Человечество потеряло страх: Ищенко рассказал, почему мир приблизился к ядерной войне

Опасность ядерного конфликта усугубляется психологическим эффектом привыкания, когда каждая следующая ступень эскалации кажется обществу все более допустимой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

Эксперт описывает нарастание эскалации как последовательность все более смелых предположений. "Говорили же в свое время, а давайте по украинцам запустим ядерную ракету. Из-за них же точно никто воевать не будет. Сейчас же говорят, нет, на украинцев им точно наплевать. Давайте запустим по полякам", — привел пример Ищенко.По его словам, этот процесс не останавливается на союзниках Украины. "Потом, когда вы видите, что и на поляков наплевать, давайте по немцам, по англичанам. Это же как следующий шаг всегда дается легче, чем предыдущий", — описал механизм эскалации политолог.Ищенко делает неутешительный вывод о причинах такой опасной близости к точке невозврата. "Поэтому повторяю, мы очень близко находимся к ядерной конфронтации, именно потому что человечество страх потеряло. Оно считает, что это вполне реалистичный способ победы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.О том, как мир оказался на грани ядерной войны — в статье Евгении Кондаковой "Уроки Карибского кризиса, которые сегодня более чем актуальны в контексте украинского кризиса" на сайте Украина.ру.

