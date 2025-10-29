Премьер-министр Польши дискредитирует Венгрию - 29.10.2025 Украина.ру
Премьер-министр Польши дискредитирует Венгрию
Премьер-министр Польши дискредитирует Венгрию - 29.10.2025 Украина.ру
Премьер-министр Польши дискредитирует Венгрию
С очередными выпадами в адрес властей Венгрии выступил глава польского правительства Дональд Туск. Об этом 28 октября сообщила британская The Guardian.
Премьер-министр Польши Дональд Туск снова выступил с резкими заявлениями, критикуя главу венгерского правительства Виктора Орбана. Влиятельное британское издание отметило, что они лично поддерживали отношения ещё в 90-х годах прошлого века и лично знакомы. "В последнее время Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить в некоторой степени авторитарную модель по образцу России", — цитирует Туска британская газета.Туск регулярно критикует Венгрию и лично Орбана по вопросам не только внешней политики официального Будапешта, но и внутренней венгерской политики. Польша и Венгрия являются членами ЕС и НАТО. Ранее они состояли в Организации Варшавского договора - ОВД, созданной в противовес НАТО. Сейчас правительства Польши и Венгрии занимают диаметрально противоположные позиции не только по украинской проблеме, но также по многим вопросам функционирования механизмов Евросоюза. Ранее в новостях: ЕС не в состоянии финансировать "то, что останется от Украины" - Орбан.Также на эту тему: Венгрия блокируется с Чехией и Словакией, ВС РФ громят ВСУ в Сумской области. Новости к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
венгрия
польша
москва
россия
Перейти в фотобанк
С очередными выпадами в адрес властей Венгрии выступил глава польского правительства Дональд Туск. Об этом 28 октября сообщила британская The Guardian.
Премьер-министр Польши Дональд Туск снова выступил с резкими заявлениями, критикуя главу венгерского правительства Виктора Орбана.
Влиятельное британское издание отметило, что они лично поддерживали отношения ещё в 90-х годах прошлого века и лично знакомы.
"В последнее время Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить в некоторой степени авторитарную модель по образцу России", — цитирует Туска британская газета.
Туск регулярно критикует Венгрию и лично Орбана по вопросам не только внешней политики официального Будапешта, но и внутренней венгерской политики.
Польша и Венгрия являются членами ЕС и НАТО. Ранее они состояли в Организации Варшавского договора - ОВД, созданной в противовес НАТО.
Сейчас правительства Польши и Венгрии занимают диаметрально противоположные позиции не только по украинской проблеме, но также по многим вопросам функционирования механизмов Евросоюза.
Ранее в новостях: ЕС не в состоянии финансировать "то, что останется от Украины" - Орбан.
Также на эту тему: Венгрия блокируется с Чехией и Словакией, ВС РФ громят ВСУ в Сумской области. Новости к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния