Цена ненависти: Как русофобия уничтожает Украину и разоряет ЕС. Итоги 8 декабря - 08.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251208/tsena-nenavisti-kak-rusofobiya-unichtozhaet-ukrainu-i-razoryaet-es-itogi-8-dekabrya-1072810648.html
Цена ненависти: Как русофобия уничтожает Украину и разоряет ЕС. Итоги 8 декабря
Цена ненависти: Как русофобия уничтожает Украину и разоряет ЕС. Итоги 8 декабря - 08.12.2025 Украина.ру
Цена ненависти: Как русофобия уничтожает Украину и разоряет ЕС. Итоги 8 декабря
США пытаются продвинуть мирный план, но Киев демонстративно его игнорирует. Виктор Орбан подтверждает, что ЕС готовится к полномасштабной войне с Россией к 2030 Украина.ру, 08.12.2025
2025-12-08T18:30
2025-12-08T18:30
виктор орбан
украина
киев
сша
ес
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/08/1072810368_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7bc035f899b026fb54643723977a1fc5.png
США пытаются продвинуть мирный план, но Киев демонстративно его игнорирует. Виктор Орбан подтверждает, что ЕС готовится к полномасштабной войне с Россией к 2030 году. Как русофобия стала скрепой для разваливающегося Евросоюза, который уже потерял 1.6 триллиона евро? Тем временем Западная Украина, оплот националистов, погружается в хаос
украина
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/08/1072810368_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3934341e463eedeb69ff39f3208b9431.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
виктор орбан, украина, киев, сша, ес, видео, видео
Виктор Орбан, Украина, Киев, США, ЕС, Видео

Цена ненависти: Как русофобия уничтожает Украину и разоряет ЕС. Итоги 8 декабря

18:30 08.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
США пытаются продвинуть мирный план, но Киев демонстративно его игнорирует. Виктор Орбан подтверждает, что ЕС готовится к полномасштабной войне с Россией к 2030 году. Как русофобия стала скрепой для разваливающегося Евросоюза, который уже потерял 1.6 триллиона евро? Тем временем Западная Украина, оплот националистов, погружается в хаос
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Виктор ОрбанУкраинаКиевСШАЕСВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35ВСУ провели "манёвр" под Красноармейском, заняв "более выгодные позиции"
18:30Цена ненависти: Как русофобия уничтожает Украину и разоряет ЕС. Итоги 8 декабря
18:28ВСУ потеряли истребитель Су-27, Зеленский провёл переговоры в Британии. Главное к этому часу
18:23Как Россия прикроет небо над Индией и начнёт торг с Западом за границы 1914 года – Анпилогов
18:15Конфискация века: украинские приставы отобрали самое ценное
18:00Банковая саботирует мир, ЕС рушится: почему Запад обречён на провал в украинском кризисе. Итоги 8 декабря
17:56Украинский омбудсмен Лубинец разоблачил очередную "провокацию Кремля"
17:40Минобороны России отчиталось за уничтожение БПЛА ВСУ
17:27Российской армии подарили антидроновые ружья
17:22"Не велено пущать": Евросоюз будет разворачивать просителей убежища прямо на своих границах
17:19Балицкий рассказал о работах на объектах электроснабжения Запорожской области
17:02Куда заведет Европу идея отобрать у России ее активы
16:55"Квартал 95" открестился от Миндича
16:33Украинская полиция пресекла незаконное перемещение оружия
16:27Пока Киев отрицает бои в Северске, российские штурмовые группы берут его улицы
16:26Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине
16:19Зеленский констатировал тупик в обсуждении мирного плана Трампа
16:11Кибер-ответ: после атак на суда хакеры обрушились на ключевые порты Украины
16:08Украинская нардеп Скороход сделала заявление после допроса в НАБУ
16:00Вне публичного поля: зачем Зеленскому срочные неафишируемые переговоры в Лондоне
Лента новостейМолния