Евгений Линин: Россия продолжит сражаться на Украине так, чтобы Европа не накопила силы для большой войны

Евгений Линин: Россия продолжит сражаться на Украине так, чтобы Европа не накопила силы для большой войны

А "Симферополь" — это последний серьезный корабль Украины. В чем его уникальность? Если США действительно выйдут из переговорного процесса и перестанут давать киевскому режиму разведданные, то противнику придется надеяться только на такие корабли с такими станциями радиотехнической разведки. А теперь враг лишился и его

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений ЛининРанее Минобороны РФ сообщило, что впервые за время СВО российский безэкипажный катер утопил в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" Военно-Морских сил Украины. Это – новое судно, оснащенное эффективной станцией радиотехнической разведки "Мельхиор". Считается, что морской дрон загодя вышел из Крыма, сидел в засаде и нанес удар в нужный момент. Причем весь момент удара фиксировал большой разведывательный беспилотник "Орион".- Евгений, получается, что разработчикам наших БЭКов удалось решить проблемы со связью, маневренностью и мощностью двигателя. Нельзя ли использовать эти технологии для создания воздушных БПЛА, которые могли бы помочь войскам решать задачи на земле?- Вода и воздух — это все же немного разные плоскости. В плане воздуха у нас есть уникальные аппараты. Посмотрите на "Герань-3". Здоровый, мощный турбореактивный беспилотник. Летит он на скорости 600 км/ч. Сбить его можно только со помощью ЗРК. Дальность действия его в 2-2,5 тысячи километров. Боевая нагрузка – до 300 килограммов. Это очень много. "Искандер" несет от 500 до 700 килограммов. Фактически – это крылатая ракета на минималках.Что касается БЭКов, то для России это серьезный успех. Раньше мы не относились к ним как к серьезному виду вооружений. Мы их воспринимали как оружие террористов в странах третьего мира. Но борьба на Черном море показала, насколько это эффективный тип вооружений.БЭК малоземетен. Может долгое время находиться в засаде и обладает большим радиусом действия. И накануне уничтожения "Симферополя" мы тестировали несколько морских дронов. Один из них – "Визир". У него радиус действия – 500 километров. Он может нести до 600 килограммов взрывчатки. Это серьезная торпеда. Ей не то, что разведывательный корабль топить можно – линкор можно потопить.А "Симферополь" — это последний серьезный корабль Украины. В чем его уникальность? Если США действительно выйдут из переговорного процесса и перестанут давать киевскому режиму разведданные, то противнику придется надеяться только на такие корабли с такими станциями радиотехнической разведки. А теперь враг лишился и его.У Украины еще остался корвет, но он находится в Турции. Стоит у стапелей, спущен на воду, но в море он никогда не выйдет. Наши ВКС или флот обязательно его потопят.- Еще наши БЭКи смогут уничтожать вражеские морские дроны. Поможет ли это развернуться Черноморскому флоту? Дело в том, что последний удар по украинским аэродромам мы наносили "Цирконами" - ракетами морского базирования. Потому что когда взлетают наши МиГи с "Кинжалами", то это сразу засекает натовская разведка, и вражеские самолеты сразу же взлетают на остальные аэродромы.- "Развернуться" — это не совсем подходящее слово. Мы и так достаточно близко находимся к украинской территории. И наши средства поражения весьма эффективна. Ну засекли американские самолеты системы "Авакс", как наши МиГи взлетели. Так мы все равно пробиваем вражескую ПВО. И дронами, и ракетами.Кроме того, посмотрите, насколько хорошо себя показывают наши разведывательные БПЛА. "Орионы" (наследники "Орлана" с минимальными изменениями) глубоко залетают на территорию противника и предоставляют качественные разведданные.- У обычных наших пехотных фпвшек все в порядке с устойчивостью сигнала и мощностью двигателя?- У нас же есть дроны на оптоволокне. Оптоволокно рулит. Да, из-за этого дрон тяжелее, но он неуязвим для средств РЭБ. И его сложно поразить из стрелкового оружия. С ними никаких проблем нет.Другое дело, что до появления "Рубикона" у нас были провалы, потому что операторы или не обладали опытом, или волновались. А теперь мы видим – где появляется "Рубикон", ситуация меняется коренным образом. Там у ВСУ сразу же прекращается подвоз питания, топливо и продовольствия. Наступает блокада всех передовых позиций, а потом выжигаются сами опорные пункты.Эта тактика очень эффективна. Вражеским солдатам нельзя из головы высунуть. Они едят без еды и воды, не бреются и вшами обрастают. Сбежать они тоже не могут, потому что дроны создают ту самую мертвую зону. Да и самим украинским операторам приказано уничтожать все, что движется. Они не заморачиваются, кто свой, кто чужой. Они и своих жгут.Почему под Покровском нам удается тактика просачивания? Из-за рыхлости украинской обороны. Вражеские бойцы, находясь на позициях, не видят, что происходит, потому что носа не высовывают. Их только прикрывают разведывательные БПЛА и дроноводы, которые бьют по выявленным целям. А сами пехотинцы – в норах сидят. Без ушей и без глаз.