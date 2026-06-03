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Владимирская икона из Вышгорода

Владимирская икона из Вышгорода - 03.06.2026 Украина.ру

Владимирская икона из Вышгорода

Владимирская икона Божией матери – одна из наиболее почитаемых в Русской православной церкви чудотворных икон, но не все знают, что изначально она называлась Вышгородской – по княжескому городку неподалёку от Киева. 3 июня празднуется явленное иконой чудо – избавление Москвы от крымского хана Махмет-Гирея (правильно – Мехмед I Герай) в 1521 году

2026-06-03T16:00

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Автор первоначального списка иконы – Св. евангелист Лука, который запечатлел лик Богоматери на досках стола, за которым ужинали Христос, Дева Мария и её муж Иосиф Обручник. Пресвятая Дева, увидев образ, произнесла: "Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет".Российский иконописец Леонид Успенский в книге "Богословие иконы Православной Церкви" объясняет:"В настоящее время в Русской Церкви насчитывается около десяти икон, приписываемых евангелисту Луке (…) Конечно, все эти иконы приписываются евангелисту не в том смысле, что они писаны его рукой; ни одна из написанных им самим икон до нас не дошла. Авторство святого евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками (вернее, списками со списков) с икон, писанных когда-то евангелистом".Иконографически Владимирская икона относится к типу Елеуса (Умиление). Младенец припал щекой к щеке Матери. Такого типа иконы стали особенно популярны в XI веке. Отличительная особенность Владимирской иконы состоит в том, что левая ножка Младенца Христа согнута таким образом, что видна подошва ступни – пяточка, в то время как обычно иконы этого типа поясные и ножки скрыты. Допускается, что первоначально этой детали не было – так или иначе это позднейшая дорисовка, оригинального изображения в этой части иконы не сохранилось.На обороте изображены Этимасия (престол уготованный) и орудия страстей. Считается, что они были добавлены в начале XV века и, возможно, написаны Св. Андреем Рублёвым. Рентгенографическое исследование 2013 года показало, что под этим изображением есть более раннее – некий святой. Считается вероятным, что это изображение было сделано одновременно с основным.Согласно преданию, икона попала в Константинополь из Иерусалима в V веке при басилевсе Феодосии II, но скорее всего речь идёт не об этой конкретной иконе, а об оригинале или одном из ранних списков палестинского происхождения. Именно наша икона написана в первой трети XII века в Константинополе и почти сразу же попала на Русь, т.о. ей около 800 лет.В 1130 году икона была подарена киевскому князю Св. Мстиславу Владимировичу Великому (сыну Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты Уэссекской) Вселенским патриархом Лукой Хризоверхом. Привёз её из Константинополя новоназначенный митрополит Михаил II (за редким исключением русскими митрополитами тогда были греки).Первоначально она хранилась в женском Богородичном монастыре в Вышгороде. В 1155 году вышгородский князь Андрей Боголюбский самовольно оставил навязанный ему отцом – Юрием Долгоруким – удел, уехал в Залесье и перенёс икону в свою резиденцию в село Боголюбово, а позже – во Владимир, где она в 1160 году стала главной святыней Успенского собора. По преданию, место своего пребывания икона выбрала сама – князю явилась Богородица и указала в Ростов икону отнюдь не возить, а оставить во Владимире. Летописное сообщение об этом выглядит так:"Того же лета иде Андреи от отца своего Суждалю, и принесе ида икону святую Богородицю, юже принесоша в едином корабли с Пирогощею из Царяграда(…) и украсив ю постави и в церкви своеи Володимери".На Украине этот акт традиционно считается "похищением" (концепция эта восходит ещё к Николаю Костомарову), хотя совершенно непонятно, как владимирский князь мог похитить свою (в данном случае – семейную) собственность.Икона сопровождала Андрея Боголюбского в походе 1164 года против волжских булгар, причём летописец успех этого похода приписывает влиянию иконы. После убийства Боголюбского в 1176 году Ярополк Ростиславич снял дорогой убор с иконы, и она оказалась у Глеба Рязанского, который позже возвратил её во Владимир. В 1185 году икона чудесным образом уцелела при пожаре в Успенском соборе.Уже во второй половине XIIвека, в "Сказании о чудесах Владимирской иконы Божией Матери", икона связывается с покровительством Богоматери над всей Русской землёй.