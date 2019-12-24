Точку в этом процессе американские законодатели поставят уже в 2020 году. Не только из-за рождественских каникул, но и из-за разногласий между членами двух политических лагерей.

Тупик импичмента

В интервью телеканалу Fox News лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл признал, что процедура импичмента зашла в тупик, и он ничего не может сделать до тех пор, пока председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси не передаст дело в верхнюю палату Конгресса.

Трамп хочет импичмента немедленно, но демократы не спешат его свергать
Трамп хочет импичмента немедленно, но демократы не спешат его свергать
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Она явно пытается диктовать нам, как проводить судебное разбирательство. Я не слишком горю желанием вести этот суд, если она хочет, чтобы всё было согласовано заранее, то пускай и делает это», — заявил Макконнелл.

Демократы затягивают разбирательства, не назначая конгрессменов, которые на судебном процессе в Сенате будут исполнять роль обвинителей, тем самым рассчитывая добиться от республиканцев допроса предложенных ими свидетелей, хотя сами в Палате представителей отказали однопартийцам президента в аналогичной просьбе.

«Палата представителей не может выбрать лиц, ответственных за импичмент, пока не узнает, какого рода судебное разбирательство будет вести Сенат. Президент Трамп заблокировал (дачу показаний — Ред.) свидетелей с его стороны, а также передачу документов из Палаты представителей и от американского народа — по надуманным жалобам о ходе дела в Палате. Какое у него оправдание сейчас?» — написала Пелоси в Twitter.

«Мы не исключаем вызова свидетелей. Справедливость есть справедливость», — добавил Макконнелл в телеэфире.

Более того, демократы в Палате представителей даже после утверждения двух пунктов обвинения в адрес президента США Дональда Трампа не оставляют попыток найти новые эпизоды обвинения. В частности для этого оппозиция добивается допроса в Конгрессе бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана.

В апреле 2019 года через несколько дней после публикации итогового доклада по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором сказано, что никакого сговора Трампа с российской стороной и никакого вмешательства Москвы в выборы-2016 не было, председатель юридического комитета Палаты представителей демократ Джерольд Надлер направил Макгану, как одному из ключевых свидетелей, повестку, но тот проигнорировал документ и не пришёл в Конгресс, хотя до этого активно сотрудничал со следователями.

В ходе как минимум трёх добровольных бесед юрист рассказал о поведении Трампа при увольнении Джеймса Коми с поста главы ФБР и намерении президента поставить на это место «лояльного человека». При этом Макган подчёркивал, что никогда не видел, чтобы Трамп выходил за рамки своих полномочий.

Как ранее объяснила бывший пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, основываясь на давней, поддерживаемой обеими партиями конституционной практике, бывшего советника главы государства нельзя заставить выступать. Сам Трамп писал в Twitter, что разрешил Макгану и остальным сотрудникам своей администрации сотрудничать с командой Мюллера.

Если Макган всё-таки даст показания и в них будут содержаться ранее не известные факты, то юридический комитет Палаты представителей может рекомендовать новые статьи обвинения Трампа, а затем их вынесут на голосование.

Кроме того, 23 декабря сенатор-демократ Крис Ван Холлен направил руководителю Главного контрольного управления США Юджину Додаро письмо с просьбой предоставить заключение по итогам проверки законности решения Белого дома о приостановке военной помощи Украине. Он утверждает, что Трамп нарушил закон о контроле Конгресса за бюджетом (Congressional Budget and Impoundment Control Act, ICA), поскольку не уведомил конгрессменов о принятом решении.

«Администрацию следует привлечь к ответственности за нарушение закона о контроле над расходованием бюджетных средств, в противном случае мы откроем для будущих администраций путь к безнаказанному нарушению закона», — говорится в документе.

Как сообщало в начале ноября издание Politico, Главное контрольное управление уже проводит проверку по факту приостановки выделения военной помощи Украине.

Газ в обмен на Йованович и Коболева

Тем временем появились новые подробности взаимодействия Белого дома с Киевом по неофициальным каналам.

Источники телеканала CNN сообщили, что прошлой зимой в поездке на Украину выходцев из СССР с американскими паспортами Игоря Фрумана и Льва Парнаса, якобы выполнявших некоторые поручения адвоката президента США Рудольфа Джулиани, сопровождал американский предприниматель Дэвид Коррейа, который не только проводил консультации по деловым вопросам в их интересах, но и пытался заключить сделки по поставкам сжиженного природного газа из США на Украину через Польшу.

Зеленский и Дуда договорились не прекращать санкции против РФ, но добиваться газового контракта
Зеленский и Дуда договорились не прекращать санкции против РФ, но добиваться газового контракта
© president.gov.ua | Перейти в фотобанк

В свою очередь, директор «Нафтогаза» по интегрированному газовому бизнесу Андрей Фаворов рассказал агентству Associated Press, что в личных беседах Фруман и Парнас указывали на необходимость увеличения поставок американского сжиженного газа на Украину, но для этого нужно было добиться увольнения двух человек: посла США на Украине Мари Йованович и председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева. Он отклонил предложение возглавить энергетическую компанию и не сразу воспринял слова Парнаса и Фрумана всерьёз.

