Нынешнюю избирательную кампанию в Америке наряду со многими другими факторами отличает непривычно большое внимание к потенциальным вице-президентам — Майку Пенсу, занимающему этот пост с 2017 года, и сенатору Камале Харрис, — ведь если президент (Дональд Трамп или Джо Байден) не сможет править до 2024 года, один из них возьмёт власть в свои руки

Во вторник, 3 ноября, граждане США выберут президента страны, а его напарник автоматически станет вице-президентом. Какую роль в системе госуправления он будет играть, зависит от хозяина Белого дома — глава государства может по своему усмотрению либо держать вице-президента в тени, либо, наоборот, выдвигать его на первый план, например, поручить решение важных проблем или назначить руководителем какой-либо комиссии. Конституция США наделяет вице-президента очень ограниченными функциями, главные из них — председательство в Сенате (имеет решающий голос, если мнения сенаторов разделятся поровну), а также он возглавляет страну, если с президентом что-то случится. Именно в силу последнего пункта в этой избирательной кампании такое большое внимание приковано к потенциальным вице-президентам, ведь оба кандидата в президенты — люди в годах: действующему главе государства Дональду Трампу 74, а бывшему вице-президенту Джо Байдену 20 ноября исполнится 78. Жизнь и смерть президента Трампа. Готова ли Америка к худшему варианту © AP, Alex Brandon

Кто же они такие, потенциальные президенты США — республиканец Майк Пенс и демократ Камала Харрис?

Человек, круто изменивший свою жизнь и вызвавший гнев ЛГБТ-сообщества

В отличие от своего предшественника Джо Байдена, Майк Пенс на посту вице-президента не был такой публичной личностью. Тем не менее, как считают эксперты, он сыграл важную роль в карьере Дональда Трампа, поскольку имел большой политический опыт, хотя его путь в политику был непростым.

Как ни удивительно, но на протяжении долгих лет Пенс был убеждённым демократом, как и вся его семья, берущая свои корни из Ирландии. Образцом для подражания Майк считал 35-го президента США демократа Джона Кеннеди, однако позже перешёл в Республиканскую партию под влиянием политики другого президента — Рональда Рейгана. Это было не единственной резкой переменой в жизни политика — католическую веру он сменил на протестантизм. И теперь на публичных выступлениях Пенс называет себя «христианином, консерватором и республиканцем именно в таком порядке».

В 1981 году он окончил исторический факультет гуманитарного колледжа в Ганновере, а в 1986 году получил юридическое образование в Университете Индианы в Индианаполисе, после чего занялся частной практикой по вопросам соцобеспечения в адвокатской конторе. Вскоре Пенс задумался о политической карьере и в 1988 году баллотировался в Конгресс (ещё как демократ), но его не избрали, через 2 года история повторилась, и тогда он решил сменить сферу деятельности — устроился в некоммерческую организацию Indiana Policy Review Foundation, которая продвигала идеи свободного рынка и сокращения государственного контроля над бизнесом. Параллельно начал вести радиопередачу «Шоу Майка Пенса», посвящённую политическим вопросам, которая принесла ему популярность в штате.

В 2000 году Пенс решил испытать удачу и вновь баллотировался в Конгресс (теперь уже как республиканец), и стал членом Палаты представителей от Индианы, эту должность он занимал 12 лет, из которых почти 10 входил в состав комитета по иностранным делам. Его неоднократно обвиняли в лоббизме интересов произраильских сил, армянской общины, адвокатских бюро, Национальной стрелковой ассоциации. Из-за этого Пенсу приходилось менять свои взгляды, как, например, по вопросу признания геноцида армян. Несмотря на то, что ни один из 90 внесённых им проектов законов и резолюций не был принят, в 2008 году журнал Esquire включил Пенса в число 10 лучших членов Конгресса — за приверженность консервативным взглядам, которые подчас становились поперёк горла даже партийным старейшинам-республиканцам. Он был жёстким критиком своего однопартийца президента Джорджа Буша-младшего за уступки оппозиции, а затем президента-демократа Барака Обамы. Муха на голове Пенса напомнила американцам старую примету © REUTERS, Justin Sullivan/Pool

Во многом благодаря этому Пенс в 2013 году выиграл губернаторские выборы и возглавил штата Индиана. И тут Пенс получил известность на всю страну. И вовсе не из-за того, что снизил налоги и сократил безработицу. Во время его правления Индиана стала вторым штатом США, где приняли закон об ужесточении ответственности за аборты, в том числе по медицинским показаниям из-за нарушений в развитии плода, например, синдрома Дауна. Это вызвало шквал критики со стороны организаций, защищающих права женщин, в других уголках страны. ЛГБТ-сообщество осуждало Пенса за Акт о восстановлении религиозной свободы, разрешающий местным компаниям «по религиозным причинам» уволить или отказать в работе представителю нетрадиционной сексуальной ориентации. Громкий скандал разразился, когда пиццерия Memories Pizza в Уокертоне, ссылаясь на этот закон, отказала в обслуживании однополой свадьбы, руководство предприятия на фоне поступающих угроз было вынуждено временно закрыться, а властям штата после акций крупных американских компаний, университетов и спортивных ассоциаций пришлось спустя неделю внесли в документ изменения, защищающие интересы ЛГБТ-сообщества. Кроме того, Пенс известен как ярый противник нелегальной миграции — он выступал за нулевую терпимость к этой категории и ужесточение контроля на границах.

Интересно, что Трамп предложил Пенсу стать его напарником на выборах 2016 года, хотя по многим вопросам их взгляды не совпадали, к тому же Пенс хотел, чтобы кандидатом в президенты от республиканцев стал сенатор Тед Круз. Как объясняет британское издание The Telegraph, Трамп остановил свой выбор на нём в надежде, что бывший конгрессмен благодаря своим связям будет способствовать продвижению нужных инициатив в Конгрессе.

Самое заметное расхождение позиций в тандеме республиканцев во время прошлой избирательной кампании наблюдалось в отношении России. Трамп тогда повторял, что хочет поладить с Россией и её президентом Владимиром Путиным, обещал даже рассмотреть вопрос о снятии санкций и признании результатов референдума в Крыму, который тогда ещё активно обсуждали и осуждали. Как известно, впоследствии слова так и остались словами — толи это были заведомо пустые предвыборные тезисы, толи Трамп и правда хотел так сделать, но не смог в силу противостояния демократического большинства в Палате представителей. Пенс же в апреле 2014 года говорил: «На фоне возрастания российской агрессии становится ясно, что наша примирительная политика потерпела крах» — и призывал к новой перезагрузке американо-российских отношений, но в сторону ужесточения, для чего предлагал разместить мощную ракетную оборону по всей Европе, включая Польшу и Чехию, для защиты интересов США и её союзников по альянсу. Уже заняв пост вице-президента, он ставил Россию в один ряд с терроризмом в списке мировых угроз.

«Русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает в спячку. Провокации России США должны встретить силой», — говорил Пенс. Битва за Белый дом: всё, что нужно знать о президентских выборах в США 2020 года

Кроме того, по-разному Трамп и Пенс смотрели на модель отношения США и Европейского союза: если первый поддерживал идею создания зоны свободной торговли между регионами, то второй поставил крест на проекте Трансатлантического партнёрства, разработанного Бараком Обамой.

Несмотря на расхождение позиций на начальном этапе, президенту и вице-президенту удалось найти общий язык и слаженно отработать 3,5 года. Возможно, их ждут ещё 4 года совместной деятельности. Но это не точно.

Идеальная женщина, таящая опасность

Тандем Джо Байдена и сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис тоже нельзя назвать идеальным в плане взаимопонимания. Ещё год назад они были соперниками — за право стать кандидатом в президенты от демократов. Самым ярким эпизодом первых теледебатов внутрипартийных праймериз стала их перепалка, когда Харрис припомнила Байдену, что он в 1970-х — начале 1980-х в составе группы сенаторов от обеих ведущих партий США заблокировал предложение об использовании федеральных средств в целях отмены правил сегрегации при развозе школьников на автобусах.

«Жила в Калифорнии маленькая девочка, которая ходила во второй класс, её возили в школу каждый день. И этой девочкой была я», — сказала она.

Припомнив эту речь, Байден перед следующим раундом дебатов обратился к Харрис с просьбой «Полегче со мной, детка».

