"Российские генералы играются украинскими". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты вынуждены были признавать неумолимое продвижение ВС РФ, особенно в Днепропетровской области. ВСУ не могут удержать всю линию фронта, поэтому ради пиар-эффекта концентрируются лишь на одном участке – туда перебрасывают почти все элитные подразделения, оголяя прочие направления

2025-10-18T06:05

Вместе с тем, поводом для радости у украинских военных стало замедление темпов российского наступления с приходом осенней распутицы и похолодания.Скандальный нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что российская армия продвигается в Днепропетровской области к городу Покровское, которое открывает путь на Павлоград и сам город Днепр. Она паникует по поводу того, что Покровское не подготовлено к обороне, так как у главкома Александра Сырского, якобы, были уверены в том, что россияне не пойдут в Днепропетровскую область. "Так вот, они в середине области. Где бравурные возмущения в ответ на мои публикации об опасности?" – негодует Безуглая.Она считает, что ВСУ "отвлекаются" на Добропольское направление, а в это время Россия занимает Купянск, Константиновку и Покровск. Безуглая считает, что российские генералы "играются" украинскими генералами, предугадывая их поведение.Украинский телеграм-канал "Картель" тоже отмечает, что главком ВСУ Сырский концентрирует внимание на удержании линии Покровск – Доброполье, игнорируя признаки системного развала обороны ВСУ в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Как следствие, решение сосредоточиться на Донецком направлении привело к тому, что ВСУ утратили контроль уже над 150 кв. км."Пока самые боеспособные части ВСУ сосредоточены на удержании позиций под Покровском и Добропольем, другие участки фронта оказались практически оголены", – констатирует "Картель".Однако экс-начальник штаба нацистского "Азова"* Богдан Кротевич в новом интервью "Украинской правде" рассказывает, что даже под Добропольем, куда переброшены элитные подразделения, ВСУ не удаётся удержать позиции. По его словам, российская армия направляет основные усилия на захват оставшейся части Донецкой области, наступая из-под Доброполья и Лимана. В новом интервью он рассказывает, что россияне окружают Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. По его словам, этот регион уже "почти окружили", взяв дороги под огневой контроль.Он считает, что с тем огромным ресурсом, который есть у россиян, они могут сами выбирать стратегические направления своего наступления.Кротевич также критикует командование, утверждая, что фронт держат обескровленные бригады, а ресурсы, дескать, распределяются неверно. Он считает главкома Александра Сырского неадекватным командующим, поскольку в контратаке на некий населённый пункт он может положить 600–800 военнослужащих, при этом населённый пункт всё равно придётся через неделю оставить.Кротевич в данном случае касается болезненной для украинских военнослужащих темы: их бросают в бой, не считаясь с потерями, когда Зеленскому нужно именно в данный момент, перед важной международной встречей, удержать позицию любой ценой (иначе денег не дадут).Как и Безуглая, Кротевич считает, что им нужно учиться у российского командования и просчитывать ходы наперёд. Однако в ВСУ, по его мнению, только реагируют и живут сегодняшним днём. "Мы здесь и сейчас захватываем какое-то село или проводим контрнаступление, а завтра мы: "О Боже, у нас люди закончились, у нас пехоты нет". Это всё можно предусмотреть. Но никто этого не делает", – сетует нацист.Единственным утешением для украинских экспертов становятся заявления о том, что россияне, якобы, не достигают своих целей, а их продвижение замедлилось. Цели российского Генштаба на Украине сочиняют сами военные, чтобы затем объявить о "провалах"."Россияне не могут реализовать свои анонсированные планы, но и далее наступают, причём с меньшими потерями, чем год назад. Украинские потери не разглашаются, но по характеру боевых действий можно допустить, что соотношение потерь для украинцев ухудшается", – пишет 15 октября украинское издание "Тексты".Как сообщает на этой неделе Украинский институт политики под руководством политолога Руслана Бортника, несмотря на то, что общие темпы продвижения армии РФ в октябре несколько снизились, инициатива на ключевых участках фронта остаётся за российской стороной.В целом украинские эксперты сходятся во мнении, что россияне навязывают ВСУ битвы и отдельные операции, тогда как украинское командование вынуждено лишь реагировать, чтобы не допустить окончательного обвала фронта. Такая игра в кошки-мышки ставит ВСУ в заведомо проигрышное положение, поскольку сиюминутная пиар-стратегия Зеленского оборачивается отложенной катастрофой.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУ

