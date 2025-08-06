https://ukraina.ru/20250806/1066547859.html

Владимир Сальдо: Россия не только вернет Херсон, но и освободит от оккупации мозги его жителей

Владимир Сальдо: Россия не только вернет Херсон, но и освободит от оккупации мозги его жителей - 06.08.2025 Украина.ру

Владимир Сальдо: Россия не только вернет Херсон, но и освободит от оккупации мозги его жителей

Чтобы начать полномасштабное вторжение на левый берег Днепра киевскому режиму нужны силы и средства. Средств у них много, потому что Украину продолжают вооружать натовские страны. А вот сил у них нет, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2025-08-06T13:27

2025-08-06T13:27

2025-08-06T13:27

интервью

украина

херсонская область

херсон

владимир сальдо

вооруженные силы украины

тцк

сельское хозяйство

засуха

школа

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Васильевич, ранее ВСУ ударили по рынку в Великих Копанях, пострадали шесть человек. Такие сообщения из Херсонской области поступают каждый день. Зачем киевский режим лупит по мирным жителям? Чего добивается?- Киевский режим якобы пытается нанести урон российским вооруженным силам. Украинские беспилотники кружатся как стервятники, выискивая добычу. Большую часть из них сбивают или сажают посредством РЭБ. Но если эти дроны еще не уничтожили, и при этом у них кончается электрический заряд, они бьют уже без разбора. И по школам, и по больницам, и просто по гражданским машинам. Украинский оператор знает, куда он бьет.Это происходит на всем протяженности линии соприкосновения по Днепру. И называть это "боевыми действиями", которыми так восхищаются украинские националисты – просто кощунство.Одна из целей СВО – освободить мозги тем, кого завоевал киевский режим под управлением западных кураторов. И освободить нашу землю, где Украина даже на правом берегу Днепра уничтожают людей, которых сама называют своими.Например, у нас есть информация, что из одного микрорайона Херсона украинские мобильные минометные группы обстреливают другой микрорайон. Бьют по жилым кварталам, где находятся мирные граждане, чтобы обвинить в этом Россию. На самом же деле наша армия бьет только по военным объектам Украины. Если же осколки наших боеприпасов куда-то все же попадают, то это происходит от того, что противник сбивает их прямо над гражданскими объектами.- Вы регулярно заявляете, что Украина вынашивает планы масштабного десанта на левом берегу Херсонской области. Насколько мы к этому готовы?- Мы всегда готовы отразить эти военно-пропагандистские акции Украины, которые, на самом деле, не приведут ни к каким успехам на поле боя. Киевский режим постоянно предпринимает попытки высадки десанта и разведгрупп как вдоль всей линии Днепра, так и со стороны Черного моря. Все эти попытки пресекаются нашими вооруженными силами.Тем не менее, противник регулярно прощупывает нашу оборону, чтобы создать у нас опасение по поводу того, что он может осуществить полномасштабное вторжение с правого берега на левый и форсированием всех водных преград.Военные говорят, что для такой операции нужны силы и средства. Средств у них много, потому что Украину продолжают вооружать натовские страны. А вот сил у них нет. Поэтому жители оккупированного Херсона и других городов на правом берегу все чаще слышат иностранную речь. То есть киевский режим все чаще привлекает к боевым действиям наемников. Он ведет войну за деньги, которые не доплатил семьям погибших украинских военнослужащих, объявив их без вести пропавшими.Наемникам все равно. У них нет чести и убеждений. Они зарабатывают, рискуя жизнью на войне. А если уж они погибнут, правительство Украины точно оплатит их смерть. Но проблему киевского режима с людьми на фронте это не решает. Пополнение ВСУ все больше и больше замедляется, несмотря на этот изуверский отлов мужчин на улицах городов.