Кто теперь будет платить Украине за войну? Шеслер о том, чего хочет Трамп и что продвигает Европа - 17.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250817/kto-teper-budet-platit-ukraine-za-voynu-shesler-o-tom-chego-khochet-tramp-i-chto-prodvigaet-evropa-1067138685.html
Кто теперь будет платить Украине за войну? Шеслер о том, чего хочет Трамп и что продвигает Европа
Кто теперь будет платить Украине за войну? Шеслер о том, чего хочет Трамп и что продвигает Европа - 17.08.2025 Украина.ру
Кто теперь будет платить Украине за войну? Шеслер о том, чего хочет Трамп и что продвигает Европа
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, чего добивается от Европы президент США Дональд Трамп... Украина.ру, 17.08.2025
2025-08-17T12:49
2025-08-17T12:49
видео
украина
европа
сша
дональд трамп
лариса шеслер
политзаключенные
торговля оружием
военная помощь украине
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/11/1067138553_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_ace832b60e4e49c1fbeebecc3a20fcf2.jpg
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, чего добивается от Европы президент США Дональд Трамп и рассказала, будут ли ключевые европейские игроки платить за оружие для Украины. ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler
украина
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/11/1067138553_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_5acfdb181090b1c20d2c336a2c78a5f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, европа, сша, дональд трамп, лариса шеслер, политзаключенные, торговля оружием, военная помощь украине, сво, ес, украина-ес, видео
Видео, Украина, Европа, США, Дональд Трамп, Лариса Шеслер, политзаключенные, торговля оружием, военная помощь Украине, СВО, ЕС, Украина-ЕС

Кто теперь будет платить Украине за войну? Шеслер о том, чего хочет Трамп и что продвигает Европа

12:49 17.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, чего добивается от Европы президент США Дональд Трамп и рассказала, будут ли ключевые европейские игроки платить за оружие для Украины.
ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаЕвропаСШАДональд ТрампЛариса Шеслерполитзаключенныеторговля оружиемвоенная помощь УкраинеСВОЕСУкраина-ЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Президент Финляндии и генсек НАТО также будут присутствовать на встрече Трампа с Зеленским
14:55"Отгрызают у противника позиции": фронтовая сводка Онуфриенко
14:48Зеленский ввел санкции против разработчиков дронов с искусственным интеллектом в России, Белоруссии и КНР
14:36Жена украинского полковника Нацполиции опозорилась, реагируя на на статью о коррупционных доходах
14:08Афгано-бандеровец Маси Наем требует наказывать всех за русский язык
13:54Мерц поучаствует во встрече Трампа и Зеленского в США - Кабмин ФРГ
13:43Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 802 террористических атаки ВСУ
13:40Нянечка для Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 августа
13:34Подготовка саммита РФ, США и Украины начнётся только при успехе переговоров Трампа с Зеленским - CNN
13:19Глава Еврокомиссии поедет в США для участия во встрече Трампа с Зеленским
13:01Армия России поразила хранилища украинских ОТРК "Сапсан"
12:49Кто теперь будет платить Украине за войну? Шеслер о том, чего хочет Трамп и что продвигает Европа
12:40Трамп поддержал предложение Путина о передаче Москве контроля над Донбассом и заморозке линии фронта
12:31ПВО ВС РФ сбили за сутки 300 украинских БПЛА
12:25Генсек НАТО и политики ЕС хотят поддержать Зеленского на переговорах с Трампом. Новости минувшей ночи
12:21Житель Курской области погиб и два жителя Белгородской области ранены в результате атак украинских БПЛА
12:10Информационные итоги субботы 16 августа
12:00"Вокруг Булгакова": Жорж Бенгальский
11:40ПВО РФ перехватили и уничтожили шесть украинских БПЛА над территорией Воронежской области
11:25В Одессе вандалы осквернили памятник певцу Леониду Утесову
Лента новостейМолния