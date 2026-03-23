"Ядерный порог все ниже": Киселев о том, как война в Иране повлияет на Россию

Прошедшая неделя принесла очень важные открытия в связи с американо-израильской войной с Ираном. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-03-23T14:08

Здесь важно, что Россия с Ираном друзья, отметил он. Именно это подчеркнул президент Владимир Путин в своей телеграмме по случаю праздника Навруз.Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана.Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва давно на самых различных уровнях говорила о том, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведёт к дестабилизации обстановки в регионе. Мы сейчас наблюдаем эту чрезвычайную дестабилизацию: разрастание географии боевых действий, дестабилизация мировых энергетических рынков.По словам Киселева, речь идёт, с одной стороны, о расширении зоны конфликта. Если раньше Иран в ответ на агрессию бил по американским военным базам в регионе, то сейчас палитра целей расширилась.Буквально на днях Иран выпустил две баллистические ракеты средней дальности по американо-британской базе Диего-Гарсия. Вообще-то, это остров в Индийском океане за 4 тыс. км от Ирана. Вот он, новый радиус конфликта, прокомментировал ведущий.Иран показал, что Европа находится в зоне досягаемости его ракет, пишет британская The Telegraph."Ударив по базе Диего-Гарсия, Иран продемонстрировал, что дальность полета его баллистических ракет куда больше, чем считалось. В том числе, в пределах их досягаемости находится почти вся континентальная Европа, а также часть Великобритании", - сказано в публикации газеты.Новый радиус и новый градус, добавил Киселев. Как сообщает Министерство атомной энергетики Ирана, в субботу был атакован ядерный объект Ирана в Натанзе.А уже вчера вечером Иран пытался атаковать город Димона на юге Израиля, где находится главный ядерный объект страны. Зафиксировано падение обломков сбитой ракеты. На месте возник пожар. Десятки человек пострадали, в том числе десятилетний ребёнок."Ядерный порог всё ниже", - подчеркнул Киселев.А ещё горят нефтеперерабатывающие заводы и хранилища, что, строго говоря, военными объектами не являются."Вот пылают топливные склады аэропорта Дубай. А это завод сжиженного газа в Катаре. Таким образом, Катар лишился 17% мощностей по экспорту сжиженного газа на срок от 3 до 5 лет. Таким образом, страны Персидского залива оказываются в заложниках. Причём даже не скажешь точно у кого: то ли у Ирана, то ли у США", - рассказал ведущий.В любом случае, они такую судьбу не избирали, и сейчас весь регион в активной фазе стратегической деградации. Геополитическая роль ближневосточных монархий тает на глазах, продолжил он.Рушится и горит то, что создавалось десятилетиями. На восстановление могут уйти годы, да ещё и в том случае, если инвесторы будут готовы на ставшие вдруг очевидными риски."И вот что получается. Если обобщить. США хотят поставить под свой контроль большую часть мировых энергетических ресурсов, как частность, поставили цель забрать себе весь обогащённый уран из Ирана", - отметил Киселев.И далее Сергей Лавров:"Получается, что Соединённые Штаты просто хотят забрать и этот энергетический ресурс себе, так же, как они хотят забрать себе практически все ресурсы углеводородов, будь то в Латинской Америке, в Карибском бассейне, в Персидском заливе или на других просторах нашей необъятной планеты", - сказал глава российской дипломатии.Тем временем Иран наносит беспрецедентные удары по Израилю. О хвалённой израильской системе ПВО "Железный купол" уже никто и не говорит. Символическим стал удар по крупнейшему в стране нефтеперерабатывающему заводу "Базан Групп" в Хайфе.Предприятие производит до 60% топлива для транспорта и военных. Восстановление займёт несколько дней, но цель всё же поражена, и теперь по ней будут бить регулярно, отметил Киселев."Очень опасно, ведь у Израиля всего два нефтеперерабатывающих завода. Ярко горели и самолёты-заправщики, воздушные танкеры, атакованные иранскими беспилотниками в израильском аэропорту "Бен Гурион". Кто мог себе представить, что оба американских авианосца ретируются из зоны конфликта на безопасное для себя расстояние. Атакованный ракетами "Авраам Линкольн", ранее находившийся в 350 км от Ирана, теперь у берегов Омана на расстоянии более 1 км", - рассказал ведущий.Второй, "Джеральд Форд", на котором экипаж 30 часов тушил пожар, тоже убрался и, как сообщается, движется в сторону Крита на ремонт, добавил он.И вот системой ПВО Ирана впервые в истории сбит, казалось бы, неуязвимый американский истребитель-невидимка F-35.Пилот вроде дотянул до базы, но фактом остаётся попадание в невидимку и выведение его из строя. На земле, в Кувейте иранские беспилотники уничтожили три истребителя Eurofighter.Дональд Трамп ранее говорил, что единственное ограничение для действий Америки — это его собственная мораль."Теперь, оказывается, и сила США не безбрежна, а ограничителем может стать и мощь сопротивления. Кто мог себе представить, что Америка будет подавать союзникам по НАТО сигнал SOS? А ведь именно это и случилось на неделе. Это, во-первых. А во-вторых, давно ли мы слышали от европейцев твёрдое "нет" Вашингтону? Но ведь именно таким и был ответ", - отметил Киселев.Поцапались так, что никто не знает теперь, что такое НАТО и есть ли у блока будущее.Очевидность недели. Никто не знает, как должна выглядеть победа американо-израильской коалиции. Это раз. Два — на неделе был окончательно утрачен смысл начатой агрессии. Напали, чтобы не допустить создания Ираном ядерной бомбы. Якобы вот-вот она у него появится.А тут американская разведка заявила, что у Ирана возможности создать бомбу после летних атак США нет. На слушании в Конгрессе директор Национальной разведки США Тулси Габбард отвечает на вопрос.- В заявлении, представленном Комитету перед этими слушаниями, говорилось, что в результате авиаударов прошлым летом, цитирую: "Программа обогащения урана в Иране была уничтожена". Конец цитаты: — Верно?- Верно.- С тех пор не предпринималось никаких попыток восстановить их возможности по обогащению урана. Верно?- Да.Ну и информационные бомба недели в США. Отставка в знак несогласия с войной в Иране главы Национального центра по борьбе с терроризмом, ветерана нескольких войн и некогда "зелёного берета" Джо Кента в интервью Такеру Карлсону."Иран не был на грани создания ядерного оружия. Они издали религиозное постановление – фетву – против фактической разработки такого типа вооружений".То есть, как и в своё время в Ираке, повод для начала войны против Ирана был ложным, отметил Киселев. Придать ей смысл Израилю и США будет трудно, резюмировал ведущий.

Павел Котов