При взятии Владимира войском хана Батыя в 1238 году Успенский собор был разграблен, с иконы был содран оклад, но сама она уцелела.Во время нашествия Тимура в 1395 году икона, по велению великого князя Московского Василия I Дмитриевича, была перенесена в Москву для защиты города. На месте её встречи (сретения) москвичами был основан Сретенский монастырь, а улица получила название Сретенка. Тимур по неизвестным причинам до Москвы не дошёл.Затем икона была возвращена во Владимир. Выступая в поход на Великий Новгород в 1471 году великий князь Иван III Васильевич "вшед к чюдотворной иконе Пречистыа Богородица Владимерьскиа и многа молениа съвръши, и слезы доволно излиа". Окончательно она была перенесена в Москву при этом же князе в 1480 году (с ней же связывался исход стояния на реке Угре, избавившего Русь не только от очередного нападения степняков, но и от власти Золотой Орды, что, правда, выяснилось позже) и установлена в новом Успенском соборе.Перед этой иконой молился Иван IV Васильевич накануне походов на Казань в 1552 и на Полоцк в 1563 году. Упомянул он её и в своём духовном завещании. С этих же времён Владимирская икона – обязательный элемент венчания на царство (с формальной точки зрения первым царём был Иван Грозный), под её сенью проводились выборы митрополитов и патриархов. Последним избранным при участии иконы патриархом был Святейший Тихон (Белавин) в декабре 1917 года, но в 1971 году в день празднования в честь иконы была совершена интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.В 1598 году крестный ход с Владимирской иконой ходил к Борису Годунову в Новодевичий монастырь с тем, чтобы уговорить его сесть на царство. Келарь Троице-Сергиевой лавры, автор одного из самых заметных сочинений Смутного времени "История в память впредъидущим родом", Авраамий Палицын расценил это как умаление святыни, ибо человеку надлежит ходить к иконе, а не наоборот. С его лёгкой руки считается (вероятно небезосновательно), что всю процедуру призыва "Бориски на царство" сам же Бориска и срежиссировал.В 1812 году икона Богоматери Владимирской на несколько месяцев была эвакуирована во Владимир и Муром.После революции, в 1918 году, она была взята для реставрации, по завершении которой, в 1926 году, её передали в Государственный исторический музей, а в 1930 – в Государственную Третьяковскую галерею. Золотые оклады, изготовленные в конце XIV – начале XV века, в первой трети XV века и в 1657 году были переданы в Оружейную палату Московского Кремля.В декабре 1999 года икона начала использоваться по назначению, получив место в церкви Святителя Николая на Толмачах – ранее он использовался как запасник, а с этого времени восстановил статус домовой церкви Третьяковки.В апреле 2026 году Владимирская и Донская иконы были перевезены в храм Христа Спасителя в Москве (без согласия реставрационного совета). Икона передана храму в безвозмездное пользование на 49 лет, но продолжает оставаться в собственности государства и в управлении Третьяковской галереи.На протяжении своей истории икона многократно обновлялась: в первой половине XIII века, в начале XV столетия (возможно – Андреем Рублёвым), в 1514 году (тогда, судя по всему, были нарощены поля) и перед коронацией Николая II в 1895-96 годах (работали реставраторы Иосиф Чириков и Михаил Дикарёв). Кроме того, малые починки проводились в 1567 году (в Чудовом монастыре митрополитом Афанасием), в XVIII и XIX веках.Поскольку целью реставраторов было не сохранение иконы, а поддержание её в презентабельном состоянии, то от первоначальной росписи остались только фрагменты. В каталоге Третьяковской галереи указывается:"К древнейшей живописи XII века относятся лики Матери и Младенца, часть синего чепца и каймы мафория (древняя женская одежда – покрывало на голову, окутывающее почти всю фигуру – Авт.) с золотым ассистом (золочение одежды на иконе и используемый для этого клеевый состав – Авт.), а также часть охряного, с золотым ассистом хитона Младенца с рукавом до локтя и виднеющимся из-под него прозрачным краем рубашки, кисть левой и часть правой руки Младенца, а также остатки золотого фона".Так же с иконы сделан ряд списков, которые почитаются наравне с нею как чудотворные. Один из них находится в Успенском соборе Владимира и, вероятно, принадлежит кисти Андрея Рублёва.Помимо 3 июня память иконы отмечается 6 июля и 8 сентября.

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