На другом раунде теледебатов сенатор обещала в случае избрания президентом в течение первых 100 дней ввести запрет на торговлю автоматическим оружием в США, на что Байден возразил, что у президента страны нет таких полномочий. Двое против президента. Противостоять на выборах Трампу будут Джо Байден и Камала Харрис © REUTERS, Carlos Barria

То, что Байден выбрал себе в напарницы женщину, никого не удивилось, ведь о своём намерении он сообщил сразу, но не многие думали, что ей станет Камала, которой пришлось сойти с президентской гонки из-за не очень успешного выступления на праймериз. Впрочем, на фоне акций протестов против расового неравенства, охвативших США с конца мая после убийства полицейским афроамериканцы Джорджа Флойда, этот ход был логичным со стратегической точки зрения — женщин в большой политике гораздо меньше, чем мужчин, а темнокожих ещё меньше.

Однако, как отметил Трамп, некоторые американские политологи называют выбор Харрис на пост вице-президента опасным для Байдена.

Во-первых, внутрипартийные теледебаты продемонстрировали, что между нынешними соратниками есть серьёзные разногласия по многим ключевым вопросам и внутренней, и внешней политики, а без согласия внутри администрации эффективной работы не получится.

Во-вторых, против Харрис может сыграть её профессиональное прошлое — больше 10 лет она работала прокурором, сначала окружным в Сан-Франциско, а затем генеральным в Калифорнии. Участники нынешних протестов выступают не только против расового неравенства, но и против полицейского произвола, а напарница Байдена — это часть той системы.

В-третьих, штаб Байдена надеется, что темнокожая Харрис поможет завоевать голоса представителей расовых меньшинств, однако на деле всё может пойти не так гладко.

«У Камалы Харрис есть недостаток с точки зрения электоральных проблем, которые связаны с тем, что демократы в целом в «колеблющихся» штатах, не в Калифорнии, где она была прокурором, откуда она сенатор, там и так всё ясно — там проголосуют за Байдена, — а в целом по стране и в «колеблющихся» штатах, что очень важно, там демократические избиратели не очень жалуют своих коллег с западного побережья, то есть это всегда проигрышный ход. Демократических президентов из Калифорнии я не припомню, среди республиканцев были — ну не любят демократов оттуда, не говоря уже о том, что в тех же штатах, где Трамп выиграл в 2016-м, Огайо, Мичиган, уроженцев и уроженок западного побережья не любят, поэтому это очень серьёзная проблема для демократов на предстоящих выборах», — говорил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Впрочем, истеблишмент Демократической партии никаких угроз не видит и одобрят такой выбор. И это неудивительно, ведь Харрис поддерживали политический курс администрации Обамы и Байдена и жёстко критикует действия Трампа. В частности, она выступала против выхода из ядерной сделки с Ираном и торговой сделки с Китаем (но в то же время осуждает власти КНР за несправедливую политику и хищения американской интеллектуальной собственности), а также высказывалась против общения американского президента с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В отношении России в целом Харрис действует в фарватере Демократической партии: считает РФ противником США и обвиняет неких российских хакеров в распространении ложной информации лично о ней и вмешательстве в американские выборы, не приведя при этом никаких доказательств. В этом контексте потенциальный вице-президент уличала Трампа в том, что он верит своему российскому коллеге Владимиру Путину больше, чем собственной разведке, постоянно твердящей о «российском следе», доказать который, впрочем, никак не удаётся, даже спецпрокурор Роберт Мюллер ничего найти не смог. К тому же Харрис негативно восприняла заявление Трампа о том, что он может поехать в Россию на празднование 75-летия Победы. При этом есть направления, на которых взгляды Харрис совпадают с курсом нынешней администрации Белого дома: политик выступает за тесные связи с Израилем и урегулирование конфликта в Афганистане, голосовала в Сенате против резолюции, осуждавшей Трампа за вывод американских войск из Сирии.

Если победу на выборах 3 ноября одержат демократы, то Камала Харрис войдёт в историю страны ещё до начала работы в Белом доме — она станет первой женщиной-вице-президентом (ранее женщин дважды выдвигали на эту должность — конгрессвумен от штата Нью-Йорк Джеральдин Ферраро в 1984 году и губернатора Аляски Сара Пэйлин в 2008 году, — но обе потерпели поражение) и первым темнокожим вице-президентом.