США ищут пути замедления формирования большого континентального блока «Париж-Берлин-Москва-Пекин» и ради этого могут сделать России неожиданное для многих политиков на постсоветском пространстве предложение

Об этом рассказал директор украинского Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

Комментируя итоги поездки госсекретаря США Майкла Помпео в ряд стран бывшего СССР, эксперт отметил, что этот визит «ещё раз продемонстрировал глубокие изменения в общем курсе Соединённых Штатов времён администрации Трампа и президентства Трампа в большой политике». Суть этих изменений заключается в том, что «старая геополитика силы окончательно уходит в прошлое, начавшаяся новая эпоха, связанная с именем Трампа и его командой, — это эпоха сделок, эпоха геоэкономики и геокультурного влияния».

«Только за последнее время мы услышали минимум три больших прожекта, которые сопровождаются вот этим термином «сделка». Здесь и сделка, связанная с решением палестинского вопроса, здесь и большие переговоры и сделка США и Китая, на фоне торговых войн как инструмента взаимного шантажа. Ну, и о сделке заговорили, когда Помпео посетил Минск», — сказал Ермолаев на состоявшейся в четверг, 6 февраля, пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру. Между США и Россией. Симонов объяснил, в какую игру играет Лукашенко © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Эксперт добавил, что «во всяком случае, огромное количество утечек информации, интерпретаций связаны с предложениями как раз скорее геоэкономического характера, влияющего на те планы и перспективы, о которых мы знаем в плане интеграционного процесса в постсоветском пространстве, в частности, будущего проекта Союзного государства (России и Белоруссии. — Ред.)».

Большая сделка?

Тут могут быть самые неожиданные варианты. Так, по мнению Ермолаева, Помпео во время визита в Белоруссию «скорее помогал Минску и интеграционным процессам России с Минском».

«Поясню. Когда возникла провокационная информация о том, что были предложения по нефти (от США. — Ред.), то в условиях возникшего напряжения, на самом деле это помогло в том тупике, который связан был со спорами о ценах, об объёмах — как раз в российско-белорусских отношениях, будет помогать», — сказал эксперт. Он добавил, что, по его мнению, «учитывая политику сделок, американская администрация и Помпео, как её представитель, могут сейчас предлагать Российской Федерации своеобразную не оглашённую большую сделку: признание права (России. — Ред.) на сохранение и укрепление влияния в рамках интеграционных процессов на постсоветском пространстве но с условием снижения темпов, а может, даже сворачивания предыдущих инициатив, связанных с континентальным процессом».

И тогда, продолжил эксперт, «совсем по-другому выглядят поездки Помпео в республики Азии, связанные с Китаем, с ограничениями интересов Китая, встречными предложениями».

Зачем эта сделка? По словам политолога, до тех пор, пока не сложатся возможности формирования большого континентального блока Париж-Берлин-Москва-Пекин, до тех пор традиционное «районирование» Европы, постсоветского пространства, и «зажатый» проект «Один пояс и один путь» будут выгодны американцам, которые, в свою очередь, уже реализуют свои континентальные стратегии.

Эпоха геоэкономики

Ермолаев пояснил, что эпоха геоэкономики означает, в том числе, и конкуренцию государств, обладающих возможностями реализовать геопроекты, и конкуренцию самих геопроектов, одним из которых является большой китайский проект «Один пояс и один путь». Понятно, что речь тут идёт не только о транспортном сообщении, но о создании новой социальной, экономической и геополитической инфраструктуры объединенного континента как единого целого, подчеркнул эксперт. Но этот проект идёт сложно, его слабость в том, что «он ещё не оброс политическим, дипломатическим «мясом» континентального объединительного процесса. «У России в союзниках Китай, Иран и Турция. Зачем ей Лукашенко?» – Ищенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Диалог идёт рвано, на него серьёзно влияют локальные конфликты и войны. В том числе, частью торможения этого проекта является и война на Донбассе, и всё, что связано с украино-российским политическим, дипломатическим конфликтом», — рассказал эксперт, подчеркнув, что «эта слабость становится ещё одной точкой влияния обновлённой геоэкономической политики США»: Вашингтон использует «нейтральные зоны», которые не затронул «Один пояс и один путь». К таким зонам можно отнести и Украину.

«Слабое участие Украины в этом проекте связано, в том числе, и с конфликтом с Россией. Напомню, что и Украина, и Россия формально являются стратегическими партнёрами Китая. И в другой ситуации, наверное, история этого проекта развивалась бы куда более интенсивно и последовательно», — считает Ермолаев.

