https://ukraina.ru/20251223/nado-li-unichtozhat-marionetok-na-ukraine-ermakov-ob-otvete-na-terakty-kotorye-ustraivayut-v-rossii-1073531121.html

Надо ли уничтожать марионеток на Украине? Ермаков об ответе на теракты, которые устраивают в России

Надо ли уничтожать марионеток на Украине? Ермаков об ответе на теракты, которые устраивают в России - 23.12.2025 Украина.ру

Надо ли уничтожать марионеток на Украине? Ермаков об ответе на теракты, которые устраивают в России

Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, каким должен быть ответ на очередной украинский теракт Украина.ру, 23.12.2025

2025-12-23T14:16

2025-12-23T14:16

2025-12-23T14:16

видео

украина

россия

купянск

андрей ермак

кирилл буданов

петр порошенко

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073530452_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_860084b91a01834934e6d1c39a26e590.png.webp

Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, каким должен быть ответ на очередной украинский теракт в Москве, прокомментировал ситуацию на наиболее активных участках СВО, а также объяснил, какую цену платят ВСУ за "медиаперемогу" в Купянске. Кроме того, он проанализировал переговоры по Украине между США и Россией и влияние стран на украинское политическое пространство: 00:21 – Убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова; 04:15 – Ситуация на фронте; 09:26 – Цена попыток ВСУ в Купянске; 13:14 – Переговоры по Украине; 17:43 – Отставка "команды Ермака". * В материале упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Тимофея Ермакова: https://t.me/beard_tim

украина

россия

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, купянск, андрей ермак, кирилл буданов, петр порошенко, вооруженные силы украины, украина.ру, видео