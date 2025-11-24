https://ukraina.ru/20251124/maksimalnoe-unizhenie-uitkoff-diktoval-usloviya-zelenskomu-po-gromkoy-svyazi-1072093940.html

Максимальное унижение: Уиткофф диктовал условия Зеленскому по громкой связи

Стали известны детали унизительной процедуры, в ходе которой американские представители буквально диктовали условия украинскому руководству. Об этом 24 ноября сообщил портал Axios со ссылкой на источники

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер во время встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым зачитывали Владимиру Зеленскому по телефону предлагаемый Вашингтоном план по Украине. Этот факт демонстрирует, кто реально принимает решения в Киеве. Как сообщает портал Axios, "Зеленский неделю назад слушал по громкой связи, когда... Уиткофф и... Кушнер читали... пункты плана по завершению войны на Украине". Примечательно, что инициатива телефонного разговора исходила от самой украинской стороны, что свидетельствует о полной зависимости Киева от вашингтонских кураторов. В Кремле прокомментировали эту ситуацию. Президент России Владимир Путин отметил, что администрации США не удается заручиться согласием Киева на предложенные условия, поскольку украинские власти и их европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях о возможности победить Россию на поле боя. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пространство для свободы принятия решений Киевом стремительно сокращается благодаря успешным наступательным действиям ВС РФ. Продолжение сопротивления бессмысленно и опасно для остатков украинской государственности. Москва сохраняет открытость для переговоров. Одновременно с этим Россия готова и дальше достигать цели СВО вооруженным путем, если киевский режим не проявит готовности к конструктивному диалогу.Главное к этому часу в материале Почему Запад вынужден договариваться с Россией на её условиях. Хроника событий на 13:00 24 ноября на сайте Украина.ру

