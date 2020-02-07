Польша покупает в США относительно дешевый газ лишь потому, что Вашингтон сознательно дотирует эти поставки. На то же самое рассчитывает Белоруссия. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Рустам Танкаев 6 февраля в интервью «Комсомольской правде»

Абзалов: Перед встречей Путина с Лукашенко США попытались надавить на Россию через Помпео © РИА Новости, Александр Натрускин Майк Помпео во время своего визита в Минск заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.

«Польша покупает газ в Штатах на 25% дешевле, чем у России. Еще в ноябре 2018-го года конгресс США решил дотировать эти поставки на общую сумму в 1 млрд долларов из бюджета США. Белорусы, возможно, рассчитывают на ту же самую схему», — указал эксперт.

Больше новостей о Белоруссии читайте в Telegram-канале Украина.ру

По его мнению, большие вливания из бюджета США в бюджет Белоруссии пока вряд ли возможны, поскольку влияние России на нее слишком велико, и превратить республику в русофобское государство вряд ли возможно.

К тому же, подчеркнул Танкаев, США на самом деле обеспечивают свои потребности в нефти всего на 30%, а все остальное приходится на импорт и производство синтетических моторных топлив вроде газолина, который производится из метана или этилового спирта, который производится из кукурузы.