«На Украине считалось, что Коболев едва держится на своём месте, а Йованович защищает его, при этом частные лица предлагают мне стать главой компании. Парень в марте заявляет, что снимет Йованович, и её отстраняют в мае. Это определённо обращает на себя внимание», — сказал Фаворов.

Так что же привлекло Джулиани на Украину?

23 декабря журнал New York Magazine опубликовал интервью, которое Рудольф Джулиани дал 8 декабря после возвращения из Киева, где содействовал съёмке фильма, призванного доказать невиновность Трампа по обвинениям, предъявленным демократами. В частности, он выразил мнение, что Йованович находится под контролем миллиардера Джорджа Сороса.

«Он разместил там всех четырёх послов. И он нанимает агентов ФБР. Не говорите мне, что я антисемит, если я против него. Сорос вряд ли еврей. Я больше еврей, чем Сорос. Я, наверное, знаю больше о религии — он не ходит в синагогу. Он не поддерживает Израиль, он враг Израиля. Он избрал восемь анархистских прокуроров в Соединённых Штатах. Он ужасный человек», — заявил Джулиани.

Адвокат подчеркнул, что у него нет никаких бизнес-интересов на Украине. При этом он сказал, что был вынужден отказаться от работы над двумя делами в этой стране, чтобы избежать обвинений в свой адрес, поскольку представляет Трампа, но признался, что очень хотел участвовать в судебном процессе от имени украинского правительства против крупного финансового учреждения, которое, по его словам, отмывало $7 млрд для бывшего президента страны Виктора Януковича

Два Бендера и один Коломойский. За что в США арестованы бизнесмены-одесситы Парнас и Фруман
Два Бендера и один Коломойский. За что в США арестованы бизнесмены-одесситы Парнас и Фруман
© grad.ua

«Это не имело бы никакого отношения к Трампу, ничего общего с Burisma, ничего общего с Байденом. (Причина, по которой я действительно хотел заняться этим делом, заключалась в том, чтобы узнать об украинском отмывании денег. — Ред.) чтобы я мог понять, что они используют ту же систему отмывания денег для Хантера Байдена. Я думал об этом в течение месяца, а затем передал это другому адвокату. Я немного узнал о системе отмывания денег», — рассказал Джулиани.

20 декабря в эфире программы Савика Шустера «Свобода слова» на телеканале «Украина» бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что эти средства выведены на счета хедж-фонда Franklin Templeton — ключевого инвестора предвыборной кампании Демократической партии, кроме того, один инвесторов этого фонда, демократ был организатором процедуры импичмента Трампа в Палате представителей.

Журналисты New York Magazine также попросили Джулиани прокомментировать информацию, включённую в отчёт спецкомитета Палаты представителей по разведке, о его звонках в Белый дом, а именно — в Административно-бюджетное управление. Адвокат не смог вспомнить, с кем именно общался по телефону, и предположил, что обсуждал со своим сыном Эндрю Джулиани, который работает помощником президента по связям с общественностью, бейсбольную команду Белого дома либо, как обычно, шутил со старшим советником, а по совместительству зятем президента Джаредом Кушнером.

Джулиани утверждает, что ни с кем не обсуждал военную помощь для Украины до тех пор, пока об этом ни написала газета New York Times в конце августа 2019 года, более того, о её приостановке он и не знал.

«Он доказал, что бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин не был коррумпирован, а администрация Обамы сместила его именно потому, что у него был компромат на Байденов. Он также утверждал, что у него есть секретный источник с документальным подтверждением того, что Хантеру Байдену платили через кипрский банк в результате транзакции, проведённой через литовский банк. «Когда я его (документ — Ред.) получил. Я уже потерял Льва (Парнаса — ред.), поэтому у меня не было переводчика. Я перевёл это с моим приложением». Он достал свой телефон, чтобы показать мне, как работает Google Translate», — говорится в статье New York.

Несколько дней назад Трамп объявил, что его интересы на судебном процессе в Сенате в рамках процедуры импичмента будет представлять юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, а помогать ему будут ещё два человека. Одним из них, предположительно, будет другой личный адвокат президента Джей Секулов. В интервью Джулиани сказал, что его коллега намного лучше него выступит перед судьёй и имеет гораздо больше такого опыта, но не исключил, что Трамп может и его подключить к процессу в случае необходимости.

Теоретически Демократическая партия сохраняет шансы объявить Трампу импичмент ещё раз — если по итогам выборов Палаты представителей полного состава и президентских выборов, которые пройдут, согласно Конституции США, в первый вторник ноября после первого понедельника ноября 2020 года, то есть 3 ноября, Трамп сохранит высший государственный пост, а демократы — контроль над нижней палатой Конгресса.

Однако через Сенат это решение не пройдёт, потому что следующий раз американцы будут переизбирать лишь в 2024 году. Кроме того, процесс передачи нынешнего разбирательства в рамках импичмента из Палаты представителей в Сенат временных рамок не имеет, поэтому оппозиция может затягивать как можно дольше, исходя из собственных интересов, прежде всего в преддверии выборов.