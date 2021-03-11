В четверг, 11 марта, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Ожидаемого многими экспертами запрета оппозиционных партий и продолжения преследования противников действующей власти не случилось, однако принятые решения также оказались резонансными

Всего СНБО во главе с лидером государства Владимиром Зеленским рассмотрел несколько вопросов, о принятых решениях журналистам рассказал на брифинге секретарь Совбеза Алексей Данилов.

Харьковские соглашения

Одной из самых резонансных тем сегодняшнего заседания неожиданно стал российско-украинский договор, вошедший в историю как Харьковские соглашения.

Война за квартиру Зеленских. Зачем Украине на самом деле Крым © РИА Новости, Дмитрий Макеев | Перейти в фотобанк Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем еще в 2010 году и регламентировал пребывание Черноморского флота РФ в тогда еще украинском Крыму, взамен чего Киев получал от Москвы скидку на российский газ.

По утверждению Данилова, этот договор открыл дорогу для «оккупации Крыма».

Секретарь СНБО подчеркнул, что в сфере внимания Совета нацбезопасности оказалось голосование депутатов Верховной Рады по ратификации соглашений 11 лет назад. Он отметил, что СБУ поручено провести проверку всех 236 парламентариев, которые тогда поддержали этот договор и позволили ему вступить в силу. Против них может быть возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

«СБУ будет выяснять, по каким причинам это происходило. Общество должно знать. Там есть действующие депутаты и действующие олигархи, этот список будет очень интересный», — сказал Данилов.

Персонально он отметил роль в этом председателя Верховной Рады в то время Владимира Литвина. Дело в том, что экс-спикер ныне претендует на должность ректора Киевского национального университета им. Шевченко. По словам секретаря СНБО, он не имеет морального права возглавлять один из старейших высших учебных заведений Украины.

Стоит отметить, что среди голосовавших в 2010 году за Харьковские соглашения депутатов много тех, кто и сегодня занимает видное место в политической, государственной и бизнес-элите страны. К примеру, в госизмене, кроме Литвина, могут обвинить олигарха Рината Ахметова, бывшего и нынешнего губернаторов Одесской области Игоря Палицу и Сергея Гриневецкого, судью Конституционного суда Сергея Головатого, предпринимателя Вадима Столара и др.

«Мотор Сич»

В ближайшее время запорожское предприятие по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич» будет возвращено в собственность государства.

«На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», — заявил Данилов.

Ранее о подготовке законопроекта о национализации «Мотор Сич» заявил глава парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ситуация вокруг завода обострилась после того, как Украина по требованию США ввела санкции против китайских инвесторов предприятия. Те потребовали компенсацию в размере 3,5 млрд долларов, предупредив власти Украины, что национализация «Мотор Сич» только усилит позиции китайских инвесторов в международных судах, а Украина будет «опозорена перед всей мировой общественностью».

Данилов утверждает, что инвесторы завода получат компенсацию. Готова ли Украина выплатить запрашиваемую китайскими компаниями сумму, он не уточнил.

«Донецкоблгаз»

Не будите спящего тигра. Как Китай накажет Украину за «Мотор Сич» © AP, Vincent Yu

«Вы знаете, что владельцы решили отключить население от теплоснабжения, отключить от газа. В ходе исследования, которое провели в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, выяснили, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. Эти две компании сейчас будут проверены соответствующей проверкой, и в случае выявления тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления в ближайшее время», — сказал Данилов.

Ранее СМИ связывали «Донецкоблгаз» с бизнесменом Сергеем Курченко.

Санкции против российских банков

Еще одно решение, принятое на заседании СНБО — продление санкций против двух российских банков.

«На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще в 2019 году. 19 марта заканчивался срок. Двум этим банкам продлен срок санкций на три года», — сказал секретарь СНБО, не уточняя, о каких банках идет речь.

В марте 2017 года Украина ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка).

Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. Позднее санкции против российских банков продлевались.

Известно, что в марте 2019 года их продлили на два года в отношении Сбербанка, ВТБ, Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и «БМ-2018» («внучка» ВТБ). Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского

Так как Сбербанк к тому времени продал БМ Банк, санкции против последнего не продлевались.

Продолжение следует

Кроме этого Данилов рассказал еще о нескольких темах, которые были на сегодняшнем обсуждении в Совете нацбезопасности и обороны.

Так, в скором времени общественности представят доклад генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, который будет касаться государственной измены некоторых пока неназванных лиц.

Также секретарь СНБО подтвердил озвученную ранее в этот же день главой Офиса президента Андреем Ермаком информацию о скором запуске так называемого Центра по противодействию дезинформации. По его словам, он начнет работу в ближайшие дни. Иных подробностей он не привел, отметив лишь, что против Украины продолжается «информационная агрессия», которой нужно противостоять.

После выступления Данилова свои вопросы ему адресовали журналисты, один из них касался возможных санкций против Игоря Коломойского. Ранее против украинского олигарха и его семьи ввели санкции Соединенные Штаты.

«Что касается введения санкций против тех или иных людей, то сегодня рассматривали этот вопрос. На следующем заседании мы обязательно вернемся к этому. А вот против кого санкции будут введены, вы узнаете после заседания», — подытожил секретарь СНБО.