У нас есть достоверная информация, что жители Херсона призывного возраста боятся выходить на улицу. Но и это становится опасным, потому что полиция без всякого ордера проводит рейды и вскрывает квартиры. Вот такой террор проводит киевский режим в отношении тех, кто еще остается гражданами Украины.Но Бог все видит. Всем, кто это делает, придется отвечать. Представители ТЦК уже в безопасности себя не чувствуют. И продвижение российской армии продолжается. Цели СВО будут достигнуты.- Насчет людей, которые еще остаются в Херсоне. Они слышат не только иностранную речь, но и все, что им говорят по телемарафону. При этом они видят пустые полки холодильников и цены, которые растут не по дням, а по часам. Еще в городе фактически не ходит городской транспорт и нет работы. Учитывая все это, много ли там еще остается заукраинцев? Или они постепенно начинают прозревать?- Понимаете, жители Херсона настолько запуганы, что им о реалиях даже подумать не дают. Я уже говорил, как ТЦК отлавливают мужчин. Этого боятся и сами мужчины, и их близкие. И на этом фоне в условиях однолинейной информационной политики люди не понимают, что происходит.Им рассказывают, что все хорошо. Что ВСУ якобы продолжают побеждать и что Россия в скором времени будет разрушена. С нашей точки зрения это выглядит юмористически. Но тем, кому это транслируют, о другом даже подумать не дают. Западная пропаганда настолько оккупировала мозги людей на подконтрольных киевскому режиму территориях, что им некогда думать о том, кто прав, кто виноват.Нам предстоит серьезная борьба за умы и сердца людей. Нам нужно дать им возможность увидеть реальность и сравнить разные источники информации. Скажем, когда мы только-только освободили Херсон, и начало работать российское телевидение, местные жители сразу стали менять свое мнение: "Подожди, подожди. Украинские СМИ нам совсем другое рассказывали".Повторюсь, нам надо не только вернуть Херсон, но и освободить от оккупации мозги его жителей.- При этом на левом берегу Херсонской области идет другая жизнь. Специалисты Россельхозцентра зафиксировали, что регион поставил рекорд по озимой пшенице. А какие прогнозы по урожаю на этот год?- Давайте я немного расскажу об истории региона.После Великой Отечественной войны наша страна жила очень тяжело. Тем не менее, советское руководство приняло решение применять высокопродуктивные технологии в сельском хозяйстве. Для этого построили Каховскую плотину и создали Каховское водохранилище, чтобы подать животворящую воду Днепра во все таврические степи. Тогда люди смотрели вперед. Инженерная мысль и организационные процессы были на очень высоком уровне.И пока работала система мелиорации, аграрный сектор Херсонской области перешел на влаголюбивые культуры, которые всегда давали рекордные урожаи. Вне зависимости от погодных условий, которые в сельском хозяйстве очень важны.Сейчас у нас резервов воды нет. Второй год подряд жесточайшая засуха. Температура в таврических степях выше 35 градусов. К этому добавляется сухой ветер. Поэтому аграрии Херсонской и близлежащих областей потеряли урожай.Кстати, примерно такая же засуха на территории региона была в начале 19 века. Но тогда хлеборобы, зная, что воды нет, не выращивали такие влаголюбивые культуры. Еще они занимались овцеводством, потому что овцы любят сухую погоду.То есть все в истории повторяется. И сейчас мы стараемся разработать новую программу севооборота, которая бы давала возможность заниматься сельским хозяйством в отсутствие должной мелиорации. Скажем, выращивать больше фруктов и овощей (томатов). Для них нужно меньше воды, потому что меньшую территорию орошать надо. Урожаи они дают хорошие.Повторюсь, этот год был для херсонских аграриев тяжелый. Тем не менее, правительство РФ оказывает им помощь. Выплачиваются субсидии, идет поддержка по другим направлениям. В полной беде они не останутся, но убытки из-за погоды огромные.Тем более, Украина пытается поджигать поля. Да, большая часть зерновых убрана, но противник все равно бросает зажигательные снаряды, чтобы усугубить то, что делает погода.