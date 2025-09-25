ПВО за ночь уничтожила больше полусотни украинских дронов над Россией - 25.09.2025 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила больше полусотни украинских дронов над Россией
ПВО за ночь уничтожила больше полусотни украинских дронов над Россией - 25.09.2025 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила больше полусотни украинских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 55 беспилотников ВСУ за ночь над Россией, сообщило Минобороны, передает 25 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-25T08:10
2025-09-25T08:10
Ведомство уточнило, что БПЛА сбили над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал, что ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе региона. Он добавил, что, предварительно, последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
ростовская область
новости, россия, вооруженные силы украины, украина, ростовская область, минобороны
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ростовская область, Минобороны

ПВО за ночь уничтожила больше полусотни украинских дронов над Россией

08:10 25.09.2025
 
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 55 беспилотников ВСУ за ночь над Россией, сообщило Минобороны, передает 25 сентября телеграм-канал Украина.ру
Ведомство уточнило, что БПЛА сбили над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал, что ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе региона.
Он добавил, что, предварительно, последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
