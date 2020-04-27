По итогам пандемии коронавируса мир может снова вернуться к биполярной системе, существовавшей до 1991 года. Место СССР займет Китай. Возможен и другой вариант, по итогам которого глобализация будет если не свернута, то переосмыслена

Мир уже никогда не будет прежним. Такую точку зрения разделяют многие эксперты в политике и экономике. Китай стал первой жертвой COVID-19, но он же первым оправился от пандемии, пройдя ее относительно легко по сравнению с сильнейшими европейскими государствами — не говоря о США. Это дало преимущество Китаю и обеспокоило Штаты, которые считают себя сильнейшим государством мира. Отличный повод для войны. Зачем в мире заговорили об искусственном создании коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если Китай умело воспользуется предоставленным пандемией шансом, он может еще укрепить свои позиции. Для мира же это может быть чревато возвращением к биполярной системе мироустройства, существовавшей до 1991 года.

Впрочем, это вопрос дискуссионный. А вот то, что многие страны пересмотрят свое отношение к глобализации, можно заявить вполне обоснованно.

Китай как полюс силы

Китай, который раньше вышел из пандемии и начал восстанавливать свою экономику, может выиграть от пандемии. Особенно контрастным будет выигрыш Китая на фоне кризиса остальных экономик.

«Может показаться, что экономически может выиграть Китай, со своим проектом «Великий Шелковый путь». Я вчера участвовал по видео в одной конференции. Там выступал китаец, который говорил об этом проекте. Это что-то вроде нового «плана Маршалла» для Европы, когда китайцы, пользуясь возникшим экономическим кризисом, будут все скупать в Европе, вкладывая туда свои финансы», — отметил в интервью изданию Украина.ру 21 апреля немецкий политолог Александр Рар.

Среди прочего пандемия повлияла и на цены на нефть, опустив их до исторического минимума. Чем и воспользовался Китай. В марте СМИ писали о рекордной сделке Китая с Россией: КНР приобрела у РФ 1,6 млн тонн нефти. До этого — в январе — Китай купил у России 1,2 млн тонн нефти.

«Для Китая низкие цены на нефть — это просто подарок. Как раз КНР оправляется от коронавируса, это первый подарок, и вот второй. К дешевой нефти еще и низкие цены на газ прибавляются. Для Китая это шикарный сценарий», — рассказывал в марте изданию Украина.ру директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. «Такого не было со времен Второй мировой войны»: Меркель о пандемии коронавируса © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Тогда же он описал алгоритм падения цен на черное золото, который, по словам Симонова, «был очень простой: спад из-за коронавируса — упало потребление нефти в Китае — отказ китайцев от саудовской нефти — психоз саудитов — выход из сделки по сокращению добычи нефти».

Но на этом Пекин не намерен останавливаться. Как сообщило 2 апреля агентство Bloomberg, Китай намерен заполнить дешевой нефтью хранилища стратегического резерва.

С экономикой, которая восстанавливается быстрее других, и запасами нефти Китай уже начинает «поигрывать мускулами», что не очень нравится его соседям.

Так, в Индии были возмущены тем, что на обновленных картах сервиса Map World, который находится под управлением Государственного бюро геодезии и картографии Китая, в состав КНР оказалась включена часть индийского штата Аруначал-Прадеш. В свою очередь Вьетнам был возмущен тем, что 19 апреля Китай создал два административных округа на спорных Парасельских островах и архипелаге Спратли.

А если вспомнить, что и до пандемии Китай был серьёзным игроком в мировой политике и экономике, от кредитов которого зависели не только страны Африки и Азии, но и некоторые европейские государства, к примеру — Черногория, зависимость которой и вовсе была критической, усиление КНР может привести к тому, что страна станет центром влияния, каким был СССР.

Но больше всего недовольны усилением Китая в США. Вашингтон справедливо полагает, что сильный Пекин создаст угрозу американскому доминированию в мире. И для этого США прибегают к испытанному оружию — информационному.

Эпоха информационных войн

Чтобы сбить Китай на взлёте, США используют старую добрую практику обвинения страны в том, что полученное преимущество было получено нечестным путем.

Так, президент США Дональд Трамп уже заявил о последствиях для Китая, если докажут, что коронавирус был создан искусственно.

«Мы проводим расследование, посмотрим, как пойдет расследование <…> Если они сознательно допустили это, то должны быть последствия», — заявил Трамп. Историк Князев: Пандемия коронавируса показала всю никчемность ООН и других международных организаций © Александр Князев

Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай в любом случае ответственен за то, что пандемия приняла столь масштабный характер.

«Вы припомните, что первые случаи этого были известны китайскому правительству, вероятно, уже в ноябре, но уж точно к середине декабря. Они промедлили с тем, чтобы информировать об этом всех в мире, включая Всемирную организацию здравоохранения», — отметил он в интервью радиоведущему Ларри О'Коннору.

Ранее же американский штат Миссури подал иск, обвинив Китай в нанесенном миру уроне и лжи по поводу коронавируса.

И эти обвинения можно было бы считать бурей в стакане, если бы не одно весомое «но»: во-первых, о необходимости разобраться в обстоятельствах начала пандемии заговорили и в Европе, а во-вторых, США, признав вину КНР, могут объявить дефолт по долговым обязательствам Китаю, нанеся тем самым урон китайской экономике. Тем самым слова, пусть пока ничем и не подтвержденные, могут иметь большую ценность.

Впрочем, помимо противостоянием с США, Китаю грозят и другие опасности. И не одному Китаю.

Осторожно, страны закрываются

Еще в январе 2020 года, когда мало кто мог помыслить о глобальной пандемии, происходящее в Китае начало не на шутку тревожить экономистов. Дело в том, что Китай уже несколько десятилетий является мировой фабрикой, производящей разные товары: от бумажных носовых платочков до сложнейших приборов. Собственно, 99% читателей читают эту статью с мониторов компьютеров и смартфонов, полностью или частично произведенных в Китае.

Ухань, откуда и началась пандемия, является административным центром провинции Хубэй. В этой провинции среди прочего находятся совместные производства с китайским автопроизводителем Donfeng Motors у таких гигантов, как PSA Peugeot Citroen, Nissan, Honda и Kia. Карантинные меры Китая еще до того, как на карантин села вся Европа, нанесли урон ЕС. И теперь европейцы наверняка задумаются о том, насколько разумно концентрировать производство за рубежом. Особенно на фоне растущей из-за пандемии безработицы.

«В конечном итоге китайцы могут проиграть, потому что Европа, попав в кризис с коронавирусом, может начать возвращать стратегические производства домой, чтобы не зависеть от Китая. Например, производство лекарств, которых нам так сейчас не хватало», — отметил политолог Рар в комментарии изданию Украина.ру. Кость Бондаренко рассказал, когда станет ясно, какие страны выиграли от ситуации с пандемией © Екатерина Чеснокова

Но речь не об одном Китае. Так, после того, как выяснилось, что при лечении COVID-19 может быть эффективным антималярийный препарат гидроксихлорохин, а также антибиотик азитромицин, его захотели приобрести многие государства, в том числе и США. Об этом в марте среди прочих заявил даже сам президент США Трамп. При этом врачи предупреждали, что комбинация препаратов может быть опасной, а принимать их нужно только по назначению врача.

Однако после заявления Трампа Индия ввела запрет на поставки гидроксихлорохина и хлорохина за рубеж. В итоге 6 апреля Трамп заявил, что США может принять в отношении Индии ответные меры. На следующий день Трамп сообщил, что США запасли 29 млн доз гидроксихлорохина, а также около 10 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Торги продолжились, и все закончилось тем, что Индия сняла запрет на поставки препарата в США. Но осадок у многих остался. Особенно на фоне осложнений с поставками препаратов, а также необходимых медицинских аксессуаров вроде масок.

«Нам говорили, что международное разделение труда, глобализация — это очень и очень надёжная система, она работает как часы, любой кризис она преодолевает на раз-два, гораздо лучше национальной экономики, а выяснилось, что всё с точностью до наоборот. Поэтому все соответствующие действия будут предприниматься: надо будет — поставят заслон какому-то импорту, выгоден будет какой-то импорт тактически — будут его делать. Международная кооперация в целом ряде областей будет присутствовать, но в достаточной степени будет ограничена и не будет обязательной», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Он же отметил, что некоторые страны могут использовать свое преимущество как государств-фабрик. «Нам преподали урок». Политолог Александр Цинкер о последствиях пандемии коронавируса © Facebook, Александр Цинкер

«Мы, кстати, долго после COVID-19 будем иметь дело с проблемами сердечно-сосудистых заболеваний. Почти все прекурсоры производятся в Юго-Восточной Азии. Давайте серьёзно: если спор, кто является страной будущего, будет вестись между несколькими державами, неужели вы думаете, что какая-то из стран не прибегнет к силовому приёму, прекращая экспорт каких-нибудь прекурсоров на территорию своего конкурента с целью максимально обрушить ситуацию у него в стране? Конечно, прибегнет, и такие угрозы уже звучали», — отмечал политолог.

Следовательно, можно предвидеть, что страны попытаются вернуть часть производств к себе. В первую очередь речь идет о медицине, но не стоит забывать и другие отрасли. Тем более, это поможет решить проблему с безработицей, которая уже сейчас тревожит развитые страны.

Кроме того, эпидемиологическая безопасность изменит и индустрию путешествий. Уже ясно, что многие бизнесмены, занятые в туристической отрасли, могут разориться. Испания и Италия уже заявили, что закрываются для туристов до 2021 года. Кроме того, уже говорят о грядущем банкротстве многих авиаперевозчиков-лоукостеров, и существенном подорожании перелетов (в том числе и из-за новых требований к самолетам по расстоянию кресел). А также о том, что в будущем туристы должны будут иметь при себе специальный документ, удостоверяющий либо наличие прививок, либо отсутствие заболеваний. Все это сделает путешествия недоступными для подавляющего большинства населения планеты.

Таким образом, страны мира словно закроются друг от друга. А дети многих из ныне живущих будут завидовать своим предкам, успевшим побродить по пускай и переполненным, но таким красивым и интересным улицам многих прекрасных городов.