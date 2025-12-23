Надо ли уничтожать марионеток на Украине? Ермаков об ответе на теракты, которые устраивают в России - 23.12.2025 Украина.ру
Надо ли уничтожать марионеток на Украине? Ермаков об ответе на теракты, которые устраивают в России
Надо ли уничтожать марионеток на Украине? Ермаков об ответе на теракты, которые устраивают в России
Надо ли уничтожать марионеток на Украине? Ермаков об ответе на теракты, которые устраивают в России
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, каким должен быть ответ на очередной украинский теракт Украина.ру, 23.12.2025
2025-12-23T14:16
2025-12-23T14:16
видео
украина
россия
купянск
андрей ермак
кирилл буданов
петр порошенко
вооруженные силы украины
украина.ру
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, каким должен быть ответ на очередной украинский теракт в Москве, прокомментировал ситуацию на наиболее активных участках СВО, а также объяснил, какую цену платят ВСУ за "медиаперемогу" в Купянске. Кроме того, он проанализировал переговоры по Украине между США и Россией и влияние стран на украинское политическое пространство: 00:21 – Убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова; 04:15 – Ситуация на фронте; 09:26 – Цена попыток ВСУ в Купянске; 13:14 – Переговоры по Украине; 17:43 – Отставка "команды Ермака". * В материале упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Тимофея Ермакова: https://t.me/beard_tim
украина
россия
купянск
Украина.ру
видео, украина, россия, купянск, андрей ермак, кирилл буданов, петр порошенко, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Украина, Россия, Купянск, Андрей Ермак, Кирилл Буданов, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Надо ли уничтожать марионеток на Украине? Ермаков об ответе на теракты, которые устраивают в России

14:16 23.12.2025
 
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, каким должен быть ответ на очередной украинский теракт в Москве, прокомментировал ситуацию на наиболее активных участках СВО, а также объяснил, какую цену платят ВСУ за "медиаперемогу" в Купянске. Кроме того, он проанализировал переговоры по Украине между США и Россией и влияние стран на украинское политическое пространство:
00:21 – Убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова;
04:15 – Ситуация на фронте;
09:26 – Цена попыток ВСУ в Купянске;
13:14 – Переговоры по Украине;
17:43 – Отставка "команды Ермака".
* В материале упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Тимофея Ермакова: https://t.me/beard_tim
Видео Украина Россия Купянск Андрей Ермак Кирилл Буданов Петр Порошенко Вооруженные силы Украины
 
