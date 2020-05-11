Несмотря на продолжающиеся карантинные ограничения, во Франции и Великобритании отпраздновали День Победы над нацизмом, который в этих странах отмечают 8 мая

8 мая европейские страны отметили 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, при этом во Франции и Великобритании, которые входили тогда в антигитлеровскую коалицию, это был государственный праздник — День Победы. В связи с пандемией коронавируса массовых мероприятий не было, однако к британцам обратилась королева, а президент Франции возложил венки у Триумфальной арки в Париже.

Телеобращение к нации королевы Великобритании Елизавета II было показано 8 мая в 21:00 по местному времени — в тот же день и час, когда ее отец, король Георг VI, обратился к британцам по радио ровно 75 лет назад. Отметив, что уличные мероприятия пришлось отменить из-за коронавируса, она выразила уверенность, что безлюдные улицы на самом деле не пусты, так как наполнены любовью. А за несколько часов до обращения королевы пилотажная группа королевских ВВС «Красные стрелы» пролетела над главными достопримечательностями Лондона. Это было второе послание Елизаветы II британцам за месяц с небольшим, в начале апреля она выступила с обращением о коронавирусе. Обычно королева обращается к британцам нечасто — лишь на Рождество и в связи с крайне важными событиями. Решенное дело. Королева Елизавета II подписала законопроект о выходе Британии из ЕС © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Когда я смотрю на нашу страну сегодня и вижу, что на что мы готовы пойти ради того, чтобы защитить и поддержать друг друга, я с гордостью говорю, что мы по-прежнему тот народ, который бы узнали и которым бы восхитились те смелые солдаты, моряки и летчики» — сказала Елизавета II в обращении 8 мая. Королева завершила речь на высокой ноте, похвалив жителей Соединенного Королевства за готовность следовать правилам карантина. Во время обращения на столе перед королевой лежала её армейская фуражка.

Как известно, ближе к концу войны в возрасте 18 лет будущая королева убедила отца разрешить ей пройти обучение и вступить в ряды Женского вспомогательного территориального корпуса в качестве шофера грузовика и автомеханика. Елизавета II стала первой женщиной из королевской семьи, отслужившей в вооружённых силах страны. Ныне она является единственным действующим главой государства, служившим в армии во время Второй мировой войны.

Во Франции праздник Победы 8 мая в этот раз отметили, сохранив основные мероприятия, которые в условиях карантина прошли без участия публики. В минувшую пятницу президент Эмманюэль Макрон принял участие в традиционных памятных церемониях у Триумфальной арки, у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата в Париже, а по всей стране прошло возложение венков к памятникам погибшим во Второй мировой войне. По случаю Дня Победы президент Франции Макрон опубликовал специальное обращение, в котором отметил, что в условиях пандемии и карантина сегодняшний день не похож на праздничный. «Сегодня мы, конечно, празднуем Победу 8 мая 1945 года, но также — и прежде всего — мир, который за ней последовал. И в этом наша самая великая Победа 8 мая. Самый прекрасный триумф. И наша общая борьба 75 лет спустя», — такими словами Макрон завершил своё торжественное обращение.

День окончания Второй мировой войны в Европе отмечали в этот раз в Германии совсем не так, как в прошлые годы. Эпидемия коронавируса заставила отменить все приуроченные к этой дате крупные публичные мероприятия, в том числе назначенный президентом главный государственный торжественный акт, который является высшей формой политического чествования в ФРГ. В этот раз торжества и возложения венков проходили, скорее, в камерной обстановке. Без публики прошло и экуменическое богослужение в берлинском соборе. А второе главное отличие этого дня от всех предыдущих в том, что впервые 8 мая было объявлено нерабочим днем. Правда, пока только в Берлине и только в этом году. Европа может закрыть границы до осени — Макрон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Сейчас 77% немцев ассоциируют 8 мая с «освобождением», 81% — с «новым началом». Неподходящими характеристиками для этого дня 72% жителей Германии называют «капитуляцию» и 70% — «поражение». Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного немецким Институтом междисциплинарных исследований конфликтов и насилия по заказу Фонда «Память, ответственность, будущее», созданного ранее для выплаты компенсаций бывшим подневольным рабочим «Третьего рейха», значительная часть которых была с Украины.

Трансформация отношения ко дню окончания Второй мировой войны в Европе была и одной из главных тем речи федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, с которой он выступил после совместного с канцлером, председателями бундестага, бундесрата и Федерального конституционного суда возложения венков к мемориалу жертвам войн и тирании на Унтер-ден-Линден в Берлине. «Да, 8 мая 1945 года было днем освобождения. Но ещё долго не таким днём в головах и сердцах подавляющего большинства немцев, — напомнил Штайнмайер. — Освобождение пришло извне. Оно должно было прийти извне — слишком глубоко увязла эта страна в своем зле, в своей вине».

Но освобождение, по словам президента ФРГ, остается актуальной задачей до сих пор. Он имеет в виду освобождение «от искушения нового национализма, очарования авторитаризма, недоверия, разобщения, межнациональной неприязни, от ненависти и травли, от ксенофобии и пренебрежения демократией». Как отмечает немецкая правительственная медиа-корпорация Deutsche Welle, «президент, скорее всего, имел в виду не только эхо Второй мировой войны, но и ограничения, вызванные пандемией коронавируса».

9 мая в странах-членах Европейского Союза также отмечался праздник — День Европы. В этот день 70 лет назад министр иностранных дел Франции (в молодости подданный Германии) Роберт Шуман произнес историческую речь, в которой огласил проект создания Европейского объединения угля и стали, объединения каменноугольной, железорудной и металлургической промышленности ряда западноевропейских государств, прежде всего Франции и Германии, противников в минувшей войне. «Декларация Шумана» считается началом процесса создания ЕС.

Европейская комиссия отметила в своем коммюнике, опубликованном 9 мая, что торжества по случаю Дня Европы проходят в 2020 году во всех государствах-членах ЕС «в исключительных обстоятельствах, поскольку Европа активно борется на всех фронтах за преодоление кризиса коронавируса». «Цель европейской солидарности сегодня актуальна как никогда», — заявила по случаю праздника председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Солидарность подверглась испытанию в начале кризиса. А потом мы стали делиться и помогать друг другу: проявилась фактическая солидарность. Эта солидарность должна продолжаться», — отметила она. Президенты и главы правительств стран-членов Евросоюза, а также руководители институций ЕС опубликовали 9 мая короткие видеообращения по случаю 70-летия декларации Шумана. Однако именно в этот день Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня. Девять голосов, которые спасли евробюрократов: как Урсула фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Примечательно, что бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен не скрывает, что замысел «раскрутки» Дня Европы состоял в том, чтобы изъять из сознания европейцев день победы над фашизмом и подменить его днем основания ЕС. «На 9 мая 1975 года я хотел в корне преобразовать смысл этого события: заменить годовщину 8 мая 1945 года на годовщину «основания Европы», которая отмечалась на следующий день. Я получил поддержку университетов и средств массовой информации, особенно из Le Monde, в которой Пьер Юри опубликовал статью под названием «Рассвет Европы». Речь шла о приветствии единства Европы, а не её разъединения», — делится в мемуарах экс-президент Франции. В 1975 году Жискар д'Эстен действительно отменил празднование Дня Победы в рамках курса на франко-германское примирение. В список официальных праздников и нерабочих дней 8 мая как День Победы снова включил президент Франции Миттеран в 1981 году.

Ныне же Франция приближается к победе над эпидемией коронавируса в стране. За минувшие сутки от COVID-19 в стране умерли 80 человек, это наименьший показатель умерших за сутки, начиная с 17 марта, и существенно меньше, чем итог предыдущих суток (243 умерших). Всего с начала эпидемии во Франции зарегистрировали 176 658 подтвержденных заражений коронавирусом (четвёртый показатель в Европе), умерли от его последствий 26 380 человек. Национальное собрание Франции 9 мая в окончательном чтении приняло закон, продлевающий режим чрезвычайной санитарной ситуации в стране до 10 июля.

Однако с 11 мая во Франции планируют ослабить жесткий карантин, однако с этого дня ношение масок в общественном транспорте будет обязательным. Французам будет разрешено путешествовать на расстояние до 100 км от своего места жительства, также всем жителям разрешат выходить из дома без уважительной причины. Хотя парки и сады откроют только в «зелёных» регионах, а Парижский регион отнесли к «красной» зоне, однако префектам позволили выборочно отменить запреты и открыть часть зеленых пространств. Поэтому с 11 мая вновь можно будет гулять по набережным, Марсовому полю, эспланаде у Дома инвалидов, а также Венсенскому и Булонскому лесам — соответствующее решение принял префект полиции французской столицы Дидье Лальман.

При этом билеты на пригородные поезда между Парижем и Лиллем с 11 мая можно будет купить только по специальным бесплатным талонам, которые необходимо заранее забронировать на сайте железнодорожной компании SNCF. Как заявили представители перевозчика и властей региона О-де-Франс, на такую меру они пошли для того, чтобы снизить число поездок и не допустить распространение коронавируса. «Талонов не хватит на всех», — предупредил в интервью радиостанции Europe 1 заместитель главы региона по вопросам транспорта Франк Дерсен. «Это обременительная система, но к ней придется привыкнуть. Люди должны принять, что не смогут пользоваться поездами так, как раньше», — рассказал он. Новая мера затронет и тех пассажиров, которые купили проездной и ранее могли без ограничений пользоваться системой пригородных поездов.

