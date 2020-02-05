Череда визитов из-за океана: как выстраивался союз Минска и Вашингтона

Прибытие в Минск госсекретаря США Майкла Помпео, объявление о подготовке назначения нового американского посла в Белоруссии и готовности Штатов снабжать Александра Лукашенко нефтью стало лишь вершиной айсберга и результатом долгой истории интенсивных, но особо не афишируемых контактов администрации и госдепа США с президентом Белоруссии

В понедельник, 3 февраля, на сайте парламента Белоруссии была опубликована информация о создании рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентами США и Канады. Как подчеркнул в разговоре с журналистам БЕЛТА председатель постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, такая рабочая группа создана впервые, и в нее войдут как члены Совета Республики (верхняя палата парламента), так и Палаты представителей (нижней палаты парламента).

Но началось все еще осенью 2018 года. 30 октября 2018 года в Минск прибыл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Предыдущий визит чиновника такого ранга в Минск имел место 14 августа 2009 года, когда после победы Барака Обамы на президентских выборах новая администрация Белого Дома пыталась решить созданные ранее Бушем-младшим многочисленные проблемы на внешнеполитическом поле.

Процитирую официальное сообщение МИДа Республики Беларусь: «30 октября 2018 года министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с помощником государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Уэссом Митчеллом. Стороны обсудили текущее состояние отношений Беларуси и США и пути их развития по различным направлениям двустороннего сотрудничества в ближайшей и среднесрочной перспективе. Также были рассмотрены актуальные вопросы международной повестки дня, ситуация в регионе, возможности двустороннего взаимодействия для деэскалации напряженности в европейском регионе».

На следующий день Митчелл встретился с Лукашенко. «Уже сам факт Вашего пребывания в столице Беларуси говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения…

Мы знаем Ваше отношение, Вашей страны к этим проблемам. Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем как ведущая страна мира. Если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно в Восточной Европе, мы готовы к этому», — заверил представителя Белого Дома на приеме президент Белоруссии. Личное письмо Трампа Лукашенко: купи независимость за кредиты МВФ © REUTERS, Kevin Lamarque/Pool | REUTERS, Kevin Lamarque/Pool | Перейти в фотобанк

Стоит вспомнить, что в 2009-м с занимавшим тогда пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппом Гордоном президент Белоруссии не стал встречаться. Гостя из Штатов принял занимавший тогда пост главы президентской администрации Владимир Макей. Что вполне логично с учетом рангов, собственно, у Макея он на порядок выше его визави из Вашингтона. А тут Лукашенко лично снизошел до какого-то помощника госсекретаря!

“Nearly 30 years ago, nations across Central Europe, many with ancient traditions of independence were liberated from the long night of communist tyranny,” says the Hon. Wess Mitchell, Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs at @StateDept. #ACEurasia pic.twitter.com/4mlFE1PnNi — Atlantic Council (@AtlanticCouncil) 18 октября 2018 г.

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Кстати, насчет «двустороннего взаимодействия для деэскалации напряженности в европейском регионе» и «мы знаем ваше отношение к этим проблемам региона». 18 октября 2018 года Митчелл заявил на заседании Атлантического совета (видеозапись этого очень влиятельного аналитического центра была тогда же опубликована в Twitter): «Сегодня национальный суверенитет и территориальная целостность приграничных (с Россией. — Авт.) государств, таких как Украина, Грузия и даже Беларусь, являются тем надежным бастионом, который защищает от российского неоимпериализма».

То есть в Минске отлично знали, кого принимают и какие цели преследуют дипломаты США.

Пойдем дальше. Сообщение МИДа Республики Беларусь: «5 — 6 ноября 2018 года проходит визит в Республику Беларусь группы представителей аналитических центров США. В состав делегации входят эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений им. Дж. Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического центра «Корпорация РЭНД» Брюс Макклинток, президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард и старший научный сотрудник этого фонда Владимир Сокор… На встрече с Министром иностранных дел В. Макеем стороны обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений и перспективы их развития, ситуацию в европейском регионе и возможные направления взаимодействия с аналитическим сообществом США… Программа визита включает встречи аналитиков… и в Министерстве обороны… Американские аналитики также примут участие в организованном экспертной инициативой «Минский диалог» брифинге, посвященном белорусско-американским отношениям, на котором Б. Ходжес и М. Карпентер выступят в качестве главных докладчиков».

