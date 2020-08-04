Люблинский треугольник - украино-польско-литовская платформа для политического, экономического и социального сотрудничества

Совместная декларация о создании «Люблинского треугольника» была подписана 28 июля 2020 года в Люблине.

«Люблинский треугольник это: 83 млн населения, 981 тыс. км территории, выход к трем морям, почти $770 млрд ВВП, почти 9 млрд торговли товарами между Украиной, Польшей и Литвой, совместное военное подразделение ЛитПолУкрБриг, 3508 военнослужащих, Парламентская ассамблея Польша-Литва-Украина», — сообщила на следующий день пресс-служба МИД Украины в Facebook.

Согласно подписанному документу, министры иностранных дел трех государств должны проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий, и при участии избранных партнёров.

Кроме того, будут проводиться консультации на уровне руководства министерств иностранных дел своих стран. В самих МИД Украины, Польши и Литвы появляются должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках «Люблинского треугольника».

Ряд проектов — Межпарламентская Ассамблея и Литовско-польско-украинская бригада — был создан еще до появления «Люблинского треугольника». Так, Ассамблея появилась в 2005 году, а ЛитПолУкрБриг — в 2014 году.