16 сентября 2000 года украинский журналист-грантоед Георгий Гонгадзе был похищен группой сотрудников милиции и 17 сентября убит. Тело было обнаружено 2 ноября, позже - фрагменты черепа. Непосредственный убийца (он утверждал, что это был несчастный случай), генерал МВД Алексей Пукач, вину признал. Кто был заказчиком неизвестно по сей день

Однако с тех пор само количество преступлений против журналистов полностью обнулило возможность сравнения текущей ситуации с временами Гонгадзе, а убийства и репрессии стали нормой, которую легко оправдывают борьбой с РФ.После "оранжевой революции" именно из-за гибели Гонгадзе украинским журналистам даже разрешили носить при себе огнестрельное оружие для самозащиты. Поэтому к началу Евромайдана сотни боевиков-националистов просто обзавелись "корочками" журналистов партийных и региональных изданий. Уже в начале 2014 года, в разгар противостояния на Майдане, в украинских соцсетях ходила шутка: "Что ни "правосек"*, то "журналист"".Георгий Гонгадзе родился в грузинско-украинской семье архитектора из Тбилиси и стоматолога из Львова. Оба его родителя с конца 1980-х состояли в националистических движениях в Грузии и на Украине. Их сын Георгий Гонгадзе отметился в обеих странах.С 1989 он участвует вместе с отцом в работе информационного отдела националистического "Народного фронта Грузии". А с 1991 Георгий работает в информационной службе националистического "Народного руха" во Львове, куда переехал к матери, поступив в Львовский государственный университет. В том же 1991 году он возвращается в Грузию, чтобы принять участие в протестах против экс-президента Звиада Гамсахурдиа. После подавления протестов возвращается во Львов. В 1993 он снова едет в Грузию, принимая участие в войне с Абхазией, где получает ранение в руку.Когда грузинские формирования выбили из Сухуми, Гонгадзе вновь приезжает во Львов, где женится на студентке-львовянке Мирославе Петришин, которая сейчас под именем Мирослава Гонгадзе работает в Вашингтоне и возглавляет украинскую службу "Голоса Америки"**.В 1995 году пара переехала из Львова в Киев, Гонгадзе начинает работать на украинских телеканалах. В конце 1990х он заводит близкие отношения с украинской журналисткой Аленой Притулой, которая на тот момент работала в пресс-службе администрации президента Леонида Кучмы и параллельно крутила роман со спикером Верховной Рады Владимиром Литвиным.В декабре 1999 Притула с Гонгадзе едут в Вашингтон, где рассказывают о "системном давлении" украинской власти на журналистов и цензуре. Вернувшись из США, они основывают в 2000 году "Украинскую правду". Гонгадзе становится главредом, а Притула — его заместителем.13 сентября 2000 года Гонгадзе вышел из квартиры Алены Притулы в 22-30, поймал такси, чтобы ехать к жене, после чего исчез, а его обезглавленное тело только через два месяца нашли в лесу. Мать журналиста долго не признавала, что останки принадлежат ее сыну. После этого Притула занимает место главреда и получает все права на издание.После обнаружения тела лидер ныне запрещенной на Украине Социалистической партии Александр Мороз заявляет в Раде, что обладает записями, свидетельствующими о причастности руководства страны к этому убийству. Записи делал сотрудник охраны Кучмы майор Николай Мельниченко.Международные эксперты не смогли на 100% подтвердить, что голоса на пленках принадлежат именно Леониду Кучме и его окружению.Сам Мельниченко впоследствии рассказывал, что дело может вывести на Владимира Литвина – спикера Рады и соперника Гонгадзе в амурных делах с Аленой Притулой.Убийство стало поводом для акций "Украина без Кучмы", которые стали репетицией "оранжевой революции", а основанная Гонгадзе "Украинская правда" сыграла в ней важнейшую роль.После "оранжевой революции" Виктор Ющенко объявил о раскрытии дела. В 2005 году начался судебный процесс над тремя сотрудниками милиции, которые признали себя виновными. Исполнителем убийства следствие объявило генерала МВД Алексея Пукача, которого в 2013 году приговорили к пожизненному заключению.Сам Пукач на вопрос в суде, понятен ли ему приговор, ответил расплывчато: "Будет понятно тогда, когда Кучма и Литвин будут вместе со мной".В ходе следствия также было установлено, что Пукач якобы получил устный приказ от тогдашнего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе. Сам Кравченко в том же году был найден мертвым на своей даче. По версии следствия, это было самоубийство – он два раза выстрелил себе в голову. Судебные медэксперты признали версию о самоубийстве маловероятной, учитывая характер ранений – ранения после первого выстрела исключали физическую возможность совершить второй, контрольный выстрел.Украинская писательница и журналист Мирослава Бердник писала, что Кравченко планировали на роль преемника Леонида Кучмы. "Дело Гонгадзе кроме дискредитации политики президента Кучмы было направлено в том числе и на то, чтобы этому воспрепятствовать", - заявляла Бердник.Спустя 24 года следствие по поводу того, кто именно являлся заказчиком, так и не завершено. Один из прокуроров по делу Гонгадзе Сергей Ярмоленко служил в ВСУ с 2022 года, и в прошлом сентябре погиб на фронте во время обстрела.Тело Гонгадзе захоронили только через 16 лет, уже после Евромайдана, сделав из него символ борьбы за свободу слова.С помощью таких дел и ценой принесения в жертву сакральных жертв, вроде Гонгадзе, клан Кучмы и его зятя олигарха Пинчука загоняли в колею проамериканской политики. Метавшиеся между Москвой и Вашингтоном украинские олигархи в конце концов вынуждены были сделать выбор. Убийство журналиста стало одним из инструментов смены вектора развития государства.К тому же Леониду Кучме вопросы по этому делу возникали лишь пока он пытался усидеть на двух стульях и метался между Москвой и Западом. Сейчас к нему уже нет вопросов – Кучма и его зять Виктор Пинчук окончательно определились с выбором и выдают на публику лишь русофобские заявления.Впоследствии в кризисные моменты уже требовались десятки таких сакральных жертв (вроде тех, кто был застрелен в феврале 2014 года на Майдане), чтобы сделать Украину и ее элиту целиком послушной и зависимой от Запада.* деятельность организации "Правый сектор" запрещена на территории РФ** СМИ - иностранный агентЧитайте также: Гонгадзе возвращается. Будет отражать российскую угрозу на Украине

