за 70.

Второе: человек, который отвечал за охрану Сталина после Власика, отсутствовал в момент его смерти. Кто же это? Полковник Николай Петрович Новик. Последние места работы — замминистра госбезопасности Белорусской ССР (январь 1948 — 7 июня 1949 г.), начальник 4-го отдела 5-го Управления МГБ СССР (7 июня 1949 — 3 ноября 1951 г.), заместитель начальника 2-го Главного управления МГБ СССР (3 ноября 1951 — 30 июля 1952 г.).

С министерской должностью в Белоруссии (откуда был родом сам Власик) всё ясно. 5-е управление — это борьба с антисоветскими элементами. «Пяточка». 2-е главное управление — это обеспечение режима секретности советской промышленности. После увольнения Власика 30 июля 1952 года полковник Новик — замначальника управления охраны МГБ. Зам уже арестованного Власика. Он уже исполняет обязанности начальника охраны товарища Сталина, но официально еще не начальник.

5 марта 1953 года от выполнения обязанностей отстранен. Потому что в момент смерти товарища Сталина отсутствовал на месте. За такое во времена, когда охрану вождя возглавлял товарищ Паукер, расстреливали.

Но товарища Новика даже не уволили из органов. С 20 марта 1953 года он заместитель начальника 9-го отдела (с 9.05.53 — 5-го отдела) внешней контрразведки МВД СССР. Нет, его не перевели из МГБ в милицию, а у милиции не было внешней контрразведки. Просто с 5 марта 1953-го МГБ (которым пугали детей) было объединено с МВД (где служил дядя Стёпа из детских книжек) и стало называться МВД. Возглавил его товарищ Берия.

Сегодня пишут, что это был хитрый ход в борьбе за власть. В реальности Берия начал «десталинизацию» в органах, провел амнистии, запретил пытки, закрыл «дело врачей-вредителей». В июле 1953-го товарищ Берия будет арестован, а его место займет его первый зам товарищ Круглов. Первые хрущевские чистки проведет именно он.

В период 1953-1958 будет пролито не меньше крови, чем в 1937-м. Будут уничтожены, посажены, высланы и отправлены на пенсию десятки тысяч квалифицированных кадровых работников госаппаратов СССР. Об этих «репрессиях» никто и никогда не узнает, потому что не нашлось разоблачителя. После свержения Хрущева Политбюро назовет это «волюнтаризм», и дальнейшие разговоры закроет грифом «секретно».

Дым без огня. Встречался ли Сталин с Гитлером во Львове: анализ документов © РИА Новости, Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Ветры перемен

Сергей Никифорович Круглов, который занял место Лаврентия Павловича Берия на Лубянке, предвидел большие развития. Он знал, что его жизнь висит на нитке и купить пропуск в будущее он может только верной службой Политбюро. Министр госбезопасности обречён, его первый зам знал это.

Смена главного чекиста — это огромная, грязная работа по утилизации ставшего ненужным человеческого материала, который много знает. Так было после смерти Менжинского, так было после падения Ягоды и Ежова. Теперь в утиль уйдёт Берия, на него будут повешены все «ошибки и перегибы».

Ну а главным чекистом станет Сергей Никифорович. В его подчинении оказался весь карательный аппарат СССР. Но случайным человеком он не был. Перед объединениям двух министерств он и был министром внутренних дел. Он состоял в заговоре Политбюро против Сталина и заговоре в заговоре, то есть против Берии. Ему предстояло «чистить», то есть выполнять грязную работу, что он и делал. Следствие-суд над Власиком — это он. Сокрытие всех «концов» смерти товарища Сталина — тоже он. Легендирование и дезинформация — снова он.

Но уже в первый год стало ясно, что объединение госбезопасности и милиции — глупое решение, ведущее к хаосу.

И в 1954-м товарищ Круглов создает совершенно новую структуру — Комитет государственной безопасности при Совете министров, который был образован 13 марта 1954 года путём выделения из состава МВД СССР «оперативно-чекистских управлений и отделов». А по сути — кадры МГБ. Так родилась служба, не менее легендарная чем НКВД, — знаменитый КГБ. До сих пор так именуют себя спецслужбы некоторых постсоветских стран.

Сделав своё дело, товарищ Круглов мог быть свободен. В январе 1956-го его снимают и делают заместителем министра строительства электростанций. Власика, когда снимали, назначили замом начальника Баженовского лагеря в Асбесте. Но «незаконные репрессии» уже разоблачили, так что Круглова ждала не стенка и даже не Лубянка. Его переводят в еще более глубинные «хозяйственники»: заместителем председателя Совнархоза в глухую периферию, «на Вятку». Меньше чем через год отправили на пенсию, которую потом отобрали вместе с погонами, партбилетом и квартирой. И, наконец, создатель КГБ Сергей Никифорович Круглов попадёт под поезд возле платформы «Правда» Ярославского направления Московской железной дороги.

Доверие Родины

Как на самом деле Сталин относился к Украине © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Другое дело — ранний СССР. В 20-е годы революция смела имперский аппарат, но сохранила его скелет, нарастив его другими людьми. Полномочия у этих людей были невероятны, возможности впечатляющи. Про каждого секретчика можно было бы снять блокбастер почище, чем про Джеймса Бонда.

Другое дело, как отблагодарила их Родина. Почти все, кто блистал за кулисами Советского союза в 20-е годы, были уничтожены в условном 1937-м. Этот период стал известен исключительно потому, что Хрущеву нужно было хоть чем-нибудь утвердить свой авторитет по сравнению со Сталиным. Поэтому мы сегодня знаем про «Великую чистку».

Но при этом совершенно не знаем о других чистках, не менее кровавых. Потому что ничего, кроме «1937 года», не рассекречивали. Даже сегодня спецслужбы не могут опубликовать ничего важного и сенсационного, потому что система хорошо заботится о том, чтобы секретиться. Мы не знаем, за что сняли и арестовали начальника охраны Сталина Власика, но компромата на него достаточно. На всех, кого «репрессировали», есть компромат. Потому что абсолютная власть разлагает абсолютно. И они разлагались. Так что нет никакой «неблагодарности» Родины. Только по заслугам!

Сталин и Украина © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

В 1958 году его отправляют в ответственную командировку, в Вену, где он трудится резидентом советской разведки. Это очень большое повышение, гарантирующее в случае успешной работы большие социальные гарантии, которые товарищ Новик и получил сполна.

О тайне смерти товарища Сталина можно было узнать у него лично уже в наши дни. Николай Петрович скончался в Москве в 2009 году.