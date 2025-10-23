https://ukraina.ru/20251023/pochemu-tramp-otkazalsya-ot-vstrechi-s-putinym-stoyakin-o-konflikte-interesov-ssha-i-rossii-1070575564.html

Почему Трамп отказался от встречи с Путиным? Стоякин о конфликте интересов США и России

Почему Трамп отказался от встречи с Путиным? Стоякин о конфликте интересов США и России

В среду, 22 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что ранее анонсированная встреча с президентом России Владимиром Путиным отменена

О причинах такого решения рассказал обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.

