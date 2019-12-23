Переписка между Белым домом и Пентагоном, опубликованная 21 декабря, показала, что распоряжение о замораживании военной помощи поступило через 91 минуту после переговоров президентов США и Украины. Днём ранее бывший глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что $7 млрд, выведенные с Украины, поступили на счета основного спонсора американских демократов

Передача процедуры импичмента из нижней в верхнюю палату Конгресса буксует из-за того, что председатель Палаты председателей Нэнси Пелоси не назначила тех конгрессменов, которые на судебном процессе в Сенате будут выполнять роль обвинителей.

Трамп vs Пелоси

21 декабря, выступая перед студентами во Флориде, президент США Дональд Трамп не упустил возможности в очередной раз упрекнуть своих оппонентов в затягивании процедуры. Просчитались с импичментом: рейтинги Трампа растут, а демократы переходят в Республиканскую партию © РИА Новости, Кейтлин Оукс | Перейти в фотобанк

«Какую огромную поддержку мы получили к концу года от потрясающих конгрессменов, фантастика! У нас 196 голосов (конгрессменов, не поддержавших обвинительное заключение в отношении президента. — Ред.) в ходе голосования, три демократа перешли на нашу сторону. Но ни один республиканец не перешёл на их сторону. Они (демократы. — Ред.) ничего не имеют, не было никакого преступления. Что мы здесь делаем? Весь мир за нами наблюдает. Сумасшедшая говорит, что сейчас дела нет. Это так нечестно они нарушают Конституцию», — заявил он.

Офис Пелоси не мог оставить заявление Трампа без ответа: «Пока Палата не получит более чёткую картину того, как будет выглядеть судебное разбирательство в Сенате, спикер не сможет назначить менеджеров и предпринять следующие шаги по привлечению президента к ответственности и обеспечению выполнения Сенатом своих конституционных обязанностей».

В свою очередь, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, комментируя упрёки демократов в том, что он игнорирует свой долг по беспристрастному рассмотрению представляемых ими доказательств, объявил, что работает в тандеме с Белым домом над подготовкой к судебному разбирательству.

Поскольку регламент процедуры импичмента в Сенате детально не прописан, его должны совместно установить обе политические силы. Демократы требуют допросить предложенных ими свидетелей, но республиканцы этого делать не собираются, поскольку тех свидетелей, которых они просили вызвать в Палату представителей, демократическое большинство так и не вызвало.

«Сумасшедшая Нэнси хочет диктовать республиканскому большинству в Сенате условия этого обмана с импичментом. При этом отказывается от всех установленных процедур — адвокатов, вызова свидетелей — в Палате с демократическим большинством. Демократы хотят, чтобы этим всё и закончилось. Их расследование мертво, а их рейтинги вселяют ужас!» — написал Трамп в Twitter 22 декабря.

Crazy Nancy wants to dictate terms on the Impeachment Hoax to the Republican Majority Senate, but striped away all Due Process, no lawyers or witnesses, on the Democrat Majority House. The Dems just wish it would all end. Their case is dead, their poll numbers are horrendous! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2019

Демократы просили о помощи для Киева, но не настаивали

Тем временем стали известны новые подробности относительного того, как Вашингтон принимал решение о судьбе военной помощи для Киева.

20 декабря газета Washington Post опубликовала статью, в которой пятеро членов правительства и Конгресса сообщили, что демократы, дабы предотвратить повторную заморозку выделения средств Украине, настаивали на включении в законопроект о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году, который начался 1 октября 2019 года, требования к Белому дому выделить $250 млн, предназначенные для этих целей, в течение 45 дней после подписания документа Трампом. Однако Белый дом предупредил, что президент на этот шаг не пойдёт и, более того, готов наложить вето на законопроект. Это грозило бы повторением ситуации 2018 года, когда из-за разногласия партий насчёт финансирования строительства стены на границе с Мексикой в стране произошла рекордная по продолжительности приостановка работы правительства — чиновники были вынуждены уйти в отпуска на 35 дней, — а также пришлось перенести выступление президента с ежегодным обращением о положении дел в стране с 7 на 29 января. Сейчас же Трамп без споров принял предложение Пелоси выступить на совместной сессии Конгресса 4 февраля 2020 года. «Украинагейт»: Решения по Украине Трамп принимал с оглядкой на Россию © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Кроме того, неправительственная организация Center for Public Integrity 21 декабря опубликовала служебную переписку между Административно-бюджетным управлением Белого дома и Пентагоном, к которой получила доступ через суд на основании закона о свободе информации. Согласно этим документам, 19 июня, то есть чуть больше чем за месяц до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп запросил информацию о военной помощи Киеву. Сотрудник Административно-бюджетного управления Майкл Даффи, которого, к слову, демократы требуют допросить в Сенате в рамках процедуры импичмента, передал эту просьбу в оборонное ведомство.

