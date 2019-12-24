Члены Республиканской партии США признали, что не могут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате, пока не получат документы от демократов. В свою очередь адвокат американского лидера Рудольф Джулиани утверждает, что четверых послов США на Украине фактически назначил миллиардер Джордж Сорос

Точку в этом процессе американские законодатели поставят уже в 2020 году. Не только из-за рождественских каникул, но и из-за разногласий между членами двух политических лагерей.

Тупик импичмента

В интервью телеканалу Fox News лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл признал, что процедура импичмента зашла в тупик, и он ничего не может сделать до тех пор, пока председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси не передаст дело в верхнюю палату Конгресса. Трамп хочет импичмента немедленно, но демократы не спешат его свергать © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Она явно пытается диктовать нам, как проводить судебное разбирательство. Я не слишком горю желанием вести этот суд, если она хочет, чтобы всё было согласовано заранее, то пускай и делает это», — заявил Макконнелл.

Демократы затягивают разбирательства, не назначая конгрессменов, которые на судебном процессе в Сенате будут исполнять роль обвинителей, тем самым рассчитывая добиться от республиканцев допроса предложенных ими свидетелей, хотя сами в Палате представителей отказали однопартийцам президента в аналогичной просьбе.

«Палата представителей не может выбрать лиц, ответственных за импичмент, пока не узнает, какого рода судебное разбирательство будет вести Сенат. Президент Трамп заблокировал (дачу показаний — Ред.) свидетелей с его стороны, а также передачу документов из Палаты представителей и от американского народа — по надуманным жалобам о ходе дела в Палате. Какое у него оправдание сейчас?» — написала Пелоси в Twitter.

The House cannot choose our impeachment managers until we know what sort of trial the Senate will conduct.



President Trump blocked his own witnesses and documents from the House, and from the American people, on phony complaints about the House process. What is his excuse now? — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2019

«Мы не исключаем вызова свидетелей. Справедливость есть справедливость», — добавил Макконнелл в телеэфире.

Более того, демократы в Палате представителей даже после утверждения двух пунктов обвинения в адрес президента США Дональда Трампа не оставляют попыток найти новые эпизоды обвинения. В частности для этого оппозиция добивается допроса в Конгрессе бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана.

В апреле 2019 года через несколько дней после публикации итогового доклада по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором сказано, что никакого сговора Трампа с российской стороной и никакого вмешательства Москвы в выборы-2016 не было, председатель юридического комитета Палаты представителей демократ Джерольд Надлер направил Макгану, как одному из ключевых свидетелей, повестку, но тот проигнорировал документ и не пришёл в Конгресс, хотя до этого активно сотрудничал со следователями.

В ходе как минимум трёх добровольных бесед юрист рассказал о поведении Трампа при увольнении Джеймса Коми с поста главы ФБР и намерении президента поставить на это место «лояльного человека». При этом Макган подчёркивал, что никогда не видел, чтобы Трамп выходил за рамки своих полномочий.

Как ранее объяснила бывший пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, основываясь на давней, поддерживаемой обеими партиями конституционной практике, бывшего советника главы государства нельзя заставить выступать. Сам Трамп писал в Twitter, что разрешил Макгану и остальным сотрудникам своей администрации сотрудничать с командой Мюллера.

Если Макган всё-таки даст показания и в них будут содержаться ранее не известные факты, то юридический комитет Палаты представителей может рекомендовать новые статьи обвинения Трампа, а затем их вынесут на голосование.

Кроме того, 23 декабря сенатор-демократ Крис Ван Холлен направил руководителю Главного контрольного управления США Юджину Додаро письмо с просьбой предоставить заключение по итогам проверки законности решения Белого дома о приостановке военной помощи Украине. Он утверждает, что Трамп нарушил закон о контроле Конгресса за бюджетом (Congressional Budget and Impoundment Control Act, ICA), поскольку не уведомил конгрессменов о принятом решении.

«Администрацию следует привлечь к ответственности за нарушение закона о контроле над расходованием бюджетных средств, в противном случае мы откроем для будущих администраций путь к безнаказанному нарушению закона», — говорится в документе.

Как сообщало в начале ноября издание Politico, Главное контрольное управление уже проводит проверку по факту приостановки выделения военной помощи Украине.

Газ в обмен на Йованович и Коболева

Тем временем появились новые подробности взаимодействия Белого дома с Киевом по неофициальным каналам.

Источники телеканала CNN сообщили, что прошлой зимой в поездке на Украину выходцев из СССР с американскими паспортами Игоря Фрумана и Льва Парнаса, якобы выполнявших некоторые поручения адвоката президента США Рудольфа Джулиани, сопровождал американский предприниматель Дэвид Коррейа, который не только проводил консультации по деловым вопросам в их интересах, но и пытался заключить сделки по поставкам сжиженного природного газа из США на Украину через Польшу. Зеленский и Дуда договорились не прекращать санкции против РФ, но добиваться газового контракта © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

В свою очередь, директор «Нафтогаза» по интегрированному газовому бизнесу Андрей Фаворов рассказал агентству Associated Press, что в личных беседах Фруман и Парнас указывали на необходимость увеличения поставок американского сжиженного газа на Украину, но для этого нужно было добиться увольнения двух человек: посла США на Украине Мари Йованович и председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева. Он отклонил предложение возглавить энергетическую компанию и не сразу воспринял слова Парнаса и Фрумана всерьёз.