- Это все-так. Я на эту тему с Дмитрием Стешиным разговаривал. Но он сказал, что нам сейчас кровь из носу нужны большие агродроны типа "Баба-Яга" для минирования местности и более качественного снабжения. А это сложно, поскольку они дорогие.- Нужны. Нам нужно больше таких дронов, чтобы они сбрасывали мины и боеприпасы с зажигательной смесью. Это универсальное средство поражение. У нас они есть: летают, тестируются. И дело не в том, что мы их сделать не можем. Их сложно программировать на определенный маршрут. То, что "Баба-Яга" летает – это заслуга "Старлинка", спутниковой связи. Сейчас и полетные задания вкладываются в программу. Дрон может лететь по периметру, облетать и возвращаться автоматически. А у нас связь – это проблема.- Чтобы закончить тему с беспилотниками. Во время последней крупной атаки по украинским тылам мы ударили по заводу по производству "Байрактаров". В начале СВО он был эффективен, но потом Украина перестала его использовать из-за низкой маневренности, сложности в обслуживании и неспособности пробить нашу систему ПВО. Могли турки исправить все эти недостатки?- Конечно. Все недостатки беспилотников устраняются. Дроны модернизируются. Мы же видим, как "Орланы" и "Герани" изменились. Внешне все вроде бы осталось, но система связи и оптического наблюдения стала лучше. "Байрактары" тоже модернизируется. Да, он не пробивает нашу ПВО, зато видит далеко. Тут другая проблема.Когда ты покупаешь лицензию и строишь предприятие под определенный вид вооружений, ты как бы консервируешь какие-то ноу-хау в определенном моменте. Да, в начале СВО "Байрактар" был актуален, но потом стал проигрывать. А турки за те же деньги не горели желанием поставлять на Украину что-то более модернизированное.Главное тут в другом. Наконец-то мы стали уничтожать на Украине совместные предприятия. Киевский режим в плане производства вооружений кооперируется не только с Турцией, но и с Германией и Францией. Если мы их уничтожим, оборонный потенциал Украины будет окончательно подорван.Конечно, кустарную сборку дронов в каждой квартире мы прекратить не сможем. Но крупные беспилотники так делать нельзя. Те же "Байрактары" требуют полноценного цикла производства.- В продолжении темы совместных предприятий. Если без шапкозакидательства, то как долго еще Европа сможет поддерживать Украину тем, что у нее есть сейчас, пока она разгоняет свой ВПК?- Европа как раз пытается сейчас сделать ВПК локомотивом своей экономики, чтобы выйти из тяжелейшего кризиса. Пока воюет украинская армия, НАТО лишь поставляет вооружение, но они готовы и послать на Украину свои войска. Пока еще они не договорились каким образом, но когда США выйдут из этого конфликта, Европа это сделает.Европе выгоден этот конфликт, она его провоцирует. Это даже Украине уже не надо. У Зеленского просто нет другого выхода. Он не может заключить мир, так как будет уничтожен своими же, и не может положиться на США.Альянс Украины с Европой слишком милитаризированный. Возможно, что все это выльется в серьезный конфликт с Европой. И то, что они планируют реформировать свои армии и нарастить военное производство к 2029 году, говорит о том, что все к этому идет.Поэтому они настроены максимально затягивать конфликт. Им надо выиграть несколько лет до того, пока они не будут уверены в своих силах. Наша задача – сделать так, чтобы их силы никогда не были накоплены в таком количестве, чтобы они смогли стать серьезным противником.- То есть вы разделяете точку зрения, что мы специально не спешим с уничтожением Украины и занятием территорий, чтобы как можно больше перебить западной техники на удобных рубежах?- Дело не только в том, чтобы перебить западную технику на Украине.Мы ведь одновременно и идеологию меняем и на Украине, и на Западе. Чем больше кризисов, тем больше людей задумываются над тем, что происходит. Когда открыли границы для молодежи до 22 лет стало ясно, насколько мало людей готовы оставаться на Украине. Сразу возникли очереди и пробки на границе. Эти люди не готовы идти умирать за идеи Зеленского и Европы. Они готовы уехать туда, где спокойно.И чтобы такие же умонастроения попали в Европу, мы должны держать оборону.Тактика просачивания под Покровском показала, что мы можем дойти и до Днепропетровска. Но раз это не делается, значит, геополитические задачи, которые ставит руководство Росси, настолько устремлены в будущее, что принято решение действовать на тактическом уровне именно так.Возможно, чтобы стратегически победить, мы сдерживаем себя на тактическом уровне.- Можем ли в таком режиме воевать еще несколько лет?- Находясь в Москве, вы ощущаете, что где-то идут боевые действия? Если бы не было отключения интернета и отмены рейсов, люди бы продолжили относиться к этому конфликту как к чему-то далекому. Большинство населения нашей страны продолжает относиться к этому конфликту, как к тому, что не касается его лично.Пока такая ситуация существует, мы можем сколь-угодно вести боевые действия в любой точке мира – Украина или Центральная Африка. Пока наша экономика работает так как надо, пока люди ставят перед собой задачи развиваться в мирном обществе, ничего радикального для нас происходить не будет.О других аспектах СВО - в интервью Юрия Кнутова: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты

