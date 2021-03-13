Из-за пандемии курортный сезон 2020 официально стартовал лишь 1 июля. Первых туристов отправляли в обсерваторы, крупные отели и пансионаты требовали справку об отсутствии ковида, а большинство фестивалей и массовых мероприятий отменили вовсе. Кроме того, сорвать сезон угрожал и вододефицит, из-за которого и сегодня график подачи воды действует сразу в нескольких регионах полуострова. Тем не менее, Крым достойно справился с трудностями и принял больше 6 миллионов гостей, а доходы даже подросли в сравнении с 2019 годом.
Какие ограничения ждут туристов в 2021 году и что из развлечений будет доступно будущим летом — в материале издания Украина.ру.
Несчастье помогло
Еще в марте прошлого года власти Крыма объявили режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, который с различными изменениями действует до сих пор. Ограничения коснулись и туристической сферы. Впервые в новейшей истории Крыма курортный сезон начался лишь 15 июня — с этого дня местные отели и санатории, соблюдая все меры безопасности, могли принимать только крымчан. До этой даты все приезжие из других регионов России отправлялись на 14-дневную обсервацию. Лишь с 1 июля гостиницы начали принимать российских и иностранных туристов. Более того, с 20 декабря прошлого года до 15 января 2021-го отелям запретили проводить новогодние банкеты и любые праздничные мероприятия.
Но пандемия коронавируса привнесла не только негатив для отечественного турбизнеса. Из-за закрытия границ и удаленного режима работы загрузка отелей достигала 90%, а на Южном берегу средства размещения были заполнены уже на 100%, докладывал министр курортов республики Вадим Волченко.
Помогла и теплая погода этой осенью, из-за чего туристический сезон фактически продлился до середины октября. Только в сентябре в Крыму отдохнули больше миллиона человек — на 40% больше, чем в сентябре 2019-го. Поддержать отечественный турбизнес помогла и программа кешбэка за покупку путевок в российские санатории. По словам главы парламентского комитета по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, в минувшем сезоне этой услугой воспользовались больше 300 тысяч россиян, которые вернули себе 1,2 миллиарда рублей. В итоге в 2020 году, несмотря на поздний старт сезона, в Крыму отдохнули 6,3 миллиона туристов, а Крым стал единственным регионом страны, который сумел выйти в плюс по доходам, хотя и всего на 2%.
Остались без Украины
Сильнее всего пандемия ударила по турпотоку в Крыму из-за рубежа. За 10 месяцев минувшего года Крым посетили лишь 79 тысяч иностранцев, из них больше половины прибыли из Украины.
Цифра более чем скромная, ведь в доковидном 2019 году на полуострове отдохнули 1,1 миллиона граждан соседнего государства. Впрочем, ничего удивительного, ведь условия для путешествий в Крым были достаточно жесткие. В марте и августе Украина вовсе закрывала границу с Крымом, а до 15 июля прошлого года все прибывшие на полуостров должны были пройти двухнедельную самоизоляцию.
С конца августа прошлого года действуют обновленные правила посещения Крыма — украинцам необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов после пересечения границы. Из Крыма тоже выезжать нужно, установив специальное приложение «Действуй дома», которое будет 14 дней «следить» за самоизоляцией граждан.
Изменится ли порядок пересечения границы к лету, не ясно. Но если условия останутся такими же, ждать массового турпотока из Украины в 2021-м тоже не стоит.
Туристам — всё
Еще одна проблема — вододефицит. Если в минувшем курортном сезоне графики воды вводились лишь в Симферополе, то уже с декабря 2020-го по часам воду дают в Симферопольском и Бахчисарайском районе и Ялте. Ограничения уже затрагивают Алушту, Евпаторию и Белогорск.
По словам замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Исмета Аблаева, к началу высокого курортного сезона власти предпримут все необходимые меры, чтобы иметь достаточный запас.
— Миллионы туристов едут не в один город Крыма, они распределятся по всему полуострову, поэтому справиться с таким потоком мы точно сможем, — рассказывает чиновник. — Что же касается Ялты, то мы стараемся сохранить воду в наших водохранилищах, которые и питают Южную столицу.
Тем не менее, выбирая отель в Крыму этим летом, лучше поинтересоваться, как там обстоят дела с водоснабжением. В Ялте, например, многие отели уже закупили накопительные емкости для воды и подают ее в номера отдыхающих круглые сутки. Это сильно раздражает местных жителей, собирающих воду в ведрах и тазиках, зато курортники не ощущают на себе всех тягот пересохшего полуострова.
Крым спасёт иммунитет. Коллективный
Сегодня в Крыму все еще продолжает действовать режим повышенной готовности, запрещающий массовые мероприятия. Обязателен и масочный режим в общественных местах, транспорте и в магазинах. За нарушения могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. Сколько эти ограничения продлятся — неизвестно.
Глава республики Сергей Аксенов рассчитывает на массовую вакцинацию до начала курортного сезона.
— У нас выход один — приобретение коллективного иммунитета. Ничто другое спасти в этой ситуации не может. Поэтому мы договорились, что до сезона мы должны провакцинировать максимум крымчан, чтобы курортный сезон прошел без приключений и все могли заработать, — отметил глава региона.
Пока многие отели Крыма еще требуют справки об отсутствии COVID-19 при заселении — перед приездом у администрации обязательно нужно уточнять о таком условии.
«Сезон будет неплохим»
Председатель парламентского комитета республики по туризму Алексей Черняк, считает что пока рано делать определенные прогнозы касательно высокого курортного сезона, ведь турпоток будет зависеть от множества факторов.
— В первую очередь, конечно, нужно смотреть на динамику заболеваемости коронавирусом — от этого многое зависит. Второй фактор — международный туризм. Мы пока не знаем, будут ли в полной мере открыты границы. Ну и нельзя забывать о чисто курортных факторах — погода, температура воздуха и так далее. Мы должны ежедневно мониторить ситуацию и только исходя из этого принимать решения. К сожалению, сейчас в современном мире иначе нельзя, — заявил в комментарии Украина.ру Черняк.
Тем не менее, парламентарий осторожно предположил, что нынешний курортный сезон имеет все предпосылки стать «как минимум неплохим».
— Последняя статистика говорит о том, что в России и в Крыму заболеваемость действительно идет на спад. Плюс ко всему у объектов размещения уже есть опыт в условиях угрозы коронавируса, объекты готовят пакетные предложения. Ну и недавно стало известно о скором запуске третьего этапа кэшбека для внутреннего туризма. Все это внушает оптимизм, — заключил эксперт.