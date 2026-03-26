Траст – значит "доверие". Как обманывали доверие россиян и украинцев Мавроди и другие

26 марта 2018 года умер Сергей Мавроди, создатель самой масштабной "финансовой пирамиды" в России – МММ. Оба раза эта схема работала и на Украине, однако на берегах Днепра хватало и своих мошенников

В 1981 году 26-летний выпускник факультета прикладной математики Московского института электронного машиностроения Сергей Мавроди уволился из НИИ и стал изготавливать и продавать аудио- и видеозаписи. А чтобы не оказаться в тюрьме за тунеядство, параллельно числился ночным сторожем. В 1983-м его арестовывали за незаконное предпринимательство, но он откупился.В полной же мере его талант раскрылся с появлением в СССР первых кооперативов. В 1989 году был зарегистрирован кооператив "МММ", название которого представляло аббревиатуру начальных букв фамилий его основателей – Сергея и его младшего брата Вячеслава Мавроди, а также Ольги Мельниковой, супруги Вячеслава*. Кооператив занялся самым высокодоходным в то время бизнесом – торговлей импортной оргтехникой.Благодаря беспрецедентной рекламной кампании и организаторским способностям Мавроди, к началу 90-х МММ уже был общепризнанным лидером на рынке. В его структуру входило 34 филиала по всему СССР, более 300 различных фирм и "карманный" МММ-банк. Однако в 1992 группу МММ обвинили в неуплате налогов, её счета были арестованы, МММ-банк потерпел крах. Судя по всему, именно это обстоятельство и побудило Мавроди переключиться с торговых операций на финансовые.Сначала в структуре МММ появился чековый инвестиционный фонд "МММ-Инвест". В феврале 1993 года он приступил к обмену своих акций на приватизационные чеки. Впрочем, акции фонда можно было купить и за деньги. Однако настоящая работа с населением началась в феврале 1994 года, когда стало действовать АО МММ, которое обещало вкладчикам фантастические доходы. Вскоре любимыми телеперсонажами жителей России стали герои рекламных роликов МММ – Лёня Голубков, Марина Сергеевна и другие. Рекламные ролики МММ стали занимать почти половину лучшего рекламного времени на телевидении.Это была классическая "финансовая пирамида": покупаешь акции МММ, привлекаешь новых вкладчиков, через какое-то время сдаёшь "ценные бумаги" эмитенту и получаешь прибыль. Доход первых участников покрывался за счёт новых вложений – но рано или поздно такой пузырь лопается, и вкладчики остаются ни с чем.За шесть месяцев акции АО купили около 15 млн человек, аккумулируя треть бюджета России, их стоимость выросла в 100 с лишним раз. На пике популярности АО МММ пирамида приносила основателям десятки миллионов долларов ежедневно. Она до сих пор остается крупнейшей не только в России, но и на всём постсоветском пространстве финансовой пирамидой – акции МММ продавались во многих бывших республиках СССР, в том числе на Украине.Власти не могли остановить мошенническую схему, ведь акции МММ распространялись за добровольные пожертвования. Такая формулировка исключала юридическую возможность предъявить претензии.В конце концов, 23 июля 1994 года одну из структур МММ обвинили в неуплате налогов. К борьбе против МММ подключился лично Борис Ельцин, который заявил: "Лёня Голубков не купит себе дом в Париже!" Поток вкладчиков иссяк. Первые дни деньги выплачивали, но вскоре пункты МММ были закрыты. Это вызвало массовые протесты в Москве, а также в ряде больших городов России и Украины.После того, как в конце июля десятки тысяч обманутых вкладчиков чуть не штурмовали главный офис МММ в Москве, Мавроди объявил о снижении курса акций в 127 раз – до стартовой тысячи рублей. И люди вновь понесли в пирамиду деньги!4 августа 1994 года в главном офисе группы начался масштабный обыск с выемкой документов, а сам Сергей Мавроди был арестован. Вскоре его отпустили, и осенью 1994 года он был избран депутатом Госдумы. После истечения депутатских полномочий он скрывался вплоть до 2003 года. Находясь на нелегальном положении, Мавроди создал в интернете новую финансовую пирамиду – Stock Generation, жертвами которой стали около 275 тысяч человек, в основном в США, Канаде, Британии и странах Прибалтики. Россиян к ней Мавроди принципиально не привлекал.В январе 2003-го Сергей Мавроди был опять арестован, в апреле 2007-го был осуждён на 4,5 года за мошенничество – и почти сразу же вышел на свободу, отбыв срок в СИЗО. Уже в 2011 году он запустил в России и на Украине новые пирамиды под старым названием. Процесс сопровождался созданием партий с тремя "М" в лозунгах: "Мы меняем мир" и "Ми маємо мету" ("У нас есть мечта"). Эта схема окончательно рухнула в 2012 году.Более успешными оказались пирамиды Сергея Мавроди за пределами постсоветского пространства. В 2014 году он создал MMM Global – "международную финансовую социальную сеть", нацеленную на Африку и Азию. Обещал вкладчикам стабильный ежемесячный доход в 30%. А в феврале 2015 года в ЮАР им была открыта схема под названием "МММ Южная Африка", которая успела привлечь более 2 млн вкладчиков. Наибольшего успеха с новой пирамидой Мавроди добился в Нигерии, где к концу 2017 года собрал вкладов на $ 60 млн.К концу жизни Сергея Мавроди его пирамиды действовали в 107 странах мира, включая Китай, Японию, США, Израиль, Италию, Францию. Естественно, подавляющее большинство вкладчиков ничего не получило.