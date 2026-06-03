Владимирская икона из Вышгорода
© Фото : Открытый источникВладимирская икона Божией матери (фрагмент)
© Фото : Открытый источник
Владимирская икона Божией матери – одна из наиболее почитаемых в Русской православной церкви чудотворных икон, но не все знают, что изначально она называлась Вышгородской – по княжескому городку неподалёку от Киева. 3 июня празднуется явленное иконой чудо – избавление Москвы от крымского хана Махмет-Гирея (правильно – Мехмед I Герай) в 1521 году
Автор первоначального списка иконы – Св. евангелист Лука, который запечатлел лик Богоматери на досках стола, за которым ужинали Христос, Дева Мария и её муж Иосиф Обручник. Пресвятая Дева, увидев образ, произнесла: "Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет".
Российский иконописец Леонид Успенский в книге "Богословие иконы Православной Церкви" объясняет:
"В настоящее время в Русской Церкви насчитывается около десяти икон, приписываемых евангелисту Луке (…) Конечно, все эти иконы приписываются евангелисту не в том смысле, что они писаны его рукой; ни одна из написанных им самим икон до нас не дошла. Авторство святого евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками (вернее, списками со списков) с икон, писанных когда-то евангелистом".
Иконографически Владимирская икона относится к типу Елеуса (Умиление). Младенец припал щекой к щеке Матери. Такого типа иконы стали особенно популярны в XI веке. Отличительная особенность Владимирской иконы состоит в том, что левая ножка Младенца Христа согнута таким образом, что видна подошва ступни – пяточка, в то время как обычно иконы этого типа поясные и ножки скрыты. Допускается, что первоначально этой детали не было – так или иначе это позднейшая дорисовка, оригинального изображения в этой части иконы не сохранилось.
На обороте изображены Этимасия (престол уготованный) и орудия страстей. Считается, что они были добавлены в начале XV века и, возможно, написаны Св. Андреем Рублёвым. Рентгенографическое исследование 2013 года показало, что под этим изображением есть более раннее – некий святой. Считается вероятным, что это изображение было сделано одновременно с основным.
9 апреля 2025, 16:03ИсторияКонец Киевской Руси. Как Андрей Боголюбский превратил Владимир в "новый Киев"8 апреля 1158 года началось строительство Успенского собора во Владимире. Правивший на северо-востоке Руси Андрей Боголюбский задумывал его как духовный центр нового стольного града, ни в чём не уступающего древней общерусской столице - Киеву
Согласно преданию, икона попала в Константинополь из Иерусалима в V веке при басилевсе Феодосии II, но скорее всего речь идёт не об этой конкретной иконе, а об оригинале или одном из ранних списков палестинского происхождения. Именно наша икона написана в первой трети XII века в Константинополе и почти сразу же попала на Русь, т.о. ей около 800 лет.
В 1130 году икона была подарена киевскому князю Св. Мстиславу Владимировичу Великому (сыну Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты Уэссекской) Вселенским патриархом Лукой Хризоверхом. Привёз её из Константинополя новоназначенный митрополит Михаил II (за редким исключением русскими митрополитами тогда были греки).
Первоначально она хранилась в женском Богородичном монастыре в Вышгороде. В 1155 году вышгородский князь Андрей Боголюбский самовольно оставил навязанный ему отцом – Юрием Долгоруким – удел, уехал в Залесье и перенёс икону в свою резиденцию в село Боголюбово, а позже – во Владимир, где она в 1160 году стала главной святыней Успенского собора. По преданию, место своего пребывания икона выбрала сама – князю явилась Богородица и указала в Ростов икону отнюдь не возить, а оставить во Владимире. Летописное сообщение об этом выглядит так:
© commons.wikimedia.orgПоставление Андреем Боголюбским иконы Богоматери во Владимирской Богородцкой церкви. Миниатюра Радзивилловской летописи, конец XV века
Поставление Андреем Боголюбским иконы Богоматери во Владимирской Богородцкой церкви. Миниатюра Радзивилловской летописи, конец XV века
"Того же лета иде Андреи от отца своего Суждалю, и принесе ида икону святую Богородицю, юже принесоша в едином корабли с Пирогощею из Царяграда(…) и украсив ю постави и в церкви своеи Володимери".
На Украине этот акт традиционно считается "похищением" (концепция эта восходит ещё к Николаю Костомарову), хотя совершенно непонятно, как владимирский князь мог похитить свою (в данном случае – семейную) собственность.
Икона сопровождала Андрея Боголюбского в походе 1164 года против волжских булгар, причём летописец успех этого похода приписывает влиянию иконы. После убийства Боголюбского в 1176 году Ярополк Ростиславич снял дорогой убор с иконы, и она оказалась у Глеба Рязанского, который позже возвратил её во Владимир. В 1185 году икона чудесным образом уцелела при пожаре в Успенском соборе.