Тут стоит пояснить, что генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес — кадровый американский военный, воевал в Ираке и Афганистане, но, что самое интересное, с 5 ноября 2014 года возглавлял Армию США в Европе (United States Army Europe, USAREUR). Покинул этот пост он лишь 15 декабря 2017 года, когда ушел с армейской службы. Такому «аналитику», разумеется, в Минске особые почет и уважение!

Кстати, Лукашенко лично встретился с американскими гостями (на фотографиях, размещенных официальными белорусскими СМИ, видно, как президент с улыбкой пожимает руку Ходжесу).

Именно на этой встрече Бацька заявил, что российской военной базы в Белоруссии не будет, хотя ранее вопрос о ее размещении был согласован: «И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна».

10 января 2019 года американский журнал Foreign Affairs сообщил: «Беларусь сняла давнее ограничение на количество американских дипломатов, разрешенных к пребыванию в стране, что, по мнению американских чиновников, является значительным дипломатическим прорывом… Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей проинформировал помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла о решении по телефону в четверг (10 января. — Авт.), сообщают два дипломатических источника, проинформированных по этому вопросу… «Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал один из американских чиновников».

Напомню, в марте 2008 года под давлением властей Белоруссии число американских сотрудников посольства США в Минске было сокращено с 35 до 5 человек. В июле 2014-го Минск разрешил увеличить это число до 6 человек, а в июне 2016-го — до семи.

4 марта 2019 года в Минск с официальным визитом прибыл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент. В интервью популярному белорусскому интернет-изданию TUT.by он отметил: «С уходом Уэсса Митчелла из Госдепартамента наша позиция относительно Беларуси осталась прежней… Мой визит продолжает начатое им… Я приехал в Минск, чтобы еще раз заявить о нашей поддержке суверенитета и независимости Беларуси и подтвердить наше стремление к конструктивным отношениям с народом и властями Беларуси».

Намеснік памочніка дзяржсакратара Джордж Кент сустрэўся з Міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем, каб абмеркаваць двухбаковыя адносіны ЗША і Беларусі, а таксама перспектывы іх развіцця ў далейшым. @BelarusMFA @BelarusMID pic.twitter.com/a99dzi7hZK — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) 4 марта 2019 г.

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О содержании встреч. «4 марта 2019 года министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом, в ходе встречи белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года, и выразила надежду на то, что данный шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Беларусью и Соединенными Штатами», — это из сообщения пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

На следующий день: «Первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский встретился с заместителем помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джорджем Кентом… Подгурский выразил готовность укреплять и развивать взаимодействие с правоохранительными органами США по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Стороны также обсудили широкий круг вопросов международной повестки, касающихся обеспечения безопасности и противостояния глобальным вызовам и угрозам».

По итогам поездки Кент сообщил TUT.by, что «если Беларусь предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии, мы можем рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций». И добавил, что отныне «визиты представителей США в Беларусь будут происходить регулярно, как это имеет место в наших нормальных отношениях с другими странами».

И это действительно так — Кент снова прибыл в Минск уже 9 июля 2019 года. На следующий день он вновь встретился с Макеем. «В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений», — кратко сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Однако известно, что на встрече вновь обсуждался вопрос о снятии санкций.

13 августа 2019 года Минск посетила и делегация Конгресса США во главе с членом Палаты представителей Майком Куигли. Стоит отметить, что Куигли — конгрессмен от Демократической партии, тогда как президент Дональд Трамп — республиканец и свою администрацию укомплектовал, разумеется, ярыми республиканцами. Лукашенко после Помпео. Поразительная многовекторность и эквилибристика © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Точно так же, кстати, и упомянутый выше Ходжес после отставки с армейской службы публично критиковал Трампа за то, что тот требует от союзников по НАТО большего финансового участия в бюджете организации, а это может осложнить отношения с европейскими членами Североатлантического альянса.