А в это время на Украине…"Большую дорогу" финансовым пирамидам открыл Декрет о трастах, подписанный в марте 1993 года тогдашним премьер-министром Леонидом Кучмой. В этом документе было регламентировано то, что трасты (общества, работающие на доверии), имеют право работать с деньгами населения.Одним из наиболее скандальных был траст "Меркурий" Семёна Юфы. Юфа был известен как владелец огромного вещевого рынка "Патент" возле Республиканского стадиона. С 1992 года "Меркурий" стал активно выкупать акции крупных торговых центров и промышленных предприятий.Созданный в 1993 году "Меркурий" обещал клиентам до 430% годовых за свои акции, обещая инвестировать деньги вкладчиков в прибыльные предприятия.Первым вкладчикам, которые купили акции "Меркурия", компания платила проценты по акциям. Однако уже через год-полтора этот процесс стал постепенно притормаживаться, а в 1994 году "Меркурием" всерьёз начала интересоваться милиция. Юфа исчез из Украины. В феврале 1995 года возмущенные люди начали штурмовать офис компании, но это ни к чему не привело.Считалось, что "Меркурий" смог собрать с населения около $ 25 млн, а вкладчиков было около 25 тысяч человек. Однако через много лет после падения пирамиды Юфа, живя в Израиле, назвал куда большую цифру – до 150 тысяч семей. По его словам, "Меркурий" зарабатывал от $ 50 до 100 тысяч ежедневно, то есть за два года работы мог собрать до $ 50 млн.Созданный в Харькове "Украинский дом селенга" (УДС) Сергея Потехина выглядел как клон "Русского дома сленга"– даже реклама у них была однотипная (псевдоэтнический телелубок). Термин "селенг" был придуман основателями РДС и означал финансовую операцию, при которой собственник передаёт свои права на пользование и распоряжение имуществом или деньгами специальной компании за плату, с обязательным возвратом по требованию.В соответствии с договором физическое лицо на свои 10 тыс. карбованцев, переданных УДС, могло заработать за месяц 2,7 тысяч. На самом деле УДС растворился, собрав с населения Украины более 9 триллиона карбованцев (около $ 45 млн по курсу 1996 года, однако в 1993-м он был в 10 раз выше).Страховая компания "Омета-Инстер" была создана ещё в 1991 году, а её уставный фонд составлял всего 100 тысяч рублей. Впоследствии к компании присоединился и известный бизнесмен, представитель легендарной тогда "киевской семёрки" Григорий Суркис. Он внес в её уставный фонд значительные средства, увеличив его до 1 млн рублей и став основным акционером. Суркис возглавил наблюдательный совет "Омета-Инстер", а его заместителем стал ещё один представитель "семёрки" – Богдан Губский.Компания приступила к страхованию физических лиц под проценты. Долго проработать этой "пирамиде" не удалось. В 1994 году "Омета-Инстер" не смогла выполнить свои обязательства, ведь она пообещала клиентам 1000% годовых. После этого компания перестала существовать.Считается, что значительная часть выведенных из компании денег оказалась в результате в капитале "Украинского кредитного банка" (ныне "А-банк", мажоритарные акционеры – братья Игорь и Григорий Суркисы).Жертвами разбоя "трастовиков" стали десятки миллионов бывших советских граждан. Несмотря на то, что советское общество было читающее и знало, теоретически, что капиталист всегда обманет, к вызовам новой экономики оно оказалось совершенно неготовым.Сыграли свою роль несколько факторов:- отсутствие опыта общения с жуликами (это при том, что советское государство нередко дурило граждан – достаточно вспомнить "павловскую денежную реформу");- пропаганда рыночной экономики, призывавшая доверять бизнесменам;- невиданная в советское время телевизионная реклама.Сами трастовики сначала пытались делать вид, что они куда-то вкладываются – Мавроди говорил о доходах от продажи золота, алмазов и продукции военных предприятий. Иногда использовались схемы просто удивительные – один из мелких украинских трастов часть процентов давал в виде "суперпищевого продукта" (обычная ламинария, взятая на реализацию), другая же поручала выращивать в домашних условиях какую-то плесень для косметики. Это уже на позднем этапе "Хопёр-инвест" даже не пытался делать вид, что он хоть что-то делает, кроме как даёт работу Цекало и Милявской.Стоит упомянуть и о движениях обманутых вкладчиков. Они делились на две части – вкладчики МММ и все остальные.Вкладчики МММ требовали дать работать Мавроди – он честный гений и обязательно вернёт деньги. Т.е., МММ имела не только финансовую, но и психологическую составляющую, фактически будучи тоталитарной сектой. Справедливости ради надо сказать, что это относится не только к МММ – ведущий российский специалист по сектам Александр Дворкин указывает, что одной из целей любой секты является получение контроля над имуществом новообращённого, но вид финансовой компании они имеют нечасто.Все остальные требовали от государства вернуть деньги, украденные с его разрешения – разумеется безрезультатно, потому что государство вообще не являлось стороной в отношениях доверителя и траста. Иногда протесты принимали довольно радикальную форму – в 1995 году бывший кандидат в президенты на выборах 1991 года Леопольд Табурянский, возглавивший Комитет обманутых вкладчиков, попытался блокировать железную дорогу и, разумеется, сел.Трасты вымерли сами по себе по мере того, как у населения закончились свободные деньги. Хотелось бы верить, что эта история людей чему-то научила и они перестали быть настолько доверчивыми.* В рекламе кооператива его название расшифровывалось как "Менеджмент. Маркетинг. Мониторинг". На тот момент это были новые, рыночные слова, само умение пользоваться которыми показывало, что человек вписался в новую реальность. – Ред.

Олег Хавич

