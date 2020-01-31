30 января сенаторы продолжили задавать вопросы обвинителям и адвокатам.
Республиканец Рэнд Пол, который привозил в Москву письмо от хозяина Белого дома и который накануне предлагал Дональду Трампу билет для посещения заседания по импичменту в Сенате, передал председателю Верховного суда США Джону Робертсу свой вопрос, но он отказался зачитать, потому что в записке упоминался тайный информатор, пожаловавшийся на содержание телефонного разговора президентов США и Украины 25 июля. Позже в беседе с журналистами Пол заявил, что он имеет право задавать такие вопросы, а председатель судебного процесса должен его озвучить.
Допрашивать или не допрашивать — вот в чём вопрос
Кульминация почти двухнедельной работы может наступить уже в ближайшие дни, если 31 января сенаторы проголосуют против вызова свидетелей и предоставления дополнительных документов. В 13:00 (21:00 по московскому времени) начнётся отсчёт четырёх часов для дебатов сенаторов, после чего и пройдёт голосование.
Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл говорил, что его партии может не хватить голосов, чтобы заблокировать проведение допросов и сразу перейти к голосованию по статьям обвинительного заключения в отношении Трампа. До последнего момента была неясна позиция некоторых сенаторов-республиканцев, прежде всего Митта Ромни от штата Юта, который в 2012 году был кандидатом в президенты, Сьюзан Коллинз, избранной от штата Мэн, Ламара Александера (штат Теннеси) и Лизы Мурковски (от штата Аляска). Если группа из четырёх человек поддержит требование демократов, то Сенату придётся вызвать свидетелей, и процесс затянется надолго.
«Я считаю, что предложение заслушать некоторых свидетелей предоставит каждой стороне возможность более полно и справедливо изложить свою позицию, устранить неопределённость и внести ясность. Я буду голосовать в поддержку этого предложения, чтобы дать возможность вызвать в суд свидетелей и потребовать документы», — говорится в заявлении Сьюзан Коллинз.
В свою очередь, Александер объявил, что против допроса свидетелей. Таким образом, даже если Муровски и Ромни, ещё не озвучившие своё решение, вместе с Коллинз проголосуют за, а все остальные их однопартийцы — против, то республиканцы смогут провести судебный процесс по упрощённой процедуре и в считанные дни оправдать Трампа.
Главное — не привлекать внимание
За последние полгода украинская тематика стала частью внутренней политики Штатов, и если для демократам выгодно, чтобы она не сходила с первых полос газет и звучала из каждого утюга, то республиканцы хотели бы закрыть её раз и навсегда и вспоминать как можно реже, исключительно в выгодном для себя контексте, например, противостоянии с Россией.
30 января газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в Административно-бюджетном управлении Белого дома, что в бюджетном проекте администрации на 2021 год, который будет опубликован 10 февраля, сумма военной помощи для Киева останется неизменной: $250 млн по линии Пентагона и $115 млн по программе иностранного военного финансирования Госдепартамента. Белый дом дважды пытался сократить размер этой статьи расхода до $20 млн, но дважды Конгресс отклонял это предложение.
Автор статьи считает, что сохранение прежнего уровня финансирования обусловлено тем, что республиканская администрация опасается привлекать внимание к вопросу помощи Украине на фоне судебного процесса по импичменту и давать демократам лишний повод для критики.
Кроме того, 30 января руководитель аппарата сотрудников вице-президента Марк Шорт объявил об увольнении помощницы вице-президента США по делам Европы и России Дженнифер Уильямс, которая 25 июля присутствовала в ситуационной комнате Белого дома и слышала телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
«Дженнифер Уильямс, сотрудница Госдепартамента, прикомандированная к офису вице-президента, в письменной форме направила просьбу о досрочном уходе с должности. Первоначально планировалось, что Уильямс уйдёт в конце марта. Офис вице-президента рассматривает эту просьбу», — уточнил Шорт.
Он не отрицал, что решение чиновницы перейти на работу в Центральное командование Вооружённых сил раньше намеченного срока связано с фигурированием её имени в Украинагейте.
Уильямс была одним из свидетелей, допрошенных в Палате представителей в рамках процедуры импичмента 19 ноября. Она назвала беседу президентов США и Украины необычной, потому что в отличие от других президентских звонков в ней обсуждались внутриполитические вопросы. На вопросы конгрессменов она ответила, что не знает о какой-либо коррупции со стороны Джо и Хантера Байденов. Председателя спецкомитета по разведке Адама Шиффа также интересовали детали содержания телефонного разговора её начальника Майка Пенса и Владимира Зеленского, который состоялся 18 сентября, но женщина сказала, что Белый дом запретил обсуждать его содержание, что подтвердил присутствовавший на слушаниях юрист администрации президента.
Как можно скорее избавиться от украинского фактора американским властям нужно ещё и потому, что приближаются президентские выборы. За последнюю неделю, согласно социологическим опросам, противники импичмента утратили, хоть и небольшое, преимущество в 1%, и 30 января по 47,8% респондентов высказались за и против досрочного отстранения Трампа. Более того, как показало исследование International Business Times, 53% опрошенных уверены, что президент соврал об Украине и злоупотребил властью; 52% считают заморозку военной помощи неоправданной (противоположного мнения придерживаются 34%); 75% хотели бы послушать свидетелей в Сенате, причём половину от этого числа составляют избиратели-республиканцы.
Исправлять ситуацию Трамп отправил госсекретаря США Майкла Помпео, которого демократы тоже хотели бы допросить в Сенате. Глава внешнеполитического ведомства прибыл в Киев вечером 30 января в рамках турне по постсоветским республикам. Изначально эта поездка была запланирована на начало января, но её пришлось перенести из-за обострения на Ближнем Востоке. Программа визита на Украину предусматривает переговоры с Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, а также возложение венков на Михайловской площади в память о погибших в Донбассе.