В Германии, которая занимает пятое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (почти 172 тысячи человек), 9 мая прошли множественные акции протеста против ограничений, введенных властями с целью подавления вспышки коронавируса. Основная акция прошла в Штутгарте, в ней участвовали тысячи человек, большинство участников соблюдали требуемую дистанцию в 1-2 метра. В центре Берлина акция против локдауна прошла перед зданием бундестага. Число участников превысило максимально разрешенное (50 человек), кроме того, собравшиеся не соблюдали необходимую дистанцию. Ещё несколько сотен человек собрались в Берлине на необъявленную акцию на площади Александерплац. Полиция делала предупреждения через громкоговоритель и проводила временные задержания для установления личности, всего было задержано около 30 человек. В Мюнхене на площади Мариенплац на акцию вышли около 3 тысяч человек, при том, что изначально было заявлено только 80 участников. Более 500 протестующих собрались также во Франкфурте-на-Майне. Активисты прошли по центру города с транспарантами и выкрикивали: «Снимите намордники!», «Присоединяйтесь», «Сопротивление». Несмотря на нарушение рядом участников необходимой дистанции, полиция в этих городах решила не прерывать акции.

Хотя 6 мая правительство ФРГ и власти федеральных земель договорились о начале второго этапа снятия ограничений, введенных в марте, округ Косфельд в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия стал первой административной единицей Германии, где смягчение карантинных мер приостановлено из-за высокого числа зараженных коронавирусом (более 50 новых случаев на 100 000 жителей). Виной тому стало распространение вируса на мясокомбинате, где работают 1200 человек. По данным на воскресенье, 10 мая, заражение коронавирусом выявлено в общей сложности у 205 сотрудников комбината. Теперь все 17-20 тысяч сотрудников мясокомбинатов в Северном Рейне — Вестфалии должны пройти тест на коронавирус.

На место вспышки коронавируса прибыли представители местного органа госсаннадзора, чтобы провести новое тестирование работников комбината и проинформировать их об условиях необходимого карантина. Им помогают переводчики, поскольку часть сотрудников комбината приехали из стран Восточной Европы, и практически не говорят по-немецки. Ранее министр здравоохранения федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Карл-Йозеф Лауман говорил, что в Косфельде, как и во всём регионе, на мясокомбинатах работают много выходцев из таких стран, как Румыния и Болгария, которые проживают вместе большими группами. Есть ли среди работников этих мясокомбинатов выходцы из Украины, местные СМИ не сообщают.

В Великобритании, которая занимает первое место в Европе по числу летальных случаев от последствий коронавируса (31 855) и второе — по количеству инфицированных (219 183), с 11 мая также начнётся ослабление карантинных ограничений. Премьер-министр Борис Джонсон выступил с вечером 10 мая телевизионным обращением к жителям страны, в котором рассказал, как страна будет выходить из карантина. В частности, с понедельника людям, которые не могут работать из дома, например, строителям, рекомендуют отправляться на работу, британцы смогут посещать парки, загорать в них, а также пользоваться своими автомобилями для путешествий.

Джонсон сообщил, что в стране вводится система предупреждения об опасности заражения по типу террористической угрозы. Согласно ней, уровень угрозы заражения будет определяться по шкале от зеленого (1-й) до красного (5-й) и меняться в зависимости от получаемых данных. Премьер объявил, что сейчас страна находится на 4-м уровне, «однако сейчас мы можем начать двигаться в сторону третьего уровня». Джонсон также объявил новый лозунг в борьбе с коронавирусом: «Будь бдителен, сдерживай вирус, спасай жизни» вместо «Оставайтесь дома, помогайте врачам, спасайте жизни».

После выступления Джонсона глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что в этой части Великобритании с понедельника людям разрешат заниматься спортом на улице чаще, чем один раз в день — и это будет единственным послаблением карантина в Шотландии. «Моим четким посланием к Шотландии на этом этапе остается следующее: оставайтесь дома и спасайте жизни», — заявила Стерджен. Она добавила, что с правительством Шотландии не консультировались по этому поводу, и об изменении правительственного лозунга она узнала «из воскресных газет».

Италия стала второй страной Европы, где от коронавируса погибли более 30 тысяч человек. В то же время, количество новых умерших и новых случаев заражения снова снижается, свидетельствуют данные Департамента социальной защиты Италии. По состоянию на 10 мая количество умерших от COVID-19 на Апеннинах составляет 30 560 человек, общее число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии — 219 070 (третий показатель в Европе). При этом число новых больных и умерших от коронавируса в Италии снизилось до показателей начала эпидемии.

Так, за последние 24 часа в Италии от коронавируса умерли 165 человек — ещё меньше, чем накануне (194). За те же сутки зарегистрировали 802 новых случая коронавируса, из них 282 — в Ломбардии. Днём ранее сообщалось о 1083 новых больных, из которых 502 — в Ломбардии. Последний раз такие суточные показатели фиксировали 2 месяца назад, в начале — в середине марта, когда эпидемия только набирала силу.

В конце минувшей недели многие регионы Италии просили дать им возможность ускорить ослабление карантина. В то же время, Рим просит подождать статистику эпидемиологической ситуации на 11 мая, прежде чем предпринимать следующие шаги. Несмотря на это, 8 мая власти Южного Тироля, автономной провинции на севере Италии, приняли решение ослабить некоторые карантинные ограничения раньше, чем это предусмотрено планом центрального правительства. В тот же день в провинции заработали все предприятия розничной торговли, а с 11 мая тут смогут открыться бары, рестораны, парикмахерские и музеи. Также жителям Южного Тироля позволили свободно путешествовать в пределах провинции и в соседнюю провинцию Трентино, не заполняя декларации о самоизоляции, которые действуют для путешествий между остальными регионами. «После того, как Рим не прислушался к недельным уговорам о том, чтобы дать регионам пространство для маневра, мы решили найти собственный законный способ выходить из коронавирусного кризиса», — заявил губернатор Южного Тироля Арно Компатшер.

А в Пьемонте с 12 мая в пилотном формате возобновит работу часть детсадов и начальных школ. Соответствующее решение принял региональный совет Пьемонта 8 мая. Инициативу предложил один из местных депутатов, ее поддержали несколько мэров. В целом в Италии школы останутся закрытыми до сентября, а потом планируется, что дети будут ходить в школу только несколько дней, посменно, перемежая обычные уроки с обучением онлайн. Исключение будет сделано только для выпускных классов, ученики которых должны вернуться в школу с 1 июня, чтобы готовиться к итоговому государственному тестированию, перенесённому на 17 июня.

Первое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом продолжает удерживать Испания — почти 265 тысяч человек, 26 621 людей умерло тут от COVID-19. За последние сутки от последствий коронавируса в Испании умерли 143 больных, что является наименьшим показателем с 18 марта. Накануне сообщалось о 179 погибших, а до этого три дня подряд ежедневное количество погибших превышало 200.

9 мая правительство Испании приняло решение, согласно которому 11 регионов — почти половина населения страны — с понедельника перейдут к «фазе 1», первой из четырех фаз смягчения карантина. Людям позволят передвигаться в пределах своей провинции, а также посещать концерты и ходить в театр, в стране откроются музеи, спортивные залы и гостиницы, будут разрешены собрания до 10 человек. В таких регионах, как Канарские и Балеарские острова, бары, рестораны и магазины снова откроются с ограниченным количеством посетителей. Но два крупнейших города страны — Мадрид и Барселона — пока не соответствуют критериям смягчения, поэтому карантин в них продолжится без изменений.

Без изменений с 11 мая останется и карантинный режим в Польше, где ныне зафиксировано почти 16 тысяч инфицированных коронавирусом и 800 смертей от его последствий. Правительство этой страны не хочет с новой недели смягчать запреты, потому что пока неизвестно, как повлияло на распространение коронавируса открытие в минувший понедельник торговых центров. Ближайшее ослабление ограничений запланировано на 18 мая: тогда должны открыться террасы в барах, ресторанах и кафе, а также парикмахерские и косметические заведения. Также могут быть ослаблены лимиты пассажиров в трамваях и автобусах.

Почти два месяца простоя нанесли тяжёлый удар по малому бизнесу Польши. Неудивительно, что в минувший четверг предприниматели из разных регионов страны собрались на протест в Варшаве, требуя более эффективной помощи от государства в условиях кризиса, обусловленного эпидемией коронавируса и ограничительными мерами. Протест начался автомобильным маршем и остановился под офисом премьер-министра Матеуша Моравецкого, после этого протестующие разместились на скамейках, на асфальте и на газонах перед офисом. Около двух часов ночи 8 мая полиция «с превентивной целью» задержала всех, кто в то время оставался под зданием — всего 37 человек. Ещё 150 протестующих идентифицировали ранее — для отправки им приглашения о прохождении санитарного контроля.

Среди задержанных был и один из лидеров акции — независимый кандидат в президенты Польши Павел Танайно. Он провёл ночь в камере, а после освобождения заявил о готовности продолжить протесты. Как известно, назначенные на 10 мая президентские выборы в Польше не состоялись. Правящая партия «Право и Справедливость» планирует назначить новую дату голосования как можно скорее, чтобы избирательная кампания продолжилась в рамках карантинных ограничений, — ведь это даёт преимущество действующему президенту Польши Анджею Дуде.