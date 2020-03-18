Наибольшую выгоду от падения цен на нефть, вызванного паникой от китайского коронавируса COVID - 2019, получил сам Китай, рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности изданию Украина.ру 18 марта

Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

«Для Китая низкие цены на нефть это просто подарок. Как раз КНР оправляется от коронавируса, это первый подарок, и вот второй. К дешевой нефти еще и низкие цены на газ прибавляются. Для Китая это шикарный сценарий», — сказал Симонов.

По его словам, алгоритм падения цен на нефть «был очень простой: спад из-за коронавируса — упало потребление нефти в Китае — отказ китайцев от саудовской нефти — психоз саудитов — выход из сделки по сокращению добычи нефти».

Он также отметил, что наметившийся выход Китая из кризиса должен вызывать недовольство США, так как Вашингтон считает Пекин своим основным конкурентом на мировой арене.