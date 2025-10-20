https://ukraina.ru/20251020/voenkor-rasskazal-o-vazhnosti-osvobozhdeniya-lenino-1070370669.html

Военкор рассказал о важности освобождения Ленино

Военкор рассказал о важности освобождения Ленино - 20.10.2025 Украина.ру

Военкор рассказал о важности освобождения Ленино

Военкор Александр Коц рассказал о важности освобождения села Ленино российскими военными, передает 20 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-20T14:50

2025-10-20T14:50

2025-10-20T14:50

новости

донецкая народная республика

россия

донецкая область

александр коц

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42102b1f9b26dba5c53c9258a136d227.jpg

"Его захват позволит создать на Днепропетровщине новый плацдарм с перспективой выхода на Межевую. Она расположена на трассе Т0428, играющей для ВСУ роль рокадной дороги, проходящей вдоль линии фронта. Если её перерезать, это нанесёт колоссальный урон логистическим возможностям украинской армии", - объяснил Коц. Ранее в понедельник Минобороны России информировало, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Ленино в ДНР.Ленино (с 2016 года Молодецкое) – село в Покровском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 150 человек. Расположено на границе ДНР и Днепропетровской области в трёх километрах к западу от Удачного. Ближайший населённый пункт на украинской стороне – Новоподгородное.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

россия

донецкая область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, донецкая область, александр коц, вооруженные силы украины