https://ukraina.ru/20250805/voennyy-proval-ili-politicheskiy-krizis-novaya-realnost-i-frontovye-uspekhi-glavnoe-na-utro-5-1066466505.html

Военный провал или политический кризис, "новая реальность" и фронтовые успехи. Главное на утро 5 августа

Военный провал или политический кризис, "новая реальность" и фронтовые успехи. Главное на утро 5 августа - 05.08.2025 Украина.ру

Военный провал или политический кризис, "новая реальность" и фронтовые успехи. Главное на утро 5 августа

Украина застряла в ситуации, где военная победа стала недостижимой, а политические последствия любого компромисса угрожают существующему режиму. Россия отказывается от самоограничения на размещение ракет средней и меньшей дальности сухопутного базирования (РСМД), что становится "новой реальностью" для Запада

2025-08-05T09:00

2025-08-05T09:00

2025-08-05T09:06

эксклюзив

украина

россия

запад

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

служба внешней разведки

вс рф

дмитрий медведев

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Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 5 августа российские военные перехватили и нейтрализовали 24 украинских беспилотника. В опубликованном отчете говорится, что дежурными средствами ПВО уничтожены более двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Больше всего БПЛА — 13 единиц — было сбито в небе над Брянской областью. Еще семь дронов ВСУ военные уничтожили над территорией Ростовской области. Кроме того, по два беспилотникам перехватили над территориями Калужской и Смоленской областей, отметили в Минобороны.Украина в тупике: победе не бывать, компромиссы закончились Между тем аналитик Исследовательского фонда Турции Гюркан Демир заявил, что Украина застряла в вооруженном конфликте, в котором не может выиграть, а любая территориальная уступка приведет к серьезному ущербу легитимности киевского режима. Как пишет журнал Military Watch Magazine, успехи ВС России в зоне СВО и серьезные потери ВСУ ставят под сомнение возможность продолжения Киевом военных действий. По словам эксперта, Украина отвергает "территориальные уступки".По словам аналитика, территориальные уступки стали для Владимира Зеленского главным камнем преткновения. "Эта дилемма лежит в основе как упорства Украины в продолжении войны, так и ее пробуксовки на мирных переговорах", — говорится в публикации. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC заявил о критически сложной обстановке для украинской армии по всему фронту. По его словам, Вооруженные силы Украины испытывают мощное давление российских войск на всех направлениях.Шмыгаль подчеркнул, что украинские военные докладывают о крайне напряженной ситуации. Министр не стал скрывать, что в ближайшее время Киев не ожидает улучшения оперативной обстановки.Тем временем лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил об усилении репрессий на Украине. На такой шаг Владимир Зеленский пошел, осознавая, что ему скоро придется покинуть свой пост под давлением Запада.Филиппо напомнил о недавних протестах в Киеве из-за попытки Зеленского лишить независимости антикоррупционные органы Украины. По мнению французского депутата, нынешний глава киевского режима продолжает искать способы удержаться у власти без помощи партнеров, понимая, что они уже готовят ему замену."Зеленского лихорадит из-за этого", — добавил парламентарий.Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Соединенные Штаты и Великобритания намерены выдвинуть посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины.Информация основана на данных о состоявшейся в швейцарских Альпах тайной встрече, в которой приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и сам Валерий Залужный.По сведениям СВР, западные партнеры предложили кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на высший государственный пост, получив согласие украинских участников встречи."Новая реальность": Медведев предупредил ЗападМИД РФ заявил, что Россия отказывается от самоограничения на размещение ракет средней и меньшей дальности сухопутного базирования (РСМД). Там констатировали исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория.В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Москва добровольно придерживалась моратория по РСМД даже после истечения соответствующего договора в 2019 году, но Запад эту инициативу проигнорировал.МИД напомнил, что США и их союзники открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах и приступили к практической реализации своих намерений.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что снятие Россией моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — это новая реальность, с которой Западу придется считаться.Медведев назвал этот шаг результатом антироссийской политики стран НАТО. "Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов", — написал он в соцсетях.Тем временем бывший посол Франции в России Сильви Берманн заявил, что президент США Дональд Трамп загнал себя в ловушку, выдвигая ультиматумы в отношении России."Он загнал себя в ловушку, установив новый, более короткий срок урегулирования", — отметила она. Дипломат добавила, что Трамп не оставил себе времени всерьез обдумать сложившуюся ситуацию и теперь ищет решение, "позволяющее сохранить лицо".Отправка спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву, по мнению Берманн, призвана дать Вашингтону немного времени, чтобы не приводить ультиматум в исполнение.Трамп ранее заявил, что Уиткофф посетит Россию "в начале августа". СМИ писали, что визит запланирован на 6 августа, а 8 августа, как ожидается, истекает срок ультиматума США в отношении урегулирования конфликта на Украине.С "новой реальностью" столкнулся Вашингтон и после "победы" Пекина в торговой войне. Обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут считает, что Китай одерживает лидерство в торговой войне, развязанной Соединенными Штатами.В своей авторской колонке журналист сравнил ВВП двух стран. В Китае отмечен рост на 5,3 процента, в США более скромные цифры — 1,25 процента. Кроме того, подчеркивает Бут, Дональду Трампу не удается "выжать существенных уступок из Пекина" на идущих сейчас переговорах о дальнейших условиях двусторонней торговли.Бут отметил, что "большинство стран капитулировало" и пошло на уступки, а Китай "этого не сделал". По словам автора публикации, Вашингтон "сдал назад", когда Пекин объявил о применении торговых контрмер в ответ на резкое повышение пошлин со стороны США.Фронтовая сводкаТелеграм-канал канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил, что действия российских военных "существенно сократили" число штурмовых групп ВСУ на Сумском направлении. По словам военкоров, регулярные удары по скоплениям украинских военных "сточили наступательный потенциал врага".Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что украинское командование стягивает в Сумскую область резервы со всего фронта. Среди них — элитные подразделения, которые имеют на вооружении артиллерию и бронемашины, переданные ВСУ странами НАТО.Подразделения ВСУ в этом регионе уже несут огромные потери. Так, в районе сумского села Юнаковка без вести пропала одна из рот элитной 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Также "Северный ветер" написал, что украинские военные массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки Сумской области. По данным военкоров, случаи отказов зафиксированы среди военных из 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Среди причин отказов — низкое морально-психологическое состояние военных, а также "неадекватное командование подразделений", отмечается в посте. Между тем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинских военных, пытавшихся высадиться на Тендровской косе, тренировали на базе в Очакове инструкторы из Великобритании, Германии и Франции."Там был стандартный набор инструкторов-европейцев: немцы, французы, англичане. Поляков в меньшей степени", — уточнил глава региона. Он отметил, что почти вся техника, которую используют украинские военные для перемещений по воде, была произведена на Западе. "Лодки, бэки, снаряжение. Запад поставляет полностью все вооружение и воюет с нами руками оболваненных украинцев", — заявил Сальдо.Ранее сообщалось о попытке ВСУ высадиться на Тендровской косе в ночь с 27 на 28 июля. После того, как атака была отбита, российские военные нанесли удар высокоточным оружием по базе в Очакове в Николаевской области.Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал в своем Телеграм-канале фронтовую сводку по состоянию на утро вторника, 5 августа. По его данным, на Покровском направлении идут упорные бои в районе Удачного и Котлино, в Леонтовичах российские подразделения "теснят противника". Восточнее Мирнограда зачищен ГОК, севернее идут бои на окраинах Красного Лимана и Родинского. На Харьковском направлении, отметил военкор, после освобождения северной части Волчанска ВС РФ устанавливают огневой контроль над снабжением противника с юга и юго-востока. Что касается Краснолиманского направления, по данным Лисицына, там идут бои за Карповку, продвижение к Дробышево и Шандриголово, также российские военные развивают активные действия в Торском и Колодезях.

https://ukraina.ru/20250805/glavnoe-za-noch-5-avgusta--1066465614.html

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https://ukraina.ru/20250804/teatr-odnogo-aktera-chto-kroetsya-za-strannym-povedeniