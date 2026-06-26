https://ukraina.ru/20260626/zaderzhanie-glavy-terroristicheskogo-soobschestva-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-26-iyunya-1080676081.html

Задержание главы террористического сообщества, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 26 июня

Задержание главы террористического сообщества, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 26 июня - 26.06.2026 Украина.ру

Задержание главы террористического сообщества, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 26 июня

В Дагестане задержали главу крупнейшего сетевого террористического сообщества. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-26T13:00

2026-06-26T13:00

2026-06-26T13:05

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В Дагестане задержали несовершеннолетнего, который при поддержке Украины руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом."Задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.Злоумышленник при финансировании украинских спецслужб вербовал подростков, давал им инструкции по изготовлению СВУ и конспирации. Он занимался подготовкой не менее 15 преступлений в десяти российских регионах, а именно в Московской области, Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии."На допросе несовершеннолетний подтвердил причастность к организации покушения на учащихся домодедовской средней школы, которое было предотвращено", — рассказали в СК.Его сообщники действовали и за рубежом: начиная с прошлого года они подожгли более 20 машин, а также рассылали фейки о минировании образовательных учреждений в американских и европейских городах."В январе 2026 года один из наших участников организации устроил пять поджогов в штате Техас, США, город Форт-Уорд", – заявил задержанный в видеоролике ФСБ.Он также рассказал, что его сообщники причастны к эвакуации всех школ, которая также прошла в Техасе. В феврале его подельники устроили два поджога и эвакуацию школ в Калифорнии, признался подросток."В марте 2026 года мы устраивали два поджога на территории Германии, и также два поджога на территории Италии", – добавил юноша.Как уточнила представитель СК РФ Петренко, на момент задержания фигурант администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков, из них порядка пяти тысяч являлись активными участниками данных сообществ.Его арестовали и предъявили обвинение в приготовлении к убийству школьников. Операция по поимке преступника проходила при участии ФСБ, МВД и СК России.Обстрелы и налётыУтром 26 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале к 07:28 сообщил о том, что на подлёте к столице России сбили 48 украинских БПЛА.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о пострадавших от украинского налёта."Тульская область снова подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В населённом пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Также в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы. В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских БПЛА", – отметил Миляев в 05:44.Позднее, в 07:17 Миляев сообщил об уничтожении ещё 84 беспилотников.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по этому региону России: 7 на горловском и по 1 на донецком, ясиноватском и светлодарском направлениях, выпустив 10 различных боеприпасов. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домострения и 2 объекта гражданской инраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 11 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 4; Алёшки — 2; Каховка — 5; Новая Каховка — 5; Таврийск — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.В 11:06 26 июня глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил об атаке украинских операторов БПЛА на автомобиль скорой помощи."В результате целенаправленной террористической атаки ВСУ на автомобиль скорой медицинской помощи в Каховском округе погиб фельдшер, водитель находится в тяжёлом состоянии. Удар беспилотника также значительно повредил автомобиль скорой медицинской помощи. Его эвакуировали", – написал Филипчук в своём телеграм-канале.Он заявил, что преступное нападение на медработников, которые выполняют свой профессиональный долг, спасая жизни, является бесчеловечным, циничным актом, противоречащим всем нормам международного гуманитарного права и человеческой морали."Наши медики — настоящие герои, а террористы, которые бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Искренние соболезнования родным и близким фельдшера. Скорейшего выздоровления пострадавшему водителю. Им будет оказана помощь. Пусть Господь Бог укрепит ваши сердца и поддержит в этом нелегком, страшном жизненном периоде утраты близкого человека", – написал Филипчук.