«На Украине считалось, что Коболев едва держится на своём месте, а Йованович защищает его, при этом частные лица предлагают мне стать главой компании. Парень в марте заявляет, что снимет Йованович, и её отстраняют в мае. Это определённо обращает на себя внимание», — сказал Фаворов.

Так что же привлекло Джулиани на Украину?

23 декабря журнал New York Magazine опубликовал интервью, которое Рудольф Джулиани дал 8 декабря после возвращения из Киева, где содействовал съёмке фильма, призванного доказать невиновность Трампа по обвинениям, предъявленным демократами. В частности, он выразил мнение, что Йованович находится под контролем миллиардера Джорджа Сороса.

«Он разместил там всех четырёх послов. И он нанимает агентов ФБР. Не говорите мне, что я антисемит, если я против него. Сорос вряд ли еврей. Я больше еврей, чем Сорос. Я, наверное, знаю больше о религии — он не ходит в синагогу. Он не поддерживает Израиль, он враг Израиля. Он избрал восемь анархистских прокуроров в Соединённых Штатах. Он ужасный человек», — заявил Джулиани.

Адвокат подчеркнул, что у него нет никаких бизнес-интересов на Украине. При этом он сказал, что был вынужден отказаться от работы над двумя делами в этой стране, чтобы избежать обвинений в свой адрес, поскольку представляет Трампа, но признался, что очень хотел участвовать в судебном процессе от имени украинского правительства против крупного финансового учреждения, которое, по его словам, отмывало $7 млрд для бывшего президента страны Виктора Януковича. Два Бендера и один Коломойский. За что в США арестованы бизнесмены-одесситы Парнас и Фруман © grad.ua

«Это не имело бы никакого отношения к Трампу, ничего общего с Burisma, ничего общего с Байденом. (Причина, по которой я действительно хотел заняться этим делом, заключалась в том, чтобы узнать об украинском отмывании денег. — Ред.) чтобы я мог понять, что они используют ту же систему отмывания денег для Хантера Байдена. Я думал об этом в течение месяца, а затем передал это другому адвокату. Я немного узнал о системе отмывания денег», — рассказал Джулиани.

20 декабря в эфире программы Савика Шустера «Свобода слова» на телеканале «Украина» бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что эти средства выведены на счета хедж-фонда Franklin Templeton — ключевого инвестора предвыборной кампании Демократической партии, кроме того, один инвесторов этого фонда, демократ был организатором процедуры импичмента Трампа в Палате представителей.

Журналисты New York Magazine также попросили Джулиани прокомментировать информацию, включённую в отчёт спецкомитета Палаты представителей по разведке, о его звонках в Белый дом, а именно — в Административно-бюджетное управление. Адвокат не смог вспомнить, с кем именно общался по телефону, и предположил, что обсуждал со своим сыном Эндрю Джулиани, который работает помощником президента по связям с общественностью, бейсбольную команду Белого дома либо, как обычно, шутил со старшим советником, а по совместительству зятем президента Джаредом Кушнером.

Джулиани утверждает, что ни с кем не обсуждал военную помощь для Украины до тех пор, пока об этом ни написала газета New York Times в конце августа 2019 года, более того, о её приостановке он и не знал.

«Он доказал, что бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин не был коррумпирован, а администрация Обамы сместила его именно потому, что у него был компромат на Байденов. Он также утверждал, что у него есть секретный источник с документальным подтверждением того, что Хантеру Байдену платили через кипрский банк в результате транзакции, проведённой через литовский банк. «Когда я его (документ — Ред.) получил. Я уже потерял Льва (Парнаса — ред.), поэтому у меня не было переводчика. Я перевёл это с моим приложением». Он достал свой телефон, чтобы показать мне, как работает Google Translate», — говорится в статье New York.

Несколько дней назад Трамп объявил, что его интересы на судебном процессе в Сенате в рамках процедуры импичмента будет представлять юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, а помогать ему будут ещё два человека. Одним из них, предположительно, будет другой личный адвокат президента Джей Секулов. В интервью Джулиани сказал, что его коллега намного лучше него выступит перед судьёй и имеет гораздо больше такого опыта, но не исключил, что Трамп может и его подключить к процессу в случае необходимости.

Теоретически Демократическая партия сохраняет шансы объявить Трампу импичмент ещё раз — если по итогам выборов Палаты представителей полного состава и президентских выборов, которые пройдут, согласно Конституции США, в первый вторник ноября после первого понедельника ноября 2020 года, то есть 3 ноября, Трамп сохранит высший государственный пост, а демократы — контроль над нижней палатой Конгресса.

Однако через Сенат это решение не пройдёт, потому что следующий раз американцы будут переизбирать лишь в 2024 году. Кроме того, процесс передачи нынешнего разбирательства в рамках импичмента из Палаты представителей в Сенат временных рамок не имеет, поэтому оппозиция может затягивать как можно дольше, исходя из собственных интересов, прежде всего в преддверии выборов.