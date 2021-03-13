Минувший год, без сомнений, был одним из самых сложных для курортной индустрии. Крым, как и остальные популярные курортные направления, тоже пострадал от пандемии

Из-за пандемии курортный сезон 2020 официально стартовал лишь 1 июля. Первых туристов отправляли в обсерваторы, крупные отели и пансионаты требовали справку об отсутствии ковида, а большинство фестивалей и массовых мероприятий отменили вовсе. Кроме того, сорвать сезон угрожал и вододефицит, из-за которого и сегодня график подачи воды действует сразу в нескольких регионах полуострова. Тем не менее, Крым достойно справился с трудностями и принял больше 6 миллионов гостей, а доходы даже подросли в сравнении с 2019 годом.

Какие ограничения ждут туристов в 2021 году и что из развлечений будет доступно будущим летом — в материале издания Украина.ру.

Несчастье помогло

Полусухой Крым. Водное перемирие с Украиной невозможно © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Но пандемия коронавируса привнесла не только негатив для отечественного турбизнеса. Из-за закрытия границ и удаленного режима работы загрузка отелей достигала 90%, а на Южном берегу средства размещения были заполнены уже на 100%, докладывал министр курортов республики Вадим Волченко.

Помогла и теплая погода этой осенью, из-за чего туристический сезон фактически продлился до середины октября. Только в сентябре в Крыму отдохнули больше миллиона человек — на 40% больше, чем в сентябре 2019-го. Поддержать отечественный турбизнес помогла и программа кешбэка за покупку путевок в российские санатории. По словам главы парламентского комитета по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, в минувшем сезоне этой услугой воспользовались больше 300 тысяч россиян, которые вернули себе 1,2 миллиарда рублей. В итоге в 2020 году, несмотря на поздний старт сезона, в Крыму отдохнули 6,3 миллиона туристов, а Крым стал единственным регионом страны, который сумел выйти в плюс по доходам, хотя и всего на 2%.

Остались без Украины

«Три кита». Как Киев собирается возвращать Крым © Facebook, Dmytro Kuleba

Цифра более чем скромная, ведь в доковидном 2019 году на полуострове отдохнули 1,1 миллиона граждан соседнего государства. Впрочем, ничего удивительного, ведь условия для путешествий в Крым были достаточно жесткие. В марте и августе Украина вовсе закрывала границу с Крымом, а до 15 июля прошлого года все прибывшие на полуостров должны были пройти двухнедельную самоизоляцию.

С конца августа прошлого года действуют обновленные правила посещения Крыма — украинцам необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов после пересечения границы. Из Крыма тоже выезжать нужно, установив специальное приложение «Действуй дома», которое будет 14 дней «следить» за самоизоляцией граждан.

Изменится ли порядок пересечения границы к лету, не ясно. Но если условия останутся такими же, ждать массового турпотока из Украины в 2021-м тоже не стоит.

Туристам — всё

Еще одна проблема — вододефицит. Если в минувшем курортном сезоне графики воды вводились лишь в Симферополе, то уже с декабря 2020-го по часам воду дают в Симферопольском и Бахчисарайском районе и Ялте. Ограничения уже затрагивают Алушту, Евпаторию и Белогорск.

По словам замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Исмета Аблаева, к началу высокого курортного сезона власти предпримут все необходимые меры, чтобы иметь достаточный запас.

— Миллионы туристов едут не в один город Крыма, они распределятся по всему полуострову, поэтому справиться с таким потоком мы точно сможем, — рассказывает чиновник. — Что же касается Ялты, то мы стараемся сохранить воду в наших водохранилищах, которые и питают Южную столицу.

Тем не менее, выбирая отель в Крыму этим летом, лучше поинтересоваться, как там обстоят дела с водоснабжением. В Ялте, например, многие отели уже закупили накопительные емкости для воды и подают ее в номера отдыхающих круглые сутки. Это сильно раздражает местных жителей, собирающих воду в ведрах и тазиках, зато курортники не ощущают на себе всех тягот пересохшего полуострова.



Крым спасёт иммунитет. Коллективный

Журналист пояснил, зачем Украине телеканал для Крыма и Донбасса © Facebook, Телеканал Дом

Глава республики Сергей Аксенов рассчитывает на массовую вакцинацию до начала курортного сезона.

— У нас выход один — приобретение коллективного иммунитета. Ничто другое спасти в этой ситуации не может. Поэтому мы договорились, что до сезона мы должны провакцинировать максимум крымчан, чтобы курортный сезон прошел без приключений и все могли заработать, — отметил глава региона.

Пока многие отели Крыма еще требуют справки об отсутствии COVID-19 при заселении — перед приездом у администрации обязательно нужно уточнять о таком условии.

«Сезон будет неплохим»

Крым. Отечество. Навсегда: На Украине захотели заменить русский язык английским Алексей Черняк, считает что пока рано делать определенные прогнозы касательно высокого курортного сезона, ведь турпоток будет зависеть от множества факторов.

— В первую очередь, конечно, нужно смотреть на динамику заболеваемости коронавирусом — от этого многое зависит. Второй фактор — международный туризм. Мы пока не знаем, будут ли в полной мере открыты границы. Ну и нельзя забывать о чисто курортных факторах — погода, температура воздуха и так далее. Мы должны ежедневно мониторить ситуацию и только исходя из этого принимать решения. К сожалению, сейчас в современном мире иначе нельзя, — заявил в комментарии Украина.ру Черняк.

Тем не менее, парламентарий осторожно предположил, что нынешний курортный сезон имеет все предпосылки стать «как минимум неплохим».

— Последняя статистика говорит о том, что в России и в Крыму заболеваемость действительно идет на спад. Плюс ко всему у объектов размещения уже есть опыт в условиях угрозы коронавируса, объекты готовят пакетные предложения. Ну и недавно стало известно о скором запуске третьего этапа кэшбека для внутреннего туризма. Все это внушает оптимизм, — заключил эксперт.