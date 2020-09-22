Порошенко напомнил, что в проекте бюджета выросли расходы на силовиков и на содержание окружения Зеленского.
«Когда-то они говорили, что они будут ездить на велосипедах в кортежах (…) Притом что собственной недвижимости и у Зеленского, и у всей этой команды — аж декларация трещит, и еще не все там указано. Голобородько (герой сериала "Слуга народа", президент-учитель Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский до президентства. — Ред.) стал самым дорогим с точки зрения государственных расходов президентом Украины», — сказал Порошенко.
Он отметил, что в бюджете планируют на 7% сократить субсидии для малообеспеченных граждан.
«Это притом что, по всем прогнозам, рыночная цена на газ существенно возрастет, а соответственно — и тарифы. Это притом что и в текущем году они уже на два миллиарда (почти $71 миллион) сократили расходы на субсидии», — подчеркнул экс-президент.