22 декабря 2025 года, утренний эфир - 22.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251222/22-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1073479061.html
22 декабря 2025 года, утренний эфир
22 декабря 2025 года, утренний эфир - 22.12.2025 Украина.ру
22 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 22.12.2025
2025-12-22T14:47
2025-12-22T14:47
донецкая народная республика
докучаевск
новороссия
дональд трамп
михаил павлив
иван лизан
барс-сармат
ночные ведьмы
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073478169_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_022aa2a3d3cf3f152ee702b88eeb7ebe.jpg
Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". Деятельность Совета женщин ДНР, гость: руководитель Совета женщин города Докучаевска Леся Мартыновская. Деятельность Союза женщин ДНР. Гость: руководитель Совета женщин города Докучаевска Леся Мартыновская.* "Нам есть, чем гордиться!" Уникальный музей воинской славы в г.Комсомольское. Гость: Наталья Ивановна Ставрина, заместитель директора ДК им. Ленина.* "Наши защитники". Фронтовой путь героини. Гость: ветеран боевых действий, действующая военнослужащая, руководитель казачьей волонтёрской группы "Берегиня".* "Понедельник начинается в субботу". Что происходит с "планом Трампа": ход переговоров и позиции сторон. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.* "Экономика и жизнь". Металлургия в Новороссии. Гость: Иван Лизан, Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050".* "Большое интервью". О том, как героиня попала в ряды ВС РФ и об опасных случаях на фронте. Гость: оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Москва".
донецкая народная республика
докучаевск
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073478169_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_b4d89414df63a67572089f0348576daa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецкая народная республика, докучаевск, новороссия, дональд трамп, михаил павлив, иван лизан, барс-сармат, ночные ведьмы, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Докучаевск, Новороссия, Дональд Трамп, Михаил Павлив, Иван Лизан, Барс-Сармат, Ночные ведьмы, Новороссия сегодня

22 декабря 2025 года, утренний эфир

14:47 22.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* "Время Новороссии". Деятельность Совета женщин ДНР, гость: руководитель Совета женщин города Докучаевска Леся Мартыновская. Деятельность Союза женщин ДНР. Гость: руководитель Совета женщин города Докучаевска Леся Мартыновская.
* "Нам есть, чем гордиться!" Уникальный музей воинской славы в г.Комсомольское. Гость: Наталья Ивановна Ставрина, заместитель директора ДК им. Ленина.
* "Наши защитники". Фронтовой путь героини. Гость: ветеран боевых действий, действующая военнослужащая, руководитель казачьей волонтёрской группы "Берегиня".
* "Понедельник начинается в субботу". Что происходит с "планом Трампа": ход переговоров и позиции сторон. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.
* "Экономика и жизнь". Металлургия в Новороссии. Гость: Иван Лизан, Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050".
* "Большое интервью". О том, как героиня попала в ряды ВС РФ и об опасных случаях на фронте. Гость: оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Москва".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Донецкая Народная РеспубликаДокучаевскНовороссияДональд ТрампМихаил ПавливИван ЛизанБарс-СарматНочные ведьмыНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:36Путин предложил подвести итоги СНГ, Израиль бомбит Ливан. Главное к этому часу
15:32Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом
15:26Тупик Сырского
15:16Британская пресса напомнила, что Зеленский пообещал и не сделал
14:49Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 декабря
14:4722 декабря 2025 года, утренний эфир
14:46Майами – обо всем договорились, согласовывают нюансы. Что еще свидетельствует появление новых лиц от США
14:42"Дорога мести" ведет к войне. Финляндия на тупиковом пути русофобии
14:41Арахамия сообщил о начале проработки вопроса о выборах президента на Украине
14:25ВС РФ давят ВСУ в Степногорске: о ситуации на Запорожье сообщает "Донбасский партизан"
14:05В Одесской области после ночной атаки горит порт "Южный"
14:00На переговорах обсуждается вопрос совместного контроля над Запорожской АЭС — Вэнс
13:55Бронь украинцам от мобилизации под угрозой: достаточно одного месяца с зарплатой ниже 55 000 руб
13:31ВС РФ проломили сопротивление ВСУ: "Дневник Десантника" публикует сводку с Харьковского направления
13:27Президент Румынии согласен с Трампом: европейские лидеры слабы
13:05Вэнс по итогам консультаций РФ и США в Майами сообщил о прорыве на переговорах по Украине
13:00На острие прогресса и на линии фронта. Хроника событий к 13:00 22 декабря
12:31Вместе с отставкой Андрея Ермака из Офиса президента были уволены и его советники
12:2719 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:18Функционеры киевского режима собираются сбежать - СВР
Лента новостейМолния