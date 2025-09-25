https://ukraina.ru/20250925/nichego-oni-skryt-ne-pytayutsya-ekspert-oboznachil-sotsialno-ekonomicheskie-problemy-kitaya-1069096108.html
"Ничего они скрыть не пытаются": эксперт обозначил социально-экономические проблемы Китая
Проблемы в социальной и экономической сферах у Китая есть и страна это не скрывает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
По его словам, он недавно побывал как турист в КНР и отметил несколько проблем, которые он там увидел. По его словам, ничего они скрыть не пытаются. Китайцы достаточно открыто говорят о своих проблемах. "У них очень дорогое жилье. У них серьезный демографический кризис. Детей рожать дорого и невыгодно. Высшие школы и высшее образование – все платное. При этом у них сложился целый класс детей-паразитов: молодых людей, которые не хотят работать и учиться. Почему? У их бабушек и дедушек очень высокие пенсии, и внуки буквально сидят у них на шее. Причем этих зумеров за это никто не осуждает. Зато их родители 40-50 лет работают без выходных. У них не такое отношение к труду, как у нас", - сказал эксперт.Социально-экономические проблемы в Китае есть. Но то, на каком уровне он сейчас находится, просто поражает, подчеркнул он.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
