Расходы на офис главы государства, заложенные в проекте бюджета на следующий год, свидетельствуют, что украинский лидер Владимир Зеленский обходится налогоплательщикам дороже всего за всю историю страны. Об этом 21 сентября заявил бывший президент Петр Порошенко, передает пресс-служба его партии «Европейская солидарность»

Зеленский построил себе личное шоссе под Киевом - СМИ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Когда-то они говорили, что они будут ездить на велосипедах в кортежах (…) Притом что собственной недвижимости и у Зеленского, и у всей этой команды — аж декларация трещит, и еще не все там указано. Голобородько (герой сериала "Слуга народа", президент-учитель Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский до президентства. — Ред.) стал самым дорогим с точки зрения государственных расходов президентом Украины», — сказал Порошенко.

Он отметил, что в бюджете планируют на 7% сократить субсидии для малообеспеченных граждан.

«Это притом что, по всем прогнозам, рыночная цена на газ существенно возрастет, а соответственно — и тарифы. Это притом что и в текущем году они уже на два миллиарда (почти $71 миллион) сократили расходы на субсидии», — подчеркнул экс-президент.