22 декабря 2025 года, утренний эфир

2025-12-22T14:47

Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". Деятельность Совета женщин ДНР, гость: руководитель Совета женщин города Докучаевска Леся Мартыновская. Деятельность Союза женщин ДНР. Гость: руководитель Совета женщин города Докучаевска Леся Мартыновская.* "Нам есть, чем гордиться!" Уникальный музей воинской славы в г.Комсомольское. Гость: Наталья Ивановна Ставрина, заместитель директора ДК им. Ленина.* "Наши защитники". Фронтовой путь героини. Гость: ветеран боевых действий, действующая военнослужащая, руководитель казачьей волонтёрской группы "Берегиня".* "Понедельник начинается в субботу". Что происходит с "планом Трампа": ход переговоров и позиции сторон. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.* "Экономика и жизнь". Металлургия в Новороссии. Гость: Иван Лизан, Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050".* "Большое интервью". О том, как героиня попала в ряды ВС РФ и об опасных случаях на фронте. Гость: оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Москва".