Утром 26 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Белгород атакован беспилотником самолётного типа. Последствий нет. В Белгородском округе по посёлкам Комсомольский, Малиновка, Октябрьский, сёлам Бочковка, Журавлевка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Крутой Лог, Наумовка, Ровенек, Чайки и Ясные Зори выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и совершены атаки 28 беспилотников, 24 из которых сбиты и подавлены. В районе села Крутой Лог повреждена спецтехника, в посёлках Комсомольский и Октябрьский — по одному частному дому", – указывалось в сводке.Над Борисовским округом сбиты 2 беспилотника. Обошлось без последствий.В Валуйском округе в селе Казинка в результате атаки беспилотника повреждены частный дом и автомобиль. Также над округом сбиты 6 беспилотников."В Волоконовском округе по посёлку Малиново, сёлам Борисовка, Волчья Александровка, Грушевка, хуторам Гаевка и Первомайский нанесены удары 10 беспилотников, 3 из которых сбиты. В селе Волчья Александровка от удара дрона по автомобилю пострадал мужчина. После оказания помощи лечение продолжает амбулаторно", – сообщил Оперштаб.В селе Волчья Александровка повреждены 2 социальных объекта, автомобильный прицеп и 2 машины, в селе Борисовка огнём уничтожены две надворные постройки и машина.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Головчино, Гора-Подол, Козинка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Вторая, Смородино и Сподарюшино выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов, 4 раза сброшены 6 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 26 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены. В селе Смородино повреждён социальный объект.Над Губкинским округом сбиты 3 беспилотника. Над Корочанским округом сбиты 12 беспилотников самолётного типа. Во всех случаях обошлось без пострадавших.В Краснояружском округе по посёлкам Корытное, Красная Яруга, Отрадовский, Степное, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Отрадовка, хуторам Савченко и Фищево в ходе одного обстрела выпущено 10 снарядов и произведены атаки 54 беспилотников, 20 из которых сбиты и подавлены."В районе хутора Фищево в результате атаки FPV-дрона на автомобиль один мужчина погиб, один получил ранения. Пострадавший продолжает лечение амбулаторно. Транспорт повреждён", – указывалось в сводке.В посёлке Красная Яруга повреждены 2 частных дома и автомобиль, в посёлке Отрадовский — 3 надворные постройки и 4 автомобиля.Над Новооскольским округом сбиты 5 беспилотников. Последствий нет."В Ракитянском округе посёлок Ракитное, сёла Бобрава, Введенская Готня, Дмитриевка, Илек-Кошары, Лаптевка, Русская Берёзовка, Солдатское и Трефиловка атакованы 22 беспилотниками, 3 из которых сбиты. В селе Трефиловка при атаке дрона на трактор ранен мужчина. В тяжёлом состоянии он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Техника повреждена", – сообщалось в сводке.В селе Солдатское повреждены 3 легковых и грузовой автомобили, в селе Русская Берёзовка — частный дом и газовая труба, в селе Трефиловка — гараж, 2 автомобиля и одна единица спецтехники, в селе Бобрава — навес и грузовой автомобиль.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Мешковое, Нежеголь, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Ржевка и хутору Бондаренков выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и произведены удары 27 беспилотников, 20 из которых сбиты и подавлены. В селе Нежеголь повреждены микроавтобус и легковой автомобиль, в селе Маломихайловка загорелся грузовой автомобиль, в селе Нижнее Березово-Второе повреждены 3 машины, в селе Ржевка — частный дом. Сегодня ночью при ударе FPV-дрона в селе Первое Цепляево огнём уничтожены 3 автомобиляВ 10:49 Оперштаб сообщил о гибели мирного жителя."Вследствие детонации боеприпаса в селе Плоское Корочанского округа погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования родным и близким. В четырёх частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Частично разрушено здание социального объекта. Кроме того, различные повреждения получили три автомобиля. Оперативные службы работают на месте. Информация о повреждениях уточняется", – отмечалось в публикации.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своём телеграм-канале сообщал о том, что в результате украинских атак погибли 2 и были ранены 7 человек."Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района. Погибли 23-летний водитель и 15-летняя девушка, которая ехала в машине. Автомобиль сгорел полностью", – рассказывал об обстоятельствах гибели людей Ковальчук.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.О перспективах происходящего – в статье Сергея Зуева ""Россия терпит, но это должно не радовать, а пугать". Эксперты и политики о перспективах".

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https://ukraina.ru/20260625/ekspropriatsiya-nefti-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-25-iyunya-1080625074.html

https://ukraina.ru/20260625/prigovor-diplomatii-trampa-rossiya-stavit-krest-na-otnosheniyakh-s-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-25-iyunya--1080612398.html

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эксклюзив, хроники, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, ск рф, фсб