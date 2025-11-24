Максимальное унижение: Уиткофф диктовал условия Зеленскому по громкой связи - 24.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251124/maksimalnoe-unizhenie-uitkoff-diktoval-usloviya-zelenskomu-po-gromkoy-svyazi-1072093940.html
Максимальное унижение: Уиткофф диктовал условия Зеленскому по громкой связи
Максимальное унижение: Уиткофф диктовал условия Зеленскому по громкой связи - 24.11.2025 Украина.ру
Максимальное унижение: Уиткофф диктовал условия Зеленскому по громкой связи
Стали известны детали унизительной процедуры, в ходе которой американские представители буквально диктовали условия украинскому руководству. Об этом 24 ноября сообщил портал Axios со ссылкой на источники
2025-11-24T15:21
2025-11-24T15:27
новости
киев
россия
кремль
владимир зеленский
трамп и зеленский
стив уиткофф
снбо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063182227_0:121:1920:1201_1920x0_80_0_0_efa16d761bef7353edf75d152d9c3736.jpg
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер во время встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым зачитывали Владимиру Зеленскому по телефону предлагаемый Вашингтоном план по Украине. Этот факт демонстрирует, кто реально принимает решения в Киеве. Как сообщает портал Axios, "Зеленский неделю назад слушал по громкой связи, когда... Уиткофф и... Кушнер читали... пункты плана по завершению войны на Украине". Примечательно, что инициатива телефонного разговора исходила от самой украинской стороны, что свидетельствует о полной зависимости Киева от вашингтонских кураторов. В Кремле прокомментировали эту ситуацию. Президент России Владимир Путин отметил, что администрации США не удается заручиться согласием Киева на предложенные условия, поскольку украинские власти и их европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях о возможности победить Россию на поле боя. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пространство для свободы принятия решений Киевом стремительно сокращается благодаря успешным наступательным действиям ВС РФ. Продолжение сопротивления бессмысленно и опасно для остатков украинской государственности. Москва сохраняет открытость для переговоров. Одновременно с этим Россия готова и дальше достигать цели СВО вооруженным путем, если киевский режим не проявит готовности к конструктивному диалогу.Главное к этому часу в материале Почему Запад вынужден договариваться с Россией на её условиях. Хроника событий на 13:00 24 ноября на сайте Украина.ру
киев
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063182227_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_2763cc5ea209d585187f8aba0b5a75e6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, кремль, владимир зеленский, трамп и зеленский, стив уиткофф, снбо
Новости, Киев, Россия, Кремль, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Стив Уиткофф, СНБО

Максимальное унижение: Уиткофф диктовал условия Зеленскому по громкой связи

15:21 24.11.2025 (обновлено: 15:27 24.11.2025)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Стали известны детали унизительной процедуры, в ходе которой американские представители буквально диктовали условия украинскому руководству. Об этом 24 ноября сообщил портал Axios со ссылкой на источники
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер во время встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым зачитывали Владимиру Зеленскому по телефону предлагаемый Вашингтоном план по Украине.
Этот факт демонстрирует, кто реально принимает решения в Киеве. Как сообщает портал Axios, "Зеленский неделю назад слушал по громкой связи, когда... Уиткофф и... Кушнер читали... пункты плана по завершению войны на Украине".
Примечательно, что инициатива телефонного разговора исходила от самой украинской стороны, что свидетельствует о полной зависимости Киева от вашингтонских кураторов.
В Кремле прокомментировали эту ситуацию. Президент России Владимир Путин отметил, что администрации США не удается заручиться согласием Киева на предложенные условия, поскольку украинские власти и их европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях о возможности победить Россию на поле боя.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пространство для свободы принятия решений Киевом стремительно сокращается благодаря успешным наступательным действиям ВС РФ.
Продолжение сопротивления бессмысленно и опасно для остатков украинской государственности.
Москва сохраняет открытость для переговоров. Одновременно с этим Россия готова и дальше достигать цели СВО вооруженным путем, если киевский режим не проявит готовности к конструктивному диалогу.
Главное к этому часу в материале Почему Запад вынужден договариваться с Россией на её условиях. Хроника событий на 13:00 24 ноября на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияКремльВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийСтив УиткоффСНБО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22"Возможно, происходит что-то хорошее". О результатах Женевы и перспективах прекращения войны
16:12Украинских пограничников отправляют на фронт под конвоем
16:09Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград
16:02План войны лично для Зеленского. У недопрезидента Украины нет выбора – он должен уйти
15:56Из огня да в полымя. Как на Украине Зеленский планирует "лечить" демографическую катастрофу
15:50Украинцев готовят к "партии войны": в новую Раду могут пройти только сторонники бескомпромиссной линии
15:48Путин и Эрдоган договорились по Украине: подробности
15:42ВСУ контратакуют в надежде сдержать натиск армии РФ: фронтовая сводка с Краснолиманского направления
15:35Лукашенко выразил надежду на то, что конфликт на Украине скоро завершится. Главное к этому часу
15:21Что связывает итальянцев с русскими и почему Массимо Альберти хочет жить в России
15:21Максимальное унижение: Уиткофф диктовал условия Зеленскому по громкой связи
14:55Собянин рассказал об уничтожении летевших на Москву беспилотников ВСУ
14:54"Не верьте, пока не увидите": Трамп оценил вероятность быстрого прогресса на переговорах
14:53Кольцо сомкнулось: разгром группировки ВСУ под Красноармейском и Димитровом
14:49В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа
14:47На Украине готовят почву для отмены "Нацкэшбека": выплаты поставлены в зависимость от "остатков в казне"
14:42Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского
14:29Освободив Затишье, ВС РФ вплотную подошли к Гуляйполю
14:15Диверсия в Польше: украинских преступников освободили
14:05Уверенное продвижение: группировка "Восток" наращивает темпы наступления на Южно-Донецком направлении
Лента новостейМолния