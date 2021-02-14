Впервые в американской истории конгрессмены запустили процедуру импичмента в отношении уже бывшего главы государства, но она не увенчалась успехом - Сенат вновь оправдал Дональда Трампа, и теперь он имеет полное право в 2024 году баллотироваться на второй президентский срок

Давайте сделаем это по-быстрому

Второй судебный процесс над 45-м президентом США прошёл в рекордно сжатые сроки — он занял менее недели: первое заседание состоялось 9 февраля, а 13-го Сенат уже вынес вердикт.

На представление своих доводов обеим сторонам процесса предоставили по 16 часов, однако и те, и другие ограничились меньшим временем — управляющим импичментом (членам Палаты представителей, выступающим в роли обвинителей) хватило около 11 часов 10 и 11 февраля, а адвокатам Дональда Трампа, выступавшим 12-го числа, и вовсе менее 3 часов. Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

13 февраля сенаторы разрешили вызов свидетелей на процесс в рамках импичмента: это предложение на голосовании поддержали 55 человек, включая пятерых республиканцев, 45 выступили против — однако в конечном итоге стороны договорились отказаться от этой процедуры и ограничиться лишь приобщением к делу показаний члена Палаты представителей республиканки Джейми Эрреры-Батлер, утверждающей, что знает подробности разговора Трампа с лидером республиканского меньшинства в нижней палате Конгресса Кевином Маккарти в день беспорядков в Вашингтоне 6 января. По её словам, на призыв конгрессмена успокоить протестующих Трамп, на тот момент ещё занимавший президентский пост, ответил: «Что же, Кевин, я полагаю, что люди расстроены из-за выборов больше, чем ты». Для того, чтобы обойтись без свидетелей было несколько причин: во-первых, призывы Трампа, послужившие поводом для запуска второй процедуры импичмента, прозвучали публично, поэтому не было потребности узнавать не известные широкому кругу лиц подробности, как в случае с телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским; во-вторых, демократы были заинтересованы в том, чтобы как можно скорее закрыть историю с разборками вокруг Трампа и вернуться к полноценной законотворческой деятельности в Конгрессе и утверждению членов администрации президента Джо Байдена, которая ещё находится на стадии формирования.

Опять импичмент и опять провал

Для того, чтобы признать Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу, как звучит в тексте утверждённой Палатой представителей резолюции, 6 января перед атакой на Капитолий в момент утверждения конгрессменами победы Байдена на президентских выборах, необходимо было как минимум 67 голосов сенаторов из 100, то есть не менее 2/3.

По итогам голосования за вынесение импичмента Трампу высказались 57 сенаторов (все 50 демократов и 7 республиканцев), против — 43. Таким образом, вторая попытка демократов объявить Трампу импичмент провалилась. Историческое событие, которого не произошло: импичмент Трампа с треском провалился © REUTERS, U.S. Senate TV/Handout

Лидер демократического большинства Сената Чак Шумер был разочарован результатом. Он обвинил республиканцев в отсутствии мужества, чтобы осудить действия своего однопартийца, и выразил надежду на то, что Трампа осудит общественность и он не сможет в дальнейшем занимать высокие политические посты. Похожую позицию занял лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, хотя и голосовал против импичмента.

«Нет никаких сомнений никаких в том, что президент Трамп с практический и моральной точки зрения ответственен за провоцирование событий того дня. Согласно жёстким нормам уголовного права, речь президента, вероятно, не была подстрекательством к насилию, однако в контексте импичмента Сенат мог бы решить, что безрассудные действия, предшествовавшие беспорядкам, допустимо характеризовать именно так. Тем не менее, в этом случае вопрос не имеет юридической значимости, потому что бывший президент Трамп с точки зрения Конституции не может быть осуждён Сенатом. Теперь вопрос закрыт, в этом уже нет никаких сомнений. Дональд Трамп был президентом в тот момент, когда Палата представителей голосовала (по вопросу о его импичменте — ред.), но уже не являлся им в тот момент, когда Палата представителей решила передать бумаги (об импичменте в Сенат — ред.)», — заявил он.

Если бы Twitter не заблокировал навсегда аккаунт Трампа, то, без сомнений, на протяжении всего процесса он бы высказывал всё, что думает о происходящем, в одном посту за другим, но теперь доступа к любимой соцсетия у него нет, и заявления бывшего президента появляются с непривычной редкостью. Итоги голосования по импичменту он прокомментировал в письменном виде, текст заявления процитировал телеканал NBC.

«Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм. Ни один президент ещё не сталкивался с чем-либо подобным. Отражением печальной картины наших дней стало то, что представители одной политической партии в Америке получают возможность свободно пренебрегать принципом верховенства права, очернять правоохранительные органы, поддерживать бандитов, оправдывать мятежников и превращать систему правосудия в инструмент политического возмездия, а также подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точки зрения, с которыми они не согласны», — считает Трамп. Украина без Трампа: что будет дальше © REUTERS, Carlos Barria/File Photo

Он убеждён, что причиной запуска второй процедуры импичмента стало то, что политические оппоненты не могут забыть о том, что за него проголосовали 75 млн американцев — больше, чем за любого другого президента, находившегося у власти на момент проведения выборов.

Итоги судебного процесса прокомментировал и Байден:«Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступил против вынесения обвинительного вердикта, например, лидер Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в позорном нарушении своих обязанностей и на практике и морально несёт ответственность за то, что он спровоцировал насилие, которое обрушилось на Капитолий».

Последствия второй попытки импичмента

На самом деле в успехе попытки объявить импичмент Трампу уже после ухода с президентского поста, вызывало большие сомнения даже у демократов, включая Байдена, почти 40 лет проработавшего в Сенате, в том числе в судебном комитете. Если бы всё-таки удалось набрать 67 голосов и признать Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу, то от власти его бы не устранили, поскольку он и так покинул Белый дом, но тогда сенаторы провели бы голосование по другому вопросу — о пожизненном запрете занимать политические посты, соответственно, Трамп в таком случае не смог бы баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году, о чём всерьёз задумался после проигрыша.

«Всё кончилось. Они потерпели поражение. Вновь. Дональд Трамп оправдан. MAGA (Make America Great Again — предвыборный лозунг Трампа в 2016 году, впоследствии ставший названием движения его единомышленников — ред.)) сильнее, чем когда-либо. Даёшь 2024-й! Они не могут теперь остановить Дональда Трампа», — заявил бывший советник 45-го президента США Себастьян Горка в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Как пишут американские СМИ, однопартийцы поняли, что Трамп, несмотря ни на что, по-прежнему пользуется большой популярностью среди республиканского электората, поэтому исключение его из партии или объявление импичмента нанесли бы болезненный удар по всем политикам-республиканцам. Газета The Hill сообщает, что руководство отделений Республиканской партии США как минимум двух штатов — Луизианы и Северной Каролины — осудили своих членов, проголосовавших накануне за импичмент. Эксперт объяснил, чем Трамп был уникален как политик © REUTERS, Carlos Barria

Сам Трамп настроен продолжить политическую карьеру и взять реванш. После объявления о его оправдании в Сенате он сообщил, что скоро представит свою концепцию будущего США. Несмотря на популярность среди избирателей, эксперты сомневаются, что Трамп сможет вновь зайти в Белый дом как президент через 4 года.

«2024 год — это очень нескоро с точки зрения того, как течёт время в политике. Лично я думаю, что шансы на то, что Трамп будет баллотироваться, или, если он будет баллотироваться, на то, что он выиграет, очень низки. Если поддерживающие Трампа республиканцы выиграют праймериз (на выборах в Конгресс в 2022 году — ред.), а затем их сильно побьют на общих выборах, то, думаю, это станет для Трампа последним гвоздём в крышке его гроба», — сказал глава факультета политологии и международных отношений Университета Делавэра Дэвид Редлоск в комментарии РИА Новости.

Так или иначе, Трамп всё ещё остаётся важным фактором американской политики вне зависимости от своего официального статуса, а это значит, что республиканцы в ближайшее время будут действовать с оглядкой на него, чтобы сохранить свой электорат, ведь опросы показывают, что большинство избирателей, голосующих за республиканцев, готовы перейти в партию Трампа, если он создаст таковую.