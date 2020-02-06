В США планируют «создать более стабильную и процветающую Центральную Азию», сотрудничество со всеми пятью странами региона «будет способствовать продвижению ценностей Америки». Об этом говорится в региональной стратегии Госдепа США. Об этом в четверг, 6 февраля, пишет Sputnik-Казахстан

Казахстанский эксперт рассказал, что на самом деле США думают о его стране и Средней Азии © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) Майкла Помпео в страны региона.

В стратегии отмечается, что Центральная Азия всегда была стратегическим и коммерческим перекрестком цивилизаций между Европой и Азией.

Основной стратегический интерес Соединенных Штатов в этом регионе нацелен на создание более стабильной и процветающей Центральной Азии, «также он связан с мировыми рынками, открыт для международных инвестиций и имеет сильные, демократические институты, верховенство закона и уважение прав человека», говорится в сообщении Госдепа США.

На ее реализацию власти Америки предоставили более девяти миллиардов долларов прямой помощи для поддержания мира и безопасности, демократических реформ и экономического роста, а также для удовлетворения гуманитарных потребностей.

Также на развитие региона было выделено около 50 млн долларов в виде кредитов, займов и технической помощи.