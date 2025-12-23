https://ukraina.ru/20251223/nado-li-unichtozhat-marionetok-na-ukraine-ermakov-ob-otvete-na-terakty-kotorye-ustraivayut-v-rossii-1073531121.html
Надо ли уничтожать марионеток на Украине? Ермаков об ответе на теракты, которые устраивают в России
Надо ли уничтожать марионеток на Украине? Ермаков об ответе на теракты, которые устраивают в России
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, каким должен быть ответ на очередной украинский теракт
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, каким должен быть ответ на очередной украинский теракт в Москве, прокомментировал ситуацию на наиболее активных участках СВО, а также объяснил, какую цену платят ВСУ за "медиаперемогу" в Купянске. Кроме того, он проанализировал переговоры по Украине между США и Россией и влияние стран на украинское политическое пространство: 00:21 – Убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова; 04:15 – Ситуация на фронте; 09:26 – Цена попыток ВСУ в Купянске; 13:14 – Переговоры по Украине; 17:43 – Отставка "команды Ермака". * В материале упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Тимофея Ермакова: https://t.me/beard_tim
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, каким должен быть ответ на очередной украинский теракт в Москве, прокомментировал ситуацию на наиболее активных участках СВО, а также объяснил, какую цену платят ВСУ за "медиаперемогу" в Купянске. Кроме того, он проанализировал переговоры по Украине между США и Россией и влияние стран на украинское политическое пространство:
00:21 – Убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова;
04:15 – Ситуация на фронте;
09:26 – Цена попыток ВСУ в Купянске;
13:14 – Переговоры по Украине;
17:43 – Отставка "команды Ермака".
* В материале упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Тимофея Ермакова: https://t.me/beard_tim