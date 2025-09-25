https://ukraina.ru/20250925/pvo-za-noch-unichtozhila-bolshe-polusotni-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1069138871.html

ПВО за ночь уничтожила больше полусотни украинских дронов над Россией

ПВО за ночь уничтожила больше полусотни украинских дронов над Россией - 25.09.2025

ПВО за ночь уничтожила больше полусотни украинских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 55 беспилотников ВСУ за ночь над Россией, сообщило Минобороны, передает 25 сентября телеграм-канал Украина.ру

Ведомство уточнило, что БПЛА сбили над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал, что ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе региона. Он добавил, что, предварительно, последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

