Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что судьба ключевого документа в сфере контроля над вооружениями до сих пор не ясна, хотя срок его действия истекает в феврале 2021 года

На фоне решения Вашингтона выйти из Договора по открытому небу появилась информация об активизации переговоров по СНВ-3. В ближайшее время этот вопрос в Вене обсудят замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

В ходе онлайн-брифинга в пресс-центре МИА «Россия сегодня» посол РФ в США Анатолий Антонов, который в своё время участвовал в разработке СНВ-3, подчеркнул, что это единственное соглашение в области контроля над вооружениями, в отношении которого у американцев к России не было претензий.

«После того, как нынешняя администрация идёт в откат от всех многосторонних договорённостей в области контроля над вооружениями, к сожалению, этот договор висит на волоске, постольку-поскольку в феврале заканчивается срок действия ДСНВ. Не скрою, что мы неоднократно ставили вопрос о позиции США. Буквально вчера мне удалось обсудить этот документ с коллегами из Госдепартамента и, к сожалению, я не получил и не получал никогда чёткого ответа, почему этот договор не отвечает интересам Соединённых Штатов Америки», — сказал дипломат. США-Германия: ядерное недопонимание между союзниками по НАТО © archive.defense.gov

По его словам, было бы оптимально продлить договор на год, а лучше на 5 лет, чтобы в течение этих пяти лет подумать над тем, что может придти на смену этому договору, более детально выяснить позиции сторон.

Антонов напомнил, что США выступают за присоединение к СНВ-3 Китая, а у него на сегодняшний день стратегических наступательных вооружений в 5-6 раз меньше, чем у России и США, поэтому возникает вопрос — либо предлагать китайцам подтянуться к тем уровням, которые установлены в договоре, либо США и России сокращать в 5-6 раз свои стратегические наступательные вооружения. Очевидно, что ни один, ни второй вариант не устроят Пекин, Москву и Вашингтон.

«Американские коллеги мне сказали: «Господин посол, Вы так часто говорите о необходимости ДСНВ, наверно, Вы получаете какие-то преимущества!» Так вот, я хочу сказать, что никаких преимуществ мы не получаем. Да и никогда бы Соединённые Штаты не допустили бы какой-либо договоренности, где их интересы были бы ущемлены. В этом договоре соблюдён, выверен баланс интересов. Если США решат не продлевать этот договор, что ж, это их национальное право. Тем самым будет разрушен полностью режим контроля над ядерными вооружениями, который создавался в течение 50 лет. Не думаю, что от этого кто-либо выиграет», — заявил глава российской дипмиссии.

В свою очередь, Рябков сказал, что Россия не будет «таскать каштаны из огня» для США, чтобы уговорить Китай присоединиться к СНВ-3, а также не пойдёт ни на какие односторонние уступки, а будет руководствоваться исключительно интересами обеспечения собственной безопасности.