8 сентября 2025, 16:00ИсторияНа пути Тамерлана: как Владимирская Богородица и черниговский Рюрикович отвели удар от Москвы8 сентября Русская православная церковь отмечает Сретение, то есть день встречи Владимирской иконы Божьей Матери в Москве. С этим праздником связано как считали современники чудесное завершение нашествия армии Тимура (Тамерлана)* на границах Руси в 1395 году
Уже во второй половине XIIвека, в "Сказании о чудесах Владимирской иконы Божией Матери", икона связывается с покровительством Богоматери над всей Русской землёй.
При взятии Владимира войском хана Батыя в 1238 году Успенский собор был разграблен, с иконы был содран оклад, но сама она уцелела.
Во время нашествия Тимура в 1395 году икона, по велению великого князя Московского Василия I Дмитриевича, была перенесена в Москву для защиты города. На месте её встречи (сретения) москвичами был основан Сретенский монастырь, а улица получила название Сретенка. Тимур по неизвестным причинам до Москвы не дошёл.
Икона Богоматери Владимирской
Затем икона была возвращена во Владимир. Выступая в поход на Великий Новгород в 1471 году великий князь Иван III Васильевич "вшед к чюдотворной иконе Пречистыа Богородица Владимерьскиа и многа молениа съвръши, и слезы доволно излиа". Окончательно она была перенесена в Москву при этом же князе в 1480 году (с ней же связывался исход стояния на реке Угре, избавившего Русь не только от очередного нападения степняков, но и от власти Золотой Орды, что, правда, выяснилось позже) и установлена в новом Успенском соборе.
Перед этой иконой молился Иван IV Васильевич накануне походов на Казань в 1552 и на Полоцк в 1563 году. Упомянул он её и в своём духовном завещании. С этих же времён Владимирская икона – обязательный элемент венчания на царство (с формальной точки зрения первым царём был Иван Грозный), под её сенью проводились выборы митрополитов и патриархов. Последним избранным при участии иконы патриархом был Святейший Тихон (Белавин) в декабре 1917 года, но в 1971 году в день празднования в честь иконы была совершена интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.
В 1598 году крестный ход с Владимирской иконой ходил к Борису Годунову в Новодевичий монастырь с тем, чтобы уговорить его сесть на царство. Келарь Троице-Сергиевой лавры, автор одного из самых заметных сочинений Смутного времени "История в память впредъидущим родом", Авраамий Палицын расценил это как умаление святыни, ибо человеку надлежит ходить к иконе, а не наоборот. С его лёгкой руки считается (вероятно небезосновательно), что всю процедуру призыва "Бориски на царство" сам же Бориска и срежиссировал.
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В 1812 году икона Богоматери Владимирской на несколько месяцев была эвакуирована во Владимир и Муром.
После революции, в 1918 году, она была взята для реставрации, по завершении которой, в 1926 году, её передали в Государственный исторический музей, а в 1930 – в Государственную Третьяковскую галерею. Золотые оклады, изготовленные в конце XIV – начале XV века, в первой трети XV века и в 1657 году были переданы в Оружейную палату Московского Кремля.
В декабре 1999 года икона начала использоваться по назначению, получив место в церкви Святителя Николая на Толмачах – ранее он использовался как запасник, а с этого времени восстановил статус домовой церкви Третьяковки.
Икона Богоматери Владимирской. Обратная сторона
В апреле 2026 году Владимирская и Донская иконы были перевезены в храм Христа Спасителя в Москве (без согласия реставрационного совета). Икона передана храму в безвозмездное пользование на 49 лет, но продолжает оставаться в собственности государства и в управлении Третьяковской галереи.
На протяжении своей истории икона многократно обновлялась: в первой половине XIII века, в начале XV столетия (возможно – Андреем Рублёвым), в 1514 году (тогда, судя по всему, были нарощены поля) и перед коронацией Николая II в 1895-96 годах (работали реставраторы Иосиф Чириков и Михаил Дикарёв). Кроме того, малые починки проводились в 1567 году (в Чудовом монастыре митрополитом Афанасием), в XVIII и XIX веках.
Поскольку целью реставраторов было не сохранение иконы, а поддержание её в презентабельном состоянии, то от первоначальной росписи остались только фрагменты. В каталоге Третьяковской галереи указывается:
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"К древнейшей живописи XII века относятся лики Матери и Младенца, часть синего чепца и каймы мафория (древняя женская одежда – покрывало на голову, окутывающее почти всю фигуру – Авт.) с золотым ассистом (золочение одежды на иконе и используемый для этого клеевый состав – Авт.), а также часть охряного, с золотым ассистом хитона Младенца с рукавом до локтя и виднеющимся из-под него прозрачным краем рубашки, кисть левой и часть правой руки Младенца, а также остатки золотого фона".
Так же с иконы сделан ряд списков, которые почитаются наравне с нею как чудотворные. Один из них находится в Успенском соборе Владимира и, вероятно, принадлежит кисти Андрея Рублёва.
Помимо 3 июня память иконы отмечается 6 июля и 8 сентября.
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