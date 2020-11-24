Президент США Дональд Трамп де-факто признал победу бывшего вице-президента Джо Байдена на выборах и готов передать ему ключи от Белого дома. Но о своём поражении публично Трамп не скажет ни при каких обстоятельствах

Подведение итогов президентских выборов в Штатах на этот раз затянулось. На протяжении почти 3 недель Управление по общим вопросам администрации США официально не называло имя избранного президента, а именно за этим ведомством остаётся последнее слово. И это давало повод действующему главе государства Дональду Трампу тоже оттягивать момент признания собственного поражения. Путин объяснил, почему Байден не получил от него поздравлений © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Но вот 23 ноября, когда истекал срок, в который власти штатов обязаны подсчитать присланные по почте бюллетени, руководитель Управления Эмили Мерфи направила кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену письменное уведомление о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала передачи дел новой администрации (около $7,3 млн), а также доступ к ресурсам и услугам для содействия «в случае передачи президентских полномочий».

Де-факто Мерфи признала победу Байдена на выборах, хотя прямым текстом об этом не говорит, а, наоборот, подчёркивает, что победитель выборов будет определён в рамках электорального процесса, детально изложенного в Конституции, в её полномочия это не входит.

Вскоре Трамп сообщил, что отдал распоряжение Управлению по общим вопросам администрации США и Белому дому приступить к передаче власти демократам.

«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твёрдую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и её команда делали всё, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», — написал президент в Twitter.

Трамп также подчеркнул, что Мерфи подвергалась преследованиям, угрозам и оскорблениям за свою самоотверженность и преданность стране, и он не хочет, чтобы такое происходило с главой ведомства, её сотрудниками и родственниками.

И даже теперь американский лидер не может произнести вслух, что потерпел поражение на выборах. Спустя 5 часов он опубликовал следующий твит, в котором заявил: «Какое отношение имеет данное GSA (Управлением по общим вопросам администрации США. — Ред.) разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости».

Похоже, в возможность оспорить результаты голосования продолжает верить только Трамп, хотя источники из его окружения больше недели назад сообщали, что и он сам осознаёт реальное положение дел, просто не может это признать. Принять исход выборов американского лидера пытались убедить и эксперты-республиканцы, и его однопартийцы в Конгрессе.

Как показал опрос, проведённый исследовательской службой Harvard-Harris с 17 по 19 ноября, 58% респондентов уже тогда считали, что для Трампа пришло время признать своё поражение. Преимущественно так сказали избиратели-демократы, сторонники республиканцев убеждены, что голосование было нечестным и глава государства должен бороться до конца.

Как объяснила ранее руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлёва, Трампу важно с психологической точки зрения не быть проигравшим, поэтому ему нужны причины проигрыша — система против него, украли голоса, но это вовсе не его слабость. Поражение для него недопустимо ещё и потому, что это значило бы проигрыш его электората, а он не может оставить своих избирателей ни с чем, следовательно, в любой ситуации надо бороться. «Санационный кордон»: политолог рассказал, что Байден готовит для Белоруссии © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

«Трамп давно уже понял, что проиграл, но по характеру он тот человек, который не в состоянии это публично признать. У него образ человека, который никогда не проигрывает. Сейчас его иски превратились в комедию. Поэтому его имидж страдает — человек, который не способен признать реальность, выглядит не очень хорошо. В итоге будет так, как предсказывали многие: де-факто Трамп уйдёт, передача власти произойдёт, при этом он так и не признает поражение — он не скажет этих фраз», — сказал в комментарии РИА Новости директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

Покидая Белый дом в январе, Трамп всё равно сохранит за собой шанс вернуться туда ещё на 4 года — американская Конституция даёт право одному человеку занимать президентский пост 2 срока, подряд или нет, не имеет значения. Республиканец, по информации источников портала Axios, уже обсуждает со своими советниками возможность баллотироваться в 2024 году. Совместный опрос газеты The Hill и Исследовательской службы Харриса показал, что эту идею поддерживают 47% респондентов (из них 3/4 республиканцы и 1/4 демократы).

В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев выразил сомнение, что Трамп действительно сможет претендовать на высший государственный пост в следующем электоральном цикле по совокупности факторов, в частности, к тому моменту ему будет 78 лет, а также с вероятностью 99%, что после сложения полномочий на него будет выброшено безумное количество компромата.

«То, что я считаю возможным, — Трамп может найти преемника, внутри Республиканской партии найти какого-то человека, которого воспринимали бы в качестве символического преемника его дела. Если он сейчас сможет отбиться от обвинений, если заявления, что он опасен для национальной безопасности и его нужно отправить в тюрьму, окажутся не более чем запугиванием, то он будет влиятельной фигурой Республиканской партии, от него многое будет зависеть при номинации тех или иных фигур в качестве сенаторов, конгрессменов и т.д., об этом сейчас много говорят», — заявил эксперт.

Однако за 4 года произойти может всё что угодно, это наглядно продемонстрировал 2020-й. Ещё в январе-феврале мало кто сомневался, что Трамп переизберётся на второй срок, но получилось то, что получилось: ему придётся паковать чемоданы и отдать ключи от Белого дома Байдену.

Опрошенные избиратели объяснили, чем руководствовались при голосовании: около 30% ориентировались на вопросы, связанные с противодействием COVID-19, 26% — на экономические аспекты, 14% — на личности кандидатов. Хочется верить, что в 2024 году тема коронавируса уже не будет актуальна, а вот экономика — это именно то, в чём население верит Трампу гораздо больше, чем кому-либо другому. Собственно, из-за опасения финансового обвала президент не вводил карантин в стране, несмотря на рекомендации советников.

До следующих выборов ещё нужно дожить, а пока демократы праздную победу: они наконец-то добились разрешения на принятие полномочий у республиканцев.

«В ближайшие дни сотрудники переходной команды начнут проводить встречи с представителями федеральных ведомств для обсуждения борьбы с пандемией, получения сведений по вопросам национальной безопасности, а также для того, чтобы получить полное понимание того, какие действия администрация Трампа планирует предпринять для освобождения постов в государственных ведомствах», — заявил глава переходной команды демократов Йоханнес Абрахам. Клинтон и Обама возвращаются: Байден формирует свою администрацию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, решение Управления по общим вопросам администрации США о выделении средств на осуществление передачи полномочий фактически подтвердило победу на выборах Джо Байдена и Камалы Харрис, а также положило начало решению проблем, стоящих перед США, в числе которых борьба с пандемией и восстановление экономики.

Как известно, Трамп и Байден придерживаются кардинально противоположной позиции относительно COVID-19, наверняка новая администрация в первую очередь будет предпринимать самые активные действия как раз на этом направлении, чтобы показать американцам разницу.

Одним из первых свою готовность к сотрудничеству с командой Байдена выразило Министерство обороны и опубликовало заявление, в котором говорится: «Мы немедленно начнём реализацию нашего плана по предоставлению поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договорённости между Белым домом и командой Байдена и Харрис. Целевая группа Пентагона по вопросам передачи дел будет организовывать и координировать все контакты Минобороны с командой Байдена и Харрис. Пентагон готов предоставить услуги и поддержку, связанные с периодом после выборов, профессиональным, упорядоченным и эффективным образом, который соответствует ожиданиям общественности».

Теперь дело осталось за формальностями — 14 декабря в штатах проголосуют коллегии выборщиков, а в январе Конгресс утвердит результаты президентских выборов. 20 января в США появится новый глава государства — демократ Джо Байден.