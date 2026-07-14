https://ukraina.ru/20260714/analog-karibskogo-krizisa-kak-rossii-reanimirovat-instinkt-samosokhraneniya-evropy-1081445388.html

Аналог Карибского кризиса: как России реанимировать инстинкт самосохранения Европы

Аналог Карибского кризиса: как России реанимировать инстинкт самосохранения Европы - 14.07.2026 Украина.ру

Аналог Карибского кризиса: как России реанимировать инстинкт самосохранения Европы

Запад разрабатывает новые способы затягивания войны на Украине с целью истощить Россию и нанести ей "стратегическое поражение". Одновременно с этой задачей Европа пытается решить другую - не довести дело до ядерной войны

2026-07-14T12:06

2026-07-14T12:06

2026-07-14T12:06

эксклюзив

россия

украина

европа

эммануэль макрон

владимир зеленский

владимир путин

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Ситуация усугубляется тем, что впервые в истории НАТО Европа сумела поставить США на службу своей повестке - война с Россией до её "стратегического поражения".У ЕС нет ресурсов, чтобы существенно затруднить сейчас российское наступление на Украине, но продолжение войны повышает долгосрочные риски и для РФ. Поэтому дальнейшее следование логике "контролируемой эскалации", которую Запад фактически предложил России ещё в начале СВО, по мере затягивания войны представляется всё менее целесообразным.Спустя несколько дней после встречи лидеров стран НАТО, целью которой было, кроме прочего, решение нарастающих серьёзных проблем киевского режима в защите тыла, в Европе предприняли некоторые инициативы в этом направлении.Так, по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона 13 июля прошла встреча стран "коалиции желающих", на которую позвали, куда уж без него, Владимира Зеленского. Участники обсудили помощь Киеву в создании системы противоракетной обороны на основе франко-итальянской системы ПВО "САМП-T" и альтернативные решения, которые могли бы разработать европейская и украинская оборонная промышленность, а также детали плана США по производству ракет для ЗРК "Пэтриот" на территории Украины.Отдельным пунктом упомянуто проведение совместных военных учений будущих многонациональных сил на Украине с отработкой действий на суше, море и в воздухе. Франция по-прежнему носится с этой идеей в надежде на её реализацию, если и когда Россия согласится на западные условия мира.Кроме того, немецкие компании в партнёрстве с различными производителями оборудования при финансовой поддержке нескольких западных правительств поставят ВСУ в общей сложности 100 тыс. беспилотников до конца года.Этот вал поставок самого опасного для российских тыловых объектов вооружения – дальнобойных БПЛА – добавился к уже объявленным Британией поставкам Киеву 150 тыс. дронов в рамках более широкого пакета финансирования в размере 752 млн фунтов (1,01 млрд долларов).Срочное создание для Украины эффективных систем ПВО и ПРО, хотя бы над ограниченной территорией, как это ранее было над Киевом, необходимо, чтобы сосредоточить под их защитой наиболее важные КБ и военные производства, прежде всего средних и дальних беспилотников.Одновременно наращивание западных поставок Киеву этих БПЛА призвано расширить возможности ВСУ по подрыву экономической базы обороноспособности России.Есть два важных момента, создающих для России долгосрочный риск в войне на истощение. Первый – страны ЕС стали для украинской армии полноценным и безопасным тылом, имея возможность свободно экспериментировать с новыми образцами вооружений и наращивать их производство для Киева.Второй - Россия тратит в войне свои ресурсы – людские, военные, финансовые, материальные, а Киев – в основном ресурсы Запада (кроме людских), которых в совокупности больше, чем у РФ.Причём экспорт российских нефти и газа, который в существенной степени наполняет казну, в последнее время испытывает проблемы как раз из-за ударов европейских (по факту) дальних и средних БПЛА, запускаемых с Украины.На этом фоне ограничение СВО только и исключительно Украиной в то время, как ЕС стал полноценным тылом для Киева, полностью отвечает интересам врага – заставить Россию отступить от первоначальных целей спецоперации, чтобы по её итогам сохранить неонацистский киевский режим и основную территорию Украины под его контролем как площадку постоянных военных угроз России.