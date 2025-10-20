https://ukraina.ru/20251020/voenkor-rasskazal-o-vazhnosti-osvobozhdeniya-lenino-1070370669.html
Военкор рассказал о важности освобождения Ленино
Военкор Александр Коц рассказал о важности освобождения села Ленино российскими военными, передает 20 октября телеграм-канал Украина.ру
"Его захват позволит создать на Днепропетровщине новый плацдарм с перспективой выхода на Межевую. Она расположена на трассе Т0428, играющей для ВСУ роль рокадной дороги, проходящей вдоль линии фронта. Если её перерезать, это нанесёт колоссальный урон логистическим возможностям украинской армии", - объяснил Коц. Ранее в понедельник Минобороны России информировало, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Ленино в ДНР.Ленино (с 2016 года Молодецкое) – село в Покровском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 150 человек. Расположено на границе ДНР и Днепропетровской области в трёх километрах к западу от Удачного. Ближайший населённый пункт на украинской стороне – Новоподгородное.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Его захват позволит создать на Днепропетровщине новый плацдарм с перспективой выхода на Межевую. Она расположена на трассе Т0428, играющей для ВСУ роль рокадной дороги, проходящей вдоль линии фронта. Если её перерезать, это нанесёт колоссальный урон логистическим возможностям украинской армии", - объяснил Коц.
Ранее в понедельник Минобороны России информировало, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Ленино в ДНР.
Ленино (с 2016 года Молодецкое) – село в Покровском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 150 человек. Расположено на границе ДНР и Днепропетровской области в трёх километрах к западу от Удачного. Ближайший населённый пункт на украинской стороне – Новоподгородное.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.