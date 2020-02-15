В субботу, 15 февраля, на Украине будет отмечаться День чествования участников боевых действий на территории других государств. Несмотря на то, что Украина официально не ведет войн ни с одним государством мира, ее военных можно обнаружить в разных точках земного шара

Официально Украина — мирное государство. В стране не объявили военное положение, даже несмотря на войну в Донбассе. Да и война с Россией есть лишь в головах и заявлениях некоторых политиков. Украинские власти не объявляли войну ни одному из государств мира. Тем не менее, многие на Украине будут отмечать 15 февраля. И речь не только о воинах-афганцах, а также других воинах-интернационалистах, еще во времена СССР участвовавших в войнах и локальных военных конфликтах по всему земному шару.

С момента независимости украинцы приняли участие в 35 миротворческих операциях. При этом далеко не всегда обходилось без потерь. Всего в этих операциях погибло 55 украинских военных. Но отказываться от участия своих военных в зонах конфликтов Украина не собирается.

«Учитывая то, что сильные и самодостаточные силы национальной безопасности и обороны Республики Афганистан являются важным элементом в достижении дипломатического успеха в Афганистане, мы продолжим содействовать усилиям в тренировочно-совещательной деятельности. Украина поддерживает усилия коалиционных войск в мирном урегулировании конфликта в Афганистане дипломатическим путем», — заявил недавно министр обороны Андрей Загороднюк.

Ранее он также сообщил, что Украина будет участвовать в тренировочной миссии в Ираке.

«Мы четко заявили, что мы будем участвовать. Вероятность крайне высока. Все страны, которые имеют к этому отношение, они также это поддерживают. Для нас это важно, потому что мы стратегически заинтересованы в увеличении своего участия в программах НАТО. Это и наш опыт, и нам опыт, всем от этого польза», — отметил Загороднюк. Аваков открыл набор в миротворцы. Предпочитает женщин © Facebook/Arsen Avakov

Издание Украина.ру вспоминает о местах, где украинцы помогли устанавливать мир.

Неспокойные девяностые

Первая же миротворческая миссия, в которой Украина приняла участие, была в Югославии. Там украинский контингент численностью в 1303 человека (по другим данным — 753 человека) находился с 1992 по 1995 год. Увы, но первая же миротворческая миссия оказалась не без потерь. За эти годы погибло 15 украинских военнослужащих.

Следующая миротворческая, а точнее гуманитарная, миссия, в которой приняли участие украинцы, была в 1993 году в Грузии. Что характерно, в том же году в эту страну наведались украинские националисты во главе с Дмитрием Корчинским. Однако в его книге «Война в толпе», где собраны воспоминания его и других УНСОвцев о войне в Абхазии, никаких упоминаний о встрече с украинскими миротворцами нет. Зато достается в книге на «орехи» другим участникам миротворческой миссии: швейцарцам, ливанцам, албанцам, ангольцам, которых видел в Абхазии один из бойцов Корчинского. В тех местах официальный украинский контингент не потерял ни одного бойца из 131 находившихся там. А вот украинские националисты все же понесли потери.

Впрочем, ничего удивительного в том, что одни украинцы разминулись с другими, нет. В то время, как украинские националисты убивали людей, Украинская гуманитарная миссия в Грузии занималась эвакуацией из зоны конфликта мирного населения. Кстати, летели в Грузию украинские вертолетчики через территорию России с посадкой на российских аэродромах. Этой миссии был посвящен снятый по заказу Министерства информационной политики Украины фильм «Миротворцы в горах Сванетии», премьера которого состоялась в 2019 году.

Следующей миротворческой для украинцев была миссия в Таджикистане. Численность постоянного миротворческого контингента в ней составила 21 человека. Потерь, как и в предыдущей миссии, не было. Длилась она с 1994 по 2000 год.

Список миссий без потерь был прерван следующей — миссией в Боснии и Герцеговине. И если в Югославии и Таджикистане они действовали в составе сил ООН, а в случае с Абхазией как отдельная гуманитарная миссия, то в Боснии и Герцеговине Украина присоединилась к силам НАТО. Численность украинского контингента в этой стране составила 400 человек. Стабилизация жизни в Боснии и Герцеговине стоила жизни двум украинским военным. Эта миссия продлилась с 1995 по 1999 год.

А вот длившаяся то же время миссия ООН превентивного разворачивания в Македонии была одной из «рекордных» по численности украинского постоянного контингента — там служил один украинец.

Сегодня на Украине очень часто политики любят приводить в пример мирного урегулирования гражданского вооруженного конфликта Хорватию, а точнее то, что происходило в Восточной Славонии. Между тем, все там было не так уж и гладко. О чем может свидетельствовать то, что в 1996-1998 годах одной лишь Украине для соответствующей миссии ООН пришлось выделять 511 человек. При этом погибших в этой миссии не было. В том же 1996 году Украина начала участвовать в миссии ООН в Анголе. Постоянная численность украинского контингента там составила 216 человек. При этом за годы участия украинцев в миссии — с 1996 по 1999 год — погибли два человека. Замдыханов рассказал, какое значение слова «миротворец» более близко Зеленскому

В том же 1996 году начала действовать и миссия ООН на полуострове Превлака, который нынче относится к Хорватии. Его могли видеть те, кто ездил в Черногорию и катался по Боко-Которской бухте. Правда, там служили два украинца. Потерь не было. В 1997 году восемь украинцев отслужили в Гватемале в рамках миссии ООН. Обошлось без потерь. С 1998 по 2001 год украинцы в рамках миссии ОБСЕ по верификации в Косово побывали в этой части Сербии. Потерь не было. А вот с 1999 года украинцы начали служить в Косово в составе международных сил под руководством НАТО (при этом миссия с 1993 по 2003 и миссия с 2003 года в КФОР считаются двумя разными миссиями). Пока в Косово погибли четыре украинских военных. Последняя миссия, начатая в девяностых, — миссия ОБСЕ в Грузии. Она продлилась до 2005 года.

Миссии двухтысячных

С наступлением 2000 года наступает «морская эра» в украинских военных операциях, а также «знакомство» украинцев с Востоком и Африкой. В 2000-2006 годах украинцы в составе временных сил ООН находятся в Ливане. А вот с 2000 по 2001 год в составе специальной миссии ООН в Афганистане находился один украинский военный. В том же 2000 году украинцы начали участвовать в миссии ООН в Эфиопии и Эритрее. Длилась она восемь лет. И участвовали в ней семь украинцев.

В следующем — 2001 году — началась миссия ООН в Грузии. В ней принял участие один представитель Украины. Длилась миссия до 2009 года. С 2001 по 2005 год 680 украинцев находились в рамках миссии ООН в Сьерра-Леоне. Там погибли шесть человек. В 2003 году Украина направила 448 военных на гуманитарную миссию в Кувейт. В том же году началась миссия украинцев в Ираке в составе многонациональных сил. Эта миссия продлилась до 2005 года и была трагической: в ней погибли 18 человек из 1629, бывших там. С 2005 по 2011 год десять украинцев находились в Ираке уже в рамках тренировочной миссии.

Следующей трагической миссией для Украины стала миссия ООН в Либерии. Украинцы находились в этой стране с 2004 по 2018 год. В этой миссии погибли шесть украинских военных. Пушков: «Миротворцев без согласия России и самого Донбасса там не будет» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В 2005 году началась миссия ООН в Судане. В ней приняли участие 11 украинских военных. Украина участвовала в миссии до 2011 года.

А вот следующие три миссии довольно примечательны: они — морские. С 2007 по 2013 год Украина приняла участие в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия в Средиземном море», в 2013-2014 году — в операции НАТО «Океанский щит», а в 2014 году — в операции ЕС «АТАЛАНТА» там же. При этом везде численность украинских участников была 249 человек. В этих операциях принимал участие флагман украинского флота «Гетман Сагайдачный».

В 2007 году начали украинцы участвовать в операции в Афганистане. Там они находились до 2014 года в составе международных сил содействия безопасности. С 2010 по 2017 год украинцы принимали участие в операции ООН в Кот-д'Ивуаре. А с 2013 по 2018 год — в составе сил ООН по поддержанию мира на Кипре находились два украинца.

А что сейчас?

Сейчас украинцы принимают участие в восьми миссиях за рубежом. Помимо упомянутого Косово (там украинцы служат сразу в двух миссиях — миссии ООН и в многонациональных силах КФОР), украинцы служат в Демократической Республике Конго. Украина принимает участие в миссии с 2000 года, но лишь с 2012-го направила в эту страну свой контингент. Численность контингента там составила 263 человека. И эта миссия трагическая для украинцев — там погибли уже трое военных. С 2012 года Украина принимает участие в миссии ООН в Республике Южный Судан. Длится и миссия на Кипре, начавшаяся в 2013 году. Кроме того, с 2012 года шесть украинцев в составе временных сил ООН находятся в районе Абьей — спорной территории на границе Северного и Южного Судана. С 2015 года украинцы принимают участие в тренировочной миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка». А вот самая старая из ныне длящихся миротворческих миссий для Украины началась еще в 1998 году. Это миссия в Приднестровье. Сейчас там служат 10 человек.