И в Москве, очевидно, есть понимание, что эту схему когда-то придётся ломать. Симптоматично поручение в начале июля президента России Владимира Путина проанализировать вовлеченность подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия "для возможного принятия ответственных решений в будущем". Это второй такой момент после обнародования МО РФ мест производства в Европе вооружений для украинских формирований.Более того, уже сейчас следует прорабатывать разные сценарии, когда после выхода на административные границы ДНР и наступления "на земле" ситуации, зафиксированной в Анкоридже как условие перемирия, НАТО попытается ввести войска на Украину, а США откажутся от договорённостей (признание новых границ РФ, отказ Украине в НАТО и пр.).В этих условиях очевидной становится необходимость принуждения Запада к примирению с Россией, т.е. заставить его не только отказаться от поддержки Киева сейчас, но и от создания прямых военных угроз России руками своих прокси на десятилетия вперёд.Причём, как неоднократно заявляла российская сторона, примирение должно произойти в рамках широкого соглашения о новой системе европейской безопасности. И речь здесь не только об Украине, но и о других постсоветских странах, которые формально географически и в плане соседства с Россией попадают в сферу интересов НАТО.Соответственно, непременным условием, при котором европейский Запад пойдёт на примирение с Россией в нужном нам смысле, является угроза ядерной войны, некий европейский аналог "карибского кризиса". Без этого вернуть правящим кругам в ЕС чувство самосохранения и ответственность за собственные решения невозможно.Категорическое нежелание Европы (так же, как и США) довести дело до ядерной войны с Россией в любом её формате – ограниченном или полномасштабном — это и есть та постоянная, которая, как конечная скорость света в физике, задаёт для России логику действий.Предвестниками угрозы ядерной войны для ЕС может стать силовое воздействие по местам производства вооружений для ВСУ на территории, в первую очередь, Британии, а затем, в зависимости от ситуации, возможно, и по всей Европе, которое должно иметь результативный, а не показательный характер. Формат, способы и сила такого воздействия – это как раз область компетенции специалистов.Учитывая, что НАТО, даже без США, суммарно превосходит РФ по обычным вооружениям и мобилизационным возможностям, в случае массированного европейского ответа России придётся, чтобы не проиграть, ответить атакой ядерным оружием, что вполне осознаётся европейскими глобалистами.Но, как видно, они считают такой сценарий почти невероятным, поскольку исходят, видимо, из того, что если не будет прямого вторжения НАТО в Россию, то Москва ядерное оружие не применит.Угроза российской государственности как основание такого применения, согласно уточнениям ядерной доктрины России, не воспринимается всерьёз в ЕС, поскольку формально их требования – "всего лишь" остановка войны по линии фронта и срыв целей СВО.Отсюда такая уверенность, что ЕС сможет решить одновременно две задачи - нанести "стратегическое поражение" России и не довести дело до ядерной войны.Но суть в том, что совместимость этих задач Западом зависит целиком и полностью от России, и это ключевой момент в расстановке сил в украинском кризисе.Оказавшись перед практическим выбором – принять вызов России, т.е. фактически согласиться на ядерную войну с ней, или примириться с новой геополитической реальностью на континенте, – группе поддержки Киева придётся сопоставить британо-французский ядерный потенциал и российский и далее следовать логике выживания, а не победы. В этой ситуации фантазии Европы о "стратегическом поражении" РФ снимаются с повестки. Главным становится иной вопрос - сосуществовать с Россией или быть уничтоженным.Максимум, что Европа может в этой ситуации, если выберет прямую войну с Россией, – повысить для России цену её победы, но это для уничтоженной Европы уже не будет иметь никакого значения. Этот момент там отчётливо осознаётся и оценивается как абсолютно неприемлемый.Принуждение ЕС к следованию в российской логике действий ядерной сверхдержавы – похоже, единственное, что может реанимировать инстинкт самосохранения у европейских правящих кругов, чтобы пойти на примирение с Россией.О переделе рынка украинского ВПК - в материале Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине.

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, россия, украина, европа, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин