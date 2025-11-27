26 ноября 2025 года, утренний эфир

https://ukraina.ru/20251127/26-noyabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1072273776.html

Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.11.2025

Сегодня в эфире: Новости и фронтовые сводки. Время Новороссии. Помощь донбасских волонтёров российскому приграничью. Гость: Ольга Мудрик, руководитель фонда "МЫ РЯДОМ" Аналитика от издания Украина.ру. О плане Трампа и его последствиях для Украины. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру Большое интервью. Об ударах по украинской энергетике, а также о последствиях падения Красноармейска и КУпянска для ВСУ. Гость: Юрий Баранчик - политолог и политический аналитик Помогаем своим. Работа фонда, гуманитарная помощь жителям Новороссии. Гость: Дарья Ланько, координатор фонда "Добрый ангел" в Новороссии. Трудовая быль. Особенности профессии журналиста. Гость: Татьяна Михайлова, журналист Мы живем в России. Единый стандарт помощи для участников СВО и их семей. Гость: Александр Терновцов, юрист Комитета Семей Воинов Отечества

