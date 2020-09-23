Внушительная победа Владимира Зеленского на президентских выборах (73,22% голосов) во многом объясняется обещаниями, которые он щедро раздавал. На инерции этих обещаний позднее было создано и монобольшинство в парламенте – народ доверчив. Но часто еще и забывчив

Поэтому стоит напомнить о некоторых обещаниях нынешнего президента Украины. Сделаем это на наиболее ярких примерах.

Кстати, если углубиться в поиске цитат Владимира Зеленского, то можно найти даже обещание не идти в президенты. В 2015 году после выхода первого сезона сериала «Слуга народа» он, отвечая на вопрос о президентских амбициях в интервью Радио Свобода, заявил, что находится «в другой профессии». Но после замечания о том, что в США президентами были и актёры, сказал, что такой вариант возможен «как бы в качестве эксперимента».

Мир — «первая задача»

После пяти лет нагнетания ненависти, имевшей вполне кровавую реализацию в зоне конфликта в Донбассе, значительная часть украинских избирателей готова была проголосовать за любого кандидата, обещающего мир. Впрочем, и Пётр Порошенко пришёл к власти на обещании быстрого установления мира. Но стал президентом войны.

Зеленский этот фокус повторил. И давал серьёзные обещания уже на инаугурации 20 мая 2019 года. В частности, он назвал прекращение войны на Донбассе своей первой задачей на посту главы государства.

«Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? Ради того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги и, если нужно будет, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», — заявил президент. Украину возьмут в ЕС или нет? Зеленский потребовал от Брюсселя определиться © president.gov.ua

К сожалению, Украина сегодня столь же далека от завершения войны, как была и в день присяги нового президента — если не дальше. Минские соглашения не выполнены, переговоры в Контактной группе зашли в тупик. Одно радует: длительное перемирие с соблюдением режима тишины сократил количество потерь с обеих сторон.

«Нас 65 миллионов»

Помимо прочего, Зеленский пообещал вернуть украинцев на родину.

«Мы все украинцы. Нет больших или меньших. От Ужгорода до Луганска мы все украинцы, мы должны быть едины, только тогда мы сильны», — сказал он.

И обратился к соотечественникам, работающим и проживающим в разных странах: «Сегодня обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь, нас 65 миллионов — тех, для кого родина — украинская земля, в Европе и Азии, в Австралии и Америке. Обращаюсь ко всем: вы нам очень нужны. Я с радостью дам всем украинское гражданство».

Тут стоит отметить, что население Украины продолжает катастрофически сокращаться и при президенте Зеленском. Как отметил недавно экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, каждый год страна теряет около 300 тысяч человек — условно говоря, теряет такой город, как Полтава. Конечно, тут не надо винить только Зеленского. По подсчётам политика, всего за годы независимости Украина потеряла 20 млн человек. За это время население страны сократилось с 52 до 32 млн человек (без учёта населения Донбасса и Крыма).

О тарифах и зарплатах

Ещё одна цитата из выступления Зеленского на инаугурации.

«Безусловно, кроме войны есть еще много бед, которые делают украинцев несчастливыми. Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места. Это медицина, об улучшении которой говорят в основном те, кто не лежал вместе с ребенком в обычной больнице, это неутешительные украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурном воображении», — сказал новый глава государства. «Бюджет смерти»: украинцы у стен Рады требуют денег на здравоохранение © ostro.org

Тут нет необходимости в комментариях, достаточно вспомнить о беспрецедентном росте тарифов и о том, что планируется сокращение субсидий для малообеспеченных граждан. Зато растут расходы на содержание Офиса президента. Даже экс-президент Пётр Порошенко (для которого Зеленский обещал стать «приговором») отметил с иронией, что «Голобородько» стал для налогоплательщиков самым дорогим президентом в истории Украины.

«Пускай в этих резиденциях живут детки…»

Будучи кандидатом на высший государственный пост, Зеленский давал понять, что он не собирается пользоваться госрезиденциями. Обещал отдать их детям.

«Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Какие-то лагеря отдыха будут. Или (живут — Ред.) люди, которым это действительно нужно», — заявил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос. И добавил: «Я не вижу в этих резиденциях вообще никакого смысла. Как в Европе, пусть всё будет для экскурсий».

Летом 2020 года, после выхода расследования «Схем» о переезде Зеленского в государственную резиденцию «Конча-Заспа», в Офисе президента ситуацию не разъяснили, а просто констатировали: «Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом. Президент Украины с семьей будет временно проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа».

Без комментариев.

Постскриптум. Народ доверчив, но он постепенно прозревает. В сентябре этого года группа «Рейтинг» обнародовала результаты опроса, согласно которым впервые президенту Зеленскому стали больше не доверять, чем доверять: показатель доверия составил 44%, недоверия — 51%. Подавляющее большинство граждан (65%) считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Поддержка нынешнего курса руководства страны не превышает 23%.