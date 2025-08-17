https://ukraina.ru/20250817/kto-teper-budet-platit-ukraine-za-voynu-shesler-o-tom-chego-khochet-tramp-i-chto-prodvigaet-evropa-1067138685.html
Кто теперь будет платить Украине за войну? Шеслер о том, чего хочет Трамп и что продвигает Европа
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, чего добивается от Европы президент США Дональд Трамп и рассказала, будут ли ключевые европейские игроки платить за оружие для Украины. ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler
видео, украина, европа, сша, дональд трамп, лариса шеслер, политзаключенные, торговля оружием, военная помощь украине, сво