Война как инструмент

Поэтому, продолжил эксперт, войну в Донбассе «ещё и так можно рассматривать, как один из инструментов блокирования большого проекта «Один пояс — один путь». Судя по всему, инструмент действенный, и останавливать эту войну пока никто не собирается — визит Помпео в Киев никаких сенсаций в этом смысле не принёс. По словам эксперта, в ожидании визита госсекретаря США украинских политиков и экспертов очень тревожило, «будет ли разыгрываться украинская карта и дальше как часть американской внутриполитической интриги перед президентскими выборами, сохранятся ли и будут ли подтверждены гарантии дальнейшего стратегического партнёрства Украины и США в части военной помощи, финансовой поддержки?».

«По сути, Помпео никаких новых радикальных революционных изменений в украино-американские отношения не внёс. Он подтвердил сохраняющуюся стратегическую ось в вопросе войны на Донбассе и поддержки Украины в этом деле», — констатировал эксперт, добавив, что были подтверждены и гарантии, связанные с дальнейшей финансовой и военной помощью — «потому что речь идёт, в том числе, и о продолжении поставок вооружений». Донбасс не вернется на Украину ни ментально, ни политически — Волга © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

При этом, по мнению Ермолаева, «украинская тема в большой американской политике давно уже ушла на периферию», в связи с чем у украинской правящей элиты есть даже «чувство обиженности».

«Страхи, связанные с тем, что Украина останется лишь инструментом американской предвыборной игры, они сохраняются», — подчеркнул эксперт. Однако, по его словам, «сейчас судьба украинской политической ситуации в руках не США», преобладать будет влияние «вновь воссозданного, благодаря восстановленному нормандскому формату переговорному по Донбассу, «треугольника» — Евросоюз, Россия, Украина».

«Я думаю, что в этом формате будет решаться не только судьба войны на Донбассе и миротворческого процесса, который будет интенсивнее, но и в целом ближайшее будущее Украины как части континентального процесса сближения», — сказал Ермолаев, высказав предположение, что очень скоро, уже к концу 2020 года, настроения в украинской политической элите существенно изменятся: «Будет большой дрейф от привычного сателлитного отношения к американцам к более позитивно настроенному евроцентричному процессу».

Слабое место Америки

Что касается большой игры, то, по мнению эксперта, самыми большими игроками, которые сейчас уходят от традиционных инструментов силовой геополитики, являются как минимум три крупных технологических центра — американский, европейский (связанный с проектом нового зелёного курса) и староиндустриальный китайский: «У каждого из них свои визии формирования толерантных рынков, инфраструктуры этих рынков и влияния, как континентального, так и трансконтинентального».

Ермолаев добавил, что в этих условиях США «ищут пути, как замедлить процесс континентального сближения Европы, стран Евразии». В частности, наблюдаются попытки повлиять (предложениями крупных инвестиций) на настроения республик Азии, которые в разные периоды участвовали в объединительных проектах — и эти предложения касаются как на планы присутствия там Китая, так и на евразийские интеграционные проекты.

В будущем, по всей видимости, на первое место выйдут способности государств использовать в своих интеграционных геопроектах возможности и экономическую силу государства, создать инфраструктуру государственно-частного партнёрства, и т.д. В этом отношении, считает Ермолаев, США уязвимы: это «сильная страна в плане дипломатии, военного влияния, деятельности спецслужб, но она крайне слаба как крупный консолидированный государственный субъект — мало инструментов прямого влияния на подобного рода прожекты». На Украине задумали сделать доллар национальной валютой © flickr.com, пресс-служба НБУ

«Я с этим связываю возможные будущие изменения в самой американской политике, с попыткой наращивания госпрограмм, возможно, каких-то новых форм взаимодействия американского государства со своим частным капиталом. О том, что американцы оказались не готовы к этой эпохе геоэкономики, как активный игрок, давно говорят как в интеллектуальных, так и в политических кругах США», — отметил Ермолаев.

«Политика прикупа»

Поездка Помпео на Украину и в несколько других постсоветских стран была «дежурной» и напоминала скорее «разведку боем» и зондаж — ничего, кроме «вкусных предложений ряду стран», госсекретарь США не привёз, констатировал эксперт. Однако, по его словам, «это проявило то, что теперь страны, государства, претендующие на роль лидеров геопроектов и крупных интеграционных инициатив, должны использовать не политику силы, подавления и навязывания своей воли, а политику, если хотите, прикупа, политику выгоды».

«Это, наверное, урок и для тех государств, которые сейчас активно продвигают на континенте интеграционные идеи. Чем выгоднее, тем привлекательнее, а значит, и может сочетать национальные стратегии в этом регионе со стратегиями транснациональными», — резюмировал Ермолаев.