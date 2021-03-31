Во вторник, 30 марта, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4543, дающий старт «большой приватизации». В первую очередь с молотка пойдут АО «Первый киевский машиностроительный завод» (завод «Большевик»), АО «Одесский припортовый завод», АО «Объединённая горно-химическая компания», Президент-отель и шесть облэнерго

«Большая приватизация» была приостановлена в марте прошлого года законом № 540-IX в связи с карантином и пандемией. Как ни странно, но в этом же году приватизация возвращается под тем же предлогом — для борьбы с пандемией.

«Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины… С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Большая приватизация: Верховная Рада пустила с молотка «Нафтогаз» и «Укрзализныцю» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В этот перечень вошли такие гиганты, как «Укрпочта», «Укрзализныця», «Нафтогаз Украины» и холдинг «Артём» — всего боле 650 объектов.

В этот список включены предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями или имеют критическое значение для общества. Авторы законопроекта утверждают, что приватизировать запрещается объекты, функции которых не могут в полной мере выполняться субъектами хозяйствования негосударственного сектора.

Однако этот же закон, запрещающий приватизацию этих предприятий, позволяет продажу 49% их акций в частные руки. Иными словами, это вроде бы и не приватизация, а вроде бы и приватизация. Украинские депутаты и министры любят манипулировать терминами.

Так, например, недавно власти Украины «отжали» у китайцев запорожский завод «Мотор Сич», но премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что это никакая не национализация, а лишь возврат собственности государству, словно бы это не одно и то же. История с этим заводом. А также пандемия коронавируса вряд ли поспособствуют продаже предприятий или их части по выгодной цене.

Немногие инвесторы решатся вложить крупные суммы в украинские предприятия, учитывая своеволие и непредсказуемость украинских властей. Решиться могут лишь те, кто уверен в неприкосновенности своих активов, а таковыми являются лишь западные партнеры.

Следует отметить, что потенциальным покупателям выгодна именно частичная приватизация таких гигантов, как «Укрпочта», «Укрзализныця» и «Нафтогаз». Эти монстры включают в себя как прибыльные, так и убыточные направления. Частичная приватизация позволит прибрать к рукам те, что приносят прибыль, а остальные лягут бременем на государственный бюджет. Поскольку убыточность одних направлений не будет перекрываться прибыльностью других, в итоге это приведет к закрытию отделений «Укрпочты» в отдалённых сёлах и отмене электричек и поездов в провинциальные города.

«Там, куда заходили хоть на 20% наши олигархи, государство не получало ничего (кроме убытков). Так что этот механизм хуже, чем приватизация. Этот механизм позволит олигархам зарабатывать деньги на предприятиях, а расходы и амортизацию вешать на бюджет», — пишет Telegram-канал «Депутатская курилка», комментируя законопроект № 4020.

Главный «Слуга народа» заявил о необходимости возобновить «большую приватизацию» на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Роксолана Пидласа.

«Чем дольше мы откладываем, тем дешевле становятся эти предприятия. Например, Одесский припортовый завод когда-то хотели купить за 400 млн долларов. Сейчас, если мы продадим его за доллар, это уже будет большая удача», — заявила Пидласа.

Декан факультета мировой экономики российской Высшей школы экономики Андрей Суздальцев тоже говорит, что украинская приватизация будет распродажей по дешёвке.

«Большая приватизация для Украины — это просто распродажа лакомых кусков украинской экономики, предприятий. В условиях кризиса цены будут низкими, но Киев готов продать всё, так как пандемия окончательно опустошила казну», — говорит Суздальцев.

Естественно, потенциальным покупателям выгодна скупка предприятий по максимально низкой цене. Государству же, наоборот, выгоднее продать подороже, чтобы хотя бы частично покрыть дефицит госбюджета, который в 2021 году достигает 246.6 млрд гривен. Тот факт, что депутаты открывают «большую приватизацию» при падении цен на акции из-за пандемии, говорит, в чьих интересах они работают.

Приватизировать украинские активы за российские деньги: зачем президент Польши прилетел на Украину © пресс-служба президента Украины

«Западное лобби торопит приватизационный кейс, который застрял из-за голосования по рынку земли. Многим ТНК надо успеть выкупить госактивы сейчас, пока бушует эпидемия и цена на них снижена на 70%», — пишет «Картель».

Политолог и экономист Александр Дудчак утверждает, что приватизация будет проходить в интересах именно западного капитала, к чему Киев подталкивает МВФ.

«МВФ не выдаёт кредиты в обещанных объёмах, таким образом, он подталкивает Киев к возобновлению приватизации. Эта волна продажи активов, получившая название "большая", ничем, по сути, не отличается от других аналогичных кампаний. В таком формате эта процедура превращается в распродажу задёшево ценных активов, что делается в интересах западного капитала», — говорит политолог.

Примечательно, что в феврале секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал реприватизацию, объясняя санкции против предприятий, связанных с лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Китайских инвесторов Украина отпугнула, «отжав» у них «Мотор Сич». Российским инвесторам запрещено покупать что-либо на Украине. Таким образом, «невидимая рука рынка» отсекает все варианты приватизации, кроме той, которая проводится в интересах западных компаний.

Зачем же им украинские предприятия? Скупка по минимальной цене позволит закрыть те из них, которые являются конкурентами на мировом или украинском рынке, и, соответственно, поднять цены. В первую очередь это коснётся украинских потребителей, которые лишатся дешёвой альтернативы.