- В этом году мы столкнулись с еще одной напастью. Подконтрольные Киеву территории, в том числе правобережье Херсонской области, страдает от нашествия саранчи. Урожай там тоже под угрозой. А насколько это опасно сейчас для левого берега Херсонской области?- Критической ситуации с саранчой на левобережье пока нет. Саранча идет туда, где есть еда. А поскольку наш небольшой урожай почти везде собран, мы сможем избежать полчищ этих насекомых.- Вы упомянули херсонские томаты. Не могу эту тему не продолжить, потому что я сама из Херсона. Выросла не только на херсонских арбузах, но и на помидорах. В Москве мне их очень не хватает. Когда же они в массовом порядке придут в большую Россию?- Они уже поступают, но не в массовом порядке. Их быстро раскупают, и они не везде есть. Но аграрии продолжают выращивать томаты. Из-за того, что в Херсонской области более 250 солнечных дней в году, они набирают свои вкусовые качестве и реально пахнут помидорами. Они перерабатывались в томатную пасту и соусы. В этом году их будет не так много. Но по мере того, как будет меняться план севооборота, количество томатов на продажу будет увеличиваться. Так что не переживайте. Будут у вас помидоры (смеется).- Поговорим о пище духовной. Меньше месяца остается до начала учебного года. Готовы ли к нему школы и другие образовательные учреждения?- Готовятся. У меня как у руководителя исполнительной власти всегда есть вопросы к тем, кто готовят школы. Педагоги проводят большую работу.Всего на левобережье 106 школ. К сожалению, большая часть из них пока не отвечает общероссийским стандартам и требованиям. Но им серьезно помогают наши регионы-шефы, которые отремонтировали и привели в нормативное состояние более 12 школ и 8 детских садов. Также помощь идет за счет специального инфраструктурного проекта и программы социально-экономического развития, которая была разработана в 2023 году по поручению президента.Огромные деньги выделяются на приобретение учебников, нового оборудования и пищеблоков. Эта работа продолжится и ускорятся. Нам еще нужно многое сделать.Более 21 тысячи школьников пойдут в школы в очном режиме. К сожалению, ребята, которые живут в прибрежных районах, учатся на удаленке из-за постоянных обстрелов. Тем не менее, все, что запланировано к началу учебного года, будет сделано. В запасе еще месяц, чтобы исправить допущенные недоработки.Это естественный процесс. Не ошибается тот, кто ничего не делает.- Когда Крым вернулся в состав России, в первое время в местных школах преподавали украинский язык. Но потом из-за того, что он не пользовался спросом, от этого отказались. В школах левобережья Херсонской области украинский язык преподают. А насколько он там востребован?- К счастью, языковой вопрос в России не является вопросом. Точнее, на него всегда есть ответ. Если какая-то национальная группа сохраняет свой язык, и при этом говорит по-русски, это хорошо даже для образовательного и умственного процесса. Хочешь изучать украинский язык в русской школе – пожалуйста.Другое дело, что киевский режим пытается транслировать онлайн-обучение на левобережье. К сожалению, некоторые школьники продолжают обучаться на удаленке по украинской системе, потому что их родители к этому поощряют. А с тем, чтобы говорить в Херсонской области на украинском языке, проблем нет никаких.Если я приезжаю в населенные пункты, где люди разговаривают на украинском, я тоже перехожу на украинский. В этом отношении российское государство выстраивает правильную межнациональную политику. Все имеют право развивать свой язык и культуру для общего развития государства.Также по теме - в материале Дмитрия Ковалевича: Слухи о форсировании Днепра и странные методы людоловов. Что происходит в Херсоне

https://ukraina.ru/20220721/1036700197.html

https://ukraina.ru/20250805/1066439995.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, херсонская область, херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины, тцк, сельское хозяйство, засуха, школа, украинский язык, киевский режим, днепр, беспилотники