То есть заходы к Минску идут с самых разных сторон американского истеблишмента. Это же Штаты, там президент не обладает монополией на власть и не может единолично по своему желанию решать — с этими будем воевать или вводить санкции, а с этими начнем дружить и санкции отменим. Там система власти выстроена сложно и сбалансированно.

«Делегация встретится с белорусскими официальными лицами, чтобы обсудить двусторонние отношения США и Беларуси и подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси», — сообщило посольство США в Минске. В свою очередь, МИД Республики Беларусь проинформировало: «13 августа 2019 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Андрея Дапкюнаса с членом Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Майклом Куигли. Собеседники обсудили тематику региональной безопасности, возможности расширения белорусско-американского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. В ходе встречи отмечена важность дополнительных взаимных усилий по укреплению доверия в двусторонних отношениях».

29 августа 2019 года в Минск прибыл с официальным визитом уже советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Стоит пояснить, что советник президента по нацбезопасности — это главный советник президента США. Этот пост, введенный в 1953 году, является «параллельным» государственному секретарю (который, в свою очередь, американский аналог министра иностранных дел, только с более широкими полномочиями), пост которого утвержден Конституцией 1789 года, но в структуре администрации президента и поэтому, в отличие от госсекретаря, не требующего утверждения его главы со стороны Сената. Советник президента США по национальной безопасности имеет свой штат сотрудников.

По сути в реальной табели о рангах советник президента США по нацбезопасности находится ниже главы государственного департамента США, но лишь на ступень. Так что ничего удивительного, что между визитами помощника госсекретаря и самого госсекретаря в Минск прибыл советник президента США по нацбезопасности. На Западе обычно предпочитают выстраивать работу последовательно.

Дарадца па нацыянальнай бяспецы Джон Роберт Болтан наведае Мінск 29 жніўня. Амбасадар Болтан сустрэнецца з Прэзідэнтам Лукашэнкам і Міністрам замежных спраў Макеем, каб абмеркаваць пытанні рэгіянальнай бяспекі і падкрэсліць падтрымку ЗША суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) 28 августа 2019 г.

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Не случайно Лукашенко на встрече с Болтоном буквально рассыпался в похвалах заокеанскому гостю: «Таких заметных высокопоставленных фигур в Беларуси не было давно. В этом тоже историчность визита».

О целях визита сообщало еще до встречи посольство США в Белоруссии на своей странице в Twitter: «Посол Болтон встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси».

По итогам Болтон заявил: «Это была очень важная встреча. Конечно, мы не пришли к каким‑либо конкретным решениям, но было очень важно обсудить все эти вопросы». Но тут же добавил: «Белорусский народ должен решить, хочет ли он оставаться суверенным или нет. Мое впечатление, что он хочет оставаться суверенным государством».

И уже после этого 17 сентября 2019 года в Минск прибыл заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл, который также заверил Лукашенко: «Нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности… Мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси».

После окончания встречи с Президентом Александром Лукашенко заместитель Государственного секретаря Дэвид Хэйл выступил со следующим заявлением:

https://t.co/oiy1Vqt3gR pic.twitter.com/7eZomzCr3e — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) 17 сентября 2019 г.

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Хэйл сообщил далее в ходе встречи: «Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов».

Причем, судя по некоторым моментам, Штаты намерены не просто восстановить свое дипломатическое присутствие в Минске, но и увеличить его даже по сравнению с периодом 1990 — 2000-х годов. «США планируют также построить новое здание посольства в Беларуси, потому что прежнее не соответствует, по их мнению, требованиям безопасности. Они ужесточили эти требования после известного теракта в Бенгази», — заявил 1 октября 2019 года в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Вполне возможно, что новое диппредставительство будет не только безопасней, но и крупнее предыдущего.

Уже после этого последовал визит госсекретаря Помпео в Минск 1 февраля 2020 года и непосредственная подготовка к назначению нового посла США в Белоруссии, чье имя скорее всего будет названо уже в ближайшие дни.

Так что ничего неожиданного в резком потеплении отношений между США и Белоруссией нет.