Ещё одно электронное письмо Даффи отправил в Пентагон 25 июля через 91 минуту после беседы Трампа и Зеленского — в 11:04, — в котором написал: «Основываясь на полученных мною указаниях и с учётом плана администрации пересмотреть помощь Украине, пожалуйста, воздержитесь от любых дополнительных финансовых обязательств министерства обороны. Учитывая деликатный характер запроса, я признателен вам за то, что храните эту информацию в секрете от тех, кто должен об этом знать».

Заклятые украино-американские друзья

Юрий Луценко после отставки с должности генерального прокурора Украины теперь посвящает всё свободное время критике в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович.

20 декабря в эфире программы Савика Шустера «Свобода слова» на телеканале «Украина» украинский чиновник в очередной раз обвинил дипломата во лжи во время допроса в Палате представителей в рамках процедуры импичмента. По словам Луценко, Йованович говорила, что он не сообщил легальному представителю ФБР при посольстве в Киеве, какие темы хотел обсудить с генеральным прокурором США на встрече, об организации которой просил американскую дипмиссию. Луценко снова показал документ, который уже не раз демонстрировал журналистам, — письмо ГПУ, адресованное посольству США, о том, что темой разговора глав двух ведомств должны стать выведенные за пределы Украины $7 млрд, которые находятся на счетах американского хедж-фонда. Скандальные показания экс-посла США на Украине Йованович. Как она мстит Порошенко © AP, J. Scott Applewhite | AP, J. Scott Applewhite | Перейти в фотобанк

Луценко утверждает, что речь идёт о хедж-фонде Franklin Templeton — ключевом инвесторе предвыборной кампании Демократической партии, поэтому Йованович как члену этой партии было невыгодно способствовать возвращению этих средств на Украину и, соответственно, организовывать его встречу с коллегой из США. Кроме того, он сказал, что организатором процедуры импичмента Трампа был один из инвесторов фонда Franklin Templeton, который состоит в Демократической партии.

Рассмотрение вопроса об импичменте Трампа Сенат начнёт не раньше 6 января 2020 года, когда вернётся к работе после рождественских каникул. Республиканское большинство рассчитывает самостоятельно определить регламент и провести судебный процесс по упрощённой процедуре без привлечения свидетелей. Чем дольше Демократическая партия будет затягивать процедуру, тем больше палок в колёса она вставит собственным сенаторам, которые претендуют на участие в президентских выборах, поскольку им нужно участвовать во всех заседаниях Сената, а 3 февраля уже пройдут первые собрания партийных активистов.

В комментарии «Ъ FM» директор департамента международных отношений Института Брукингса Майкл О'Хэнлон выразил мнение: «Демократы понимают, что, как только начнётся предвыборная кампания, никому не будет дела до импичмента, все станут спрашивать кандидатов о том, как они смотрят на глобальные проблемы в стране. К тому же все факты уже хорошо известны, большинство людей уже сделали выводы, некоторые даже ещё до того, как расследование началось. Для страны будет лучше, чтобы всё закончилось быстро».

У республиканцев избирательная кампания стартует позже, и они смогут сосредоточиться на защите Трампа от досрочного отстранения от власти. Как показывают ставки американской букмекерской конторы Bet365, именно действующий глава государства удерживает звание фавора предвыборной гонки. Второе и третье места занимают бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, проигравший праймериз бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, соответственно.