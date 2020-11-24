Подведение итогов президентских выборов в Штатах на этот раз затянулось. На протяжении почти 3 недель Управление по общим вопросам администрации США официально не называло имя избранного президента, а именно за этим ведомством остаётся последнее слово. И это давало повод действующему главе государства Дональду Трампу тоже оттягивать момент признания собственного поражения. 

Путин объяснил, почему Байден не получил от него поздравлений
Путин объяснил, почему Байден не получил от него поздравлений
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Но вот 23 ноября, когда истекал срок, в который власти штатов обязаны подсчитать присланные по почте бюллетени, руководитель Управления Эмили Мерфи направила кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену письменное уведомление о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала передачи дел новой администрации (около $7,3 млн), а также доступ к ресурсам и услугам для содействия «в случае передачи президентских полномочий».

Де-факто Мерфи признала победу Байдена на выборах, хотя прямым текстом об этом не говорит, а, наоборот, подчёркивает, что победитель выборов будет определён в рамках электорального процесса, детально изложенного в Конституции, в её полномочия это не входит.

Вскоре Трамп сообщил, что отдал распоряжение Управлению по общим вопросам администрации США и Белому дому приступить к передаче власти демократам.

«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твёрдую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и её команда делали всё, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», — написал президент в Twitter.

Трамп также подчеркнул, что Мерфи подвергалась преследованиям, угрозам и оскорблениям за свою самоотверженность и преданность стране, и он не хочет, чтобы такое происходило с главой ведомства, её сотрудниками и родственниками.

И даже теперь американский лидер не может произнести вслух, что потерпел поражение на выборах. Спустя 5 часов он опубликовал следующий твит, в котором заявил: «Какое отношение имеет данное GSA (Управлением по общим вопросам администрации США. — Ред.) разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости».

Похоже, в возможность оспорить результаты голосования продолжает верить только Трамп, хотя источники из его окружения больше недели назад сообщали, что и он сам осознаёт реальное положение дел, просто не может это признать. Принять исход выборов американского лидера пытались убедить и эксперты-республиканцы, и его однопартийцы в Конгрессе.

Как показал опрос, проведённый исследовательской службой Harvard-Harris с 17 по 19 ноября, 58% респондентов уже тогда считали, что для Трампа пришло время признать своё поражение. Преимущественно так сказали избиратели-демократы, сторонники республиканцев убеждены, что голосование было нечестным и глава государства должен бороться до конца.

Как объяснила ранее руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлёва, Трампу важно с психологической точки зрения не быть проигравшим, поэтому ему нужны причины проигрыша — система против него, украли голоса, но это вовсе не его слабость. Поражение для него недопустимо ещё и потому, что это значило бы проигрыш его электората, а он не может оставить своих избирателей ни с чем, следовательно, в любой ситуации надо бороться.

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«Санационный кордон»: политолог рассказал, что Байден готовит для Белоруссии
© REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

«Трамп давно уже понял, что проиграл, но по характеру он тот человек, который не в состоянии это публично признать. У него образ человека, который никогда не проигрывает. Сейчас его иски превратились в комедию. Поэтому его имидж страдает — человек, который не способен признать реальность, выглядит не очень хорошо. В итоге будет так, как предсказывали многие: де-факто Трамп уйдёт, передача власти произойдёт, при этом он так и не признает поражение — он не скажет этих фраз», — сказал в комментарии РИА Новости директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

Покидая Белый дом в январе, Трамп всё равно сохранит за собой шанс вернуться туда ещё на 4 года — американская Конституция даёт право одному человеку занимать президентский пост 2 срока, подряд или нет, не имеет значения. Республиканец, по информации источников портала Axios, уже обсуждает со своими советниками возможность баллотироваться в 2024 году. Совместный опрос газеты The Hill и Исследовательской службы Харриса показал, что эту идею поддерживают 47% респондентов (из них 3/4 республиканцы и 1/4 демократы). 

В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев выразил сомнение, что Трамп действительно сможет претендовать на высший государственный пост в следующем электоральном цикле по совокупности факторов, в частности, к тому моменту ему будет 78 лет, а также с вероятностью 99%, что после сложения полномочий на него будет выброшено безумное количество компромата.

«То, что я считаю возможным, — Трамп может найти преемника, внутри Республиканской партии найти какого-то человека, которого воспринимали бы в качестве символического преемника его дела. Если он сейчас сможет отбиться от обвинений, если заявления, что он опасен для национальной безопасности и его нужно отправить в тюрьму, окажутся не более чем запугиванием, то он будет влиятельной фигурой Республиканской партии, от него многое будет зависеть при номинации тех или иных фигур в качестве сенаторов, конгрессменов и т.д., об этом сейчас много говорят», — заявил эксперт.

Однако за 4 года произойти может всё что угодно, это наглядно продемонстрировал 2020-й. Ещё в январе-феврале мало кто сомневался, что Трамп переизберётся на второй срок, но получилось то, что получилось: ему придётся паковать чемоданы и отдать ключи от Белого дома Байдену.

Опрошенные избиратели объяснили, чем руководствовались при голосовании: около 30% ориентировались на вопросы, связанные с противодействием COVID-19, 26% — на экономические аспекты, 14% — на личности кандидатов. Хочется верить, что в 2024 году тема коронавируса уже не будет актуальна, а вот экономика — это именно то, в чём население верит Трампу гораздо больше, чем кому-либо другому. Собственно, из-за опасения финансового обвала президент не вводил карантин в стране, несмотря на рекомендации советников. 

До следующих выборов ещё нужно дожить, а пока демократы праздную победу: они наконец-то добились разрешения на принятие полномочий у республиканцев.

«В ближайшие дни сотрудники переходной команды начнут проводить встречи с представителями федеральных ведомств для обсуждения борьбы с пандемией, получения сведений по вопросам национальной безопасности, а также для того, чтобы получить полное понимание того, какие действия администрация Трампа планирует предпринять для освобождения постов в государственных ведомствах», — заявил глава переходной команды демократов Йоханнес Абрахам.

Клинтон и Обама возвращаются: Байден формирует свою администрацию
Клинтон и Обама возвращаются: Байден формирует свою администрацию
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, решение Управления по общим вопросам администрации США о выделении средств на осуществление передачи полномочий фактически подтвердило победу на выборах Джо Байдена и Камалы Харрис, а также положило начало решению проблем, стоящих перед США, в числе которых борьба с пандемией и восстановление экономики.

Как известно, Трамп и Байден придерживаются кардинально противоположной позиции относительно COVID-19, наверняка новая администрация в первую очередь будет предпринимать самые активные действия как раз на этом направлении, чтобы показать американцам разницу.

Одним из первых свою готовность к сотрудничеству с командой Байдена выразило Министерство обороны и опубликовало заявление, в котором говорится: «Мы немедленно начнём реализацию нашего плана по предоставлению поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договорённости между Белым домом и командой Байдена и Харрис. Целевая группа Пентагона по вопросам передачи дел будет организовывать и координировать все контакты Минобороны с командой Байдена и Харрис. Пентагон готов предоставить услуги и поддержку, связанные с периодом после выборов, профессиональным, упорядоченным и эффективным образом, который соответствует ожиданиям общественности».

Теперь дело осталось за формальностями — 14 декабря в штатах проголосуют коллегии выборщиков, а в январе Конгресс утвердит результаты президентских выборов. 20 января в США появится новый глава государства — демократ Джо Байден.