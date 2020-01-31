По информации газеты The Washington Post, администрация президента США после двух провальных попыток уменьшить траты на военную помощь Киеву оставила всё как есть, а то демократы обрушатся с очередным шквалом критики на республиканцев

30 января сенаторы продолжили задавать вопросы обвинителям и адвокатам.

Республиканец Рэнд Пол, который привозил в Москву письмо от хозяина Белого дома и который накануне предлагал Дональду Трампу билет для посещения заседания по импичменту в Сенате, передал председателю Верховного суда США Джону Робертсу свой вопрос, но он отказался зачитать, потому что в записке упоминался тайный информатор, пожаловавшийся на содержание телефонного разговора президентов США и Украины 25 июля. Позже в беседе с журналистами Пол заявил, что он имеет право задавать такие вопросы, а председатель судебного процесса должен его озвучить.

Допрашивать или не допрашивать — вот в чём вопрос

Кульминация почти двухнедельной работы может наступить уже в ближайшие дни, если 31 января сенаторы проголосуют против вызова свидетелей и предоставления дополнительных документов. В 13:00 (21:00 по московскому времени) начнётся отсчёт четырёх часов для дебатов сенаторов, после чего и пройдёт голосование.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл говорил, что его партии может не хватить голосов, чтобы заблокировать проведение допросов и сразу перейти к голосованию по статьям обвинительного заключения в отношении Трампа. До последнего момента была неясна позиция некоторых сенаторов-республиканцев, прежде всего Митта Ромни от штата Юта, который в 2012 году был кандидатом в президенты, Сьюзан Коллинз, избранной от штата Мэн, Ламара Александера (штат Теннеси) и Лизы Мурковски (от штата Аляска). Если группа из четырёх человек поддержит требование демократов, то Сенату придётся вызвать свидетелей, и процесс затянется надолго. Украинагейт и импичмент Трампа. Война компроматов в США выходит на новый уровень © REUTERS, Kevin Lamarque | REUTERS, Kevin Lamarque | Перейти в фотобанк

«Я считаю, что предложение заслушать некоторых свидетелей предоставит каждой стороне возможность более полно и справедливо изложить свою позицию, устранить неопределённость и внести ясность. Я буду голосовать в поддержку этого предложения, чтобы дать возможность вызвать в суд свидетелей и потребовать документы», — говорится в заявлении Сьюзан Коллинз.

В свою очередь, Александер объявил, что против допроса свидетелей. Таким образом, даже если Муровски и Ромни, ещё не озвучившие своё решение, вместе с Коллинз проголосуют за, а все остальные их однопартийцы — против, то республиканцы смогут провести судебный процесс по упрощённой процедуре и в считанные дни оправдать Трампа.

Главное — не привлекать внимание

За последние полгода украинская тематика стала частью внутренней политики Штатов, и если для демократам выгодно, чтобы она не сходила с первых полос газет и звучала из каждого утюга, то республиканцы хотели бы закрыть её раз и навсегда и вспоминать как можно реже, исключительно в выгодном для себя контексте, например, противостоянии с Россией.

30 января газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в Административно-бюджетном управлении Белого дома, что в бюджетном проекте администрации на 2021 год, который будет опубликован 10 февраля, сумма военной помощи для Киева останется неизменной: $250 млн по линии Пентагона и $115 млн по программе иностранного военного финансирования Госдепартамента. Белый дом дважды пытался сократить размер этой статьи расхода до $20 млн, но дважды Конгресс отклонял это предложение.

Автор статьи считает, что сохранение прежнего уровня финансирования обусловлено тем, что республиканская администрация опасается привлекать внимание к вопросу помощи Украине на фоне судебного процесса по импичменту и давать демократам лишний повод для критики.

Кроме того, 30 января руководитель аппарата сотрудников вице-президента Марк Шорт объявил об увольнении помощницы вице-президента США по делам Европы и России Дженнифер Уильямс, которая 25 июля присутствовала в ситуационной комнате Белого дома и слышала телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Германия отказала Украине в военной помощи — Пристайко © radiosvoboda.org

«Дженнифер Уильямс, сотрудница Госдепартамента, прикомандированная к офису вице-президента, в письменной форме направила просьбу о досрочном уходе с должности. Первоначально планировалось, что Уильямс уйдёт в конце марта. Офис вице-президента рассматривает эту просьбу», — уточнил Шорт.

Он не отрицал, что решение чиновницы перейти на работу в Центральное командование Вооружённых сил раньше намеченного срока связано с фигурированием её имени в Украинагейте.

Уильямс была одним из свидетелей, допрошенных в Палате представителей в рамках процедуры импичмента 19 ноября. Она назвала беседу президентов США и Украины необычной, потому что в отличие от других президентских звонков в ней обсуждались внутриполитические вопросы. На вопросы конгрессменов она ответила, что не знает о какой-либо коррупции со стороны Джо и Хантера Байденов. Председателя спецкомитета по разведке Адама Шиффа также интересовали детали содержания телефонного разговора её начальника Майка Пенса и Владимира Зеленского, который состоялся 18 сентября, но женщина сказала, что Белый дом запретил обсуждать его содержание, что подтвердил присутствовавший на слушаниях юрист администрации президента. Визит в «не-Бангладеш»: что нужно госсекретарю США в Киеве © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Как можно скорее избавиться от украинского фактора американским властям нужно ещё и потому, что приближаются президентские выборы. За последнюю неделю, согласно социологическим опросам, противники импичмента утратили, хоть и небольшое, преимущество в 1%, и 30 января по 47,8% респондентов высказались за и против досрочного отстранения Трампа. Более того, как показало исследование International Business Times, 53% опрошенных уверены, что президент соврал об Украине и злоупотребил властью; 52% считают заморозку военной помощи неоправданной (противоположного мнения придерживаются 34%); 75% хотели бы послушать свидетелей в Сенате, причём половину от этого числа составляют избиратели-республиканцы.

Исправлять ситуацию Трамп отправил госсекретаря США Майкла Помпео, которого демократы тоже хотели бы допросить в Сенате. Глава внешнеполитического ведомства прибыл в Киев вечером 30 января в рамках турне по постсоветским республикам. Изначально эта поездка была запланирована на начало января, но её пришлось перенести из-за обострения на Ближнем Востоке. Программа визита на Украину предусматривает переговоры с Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, а также возложение венков на Михайловской площади в память о погибших в Донбассе.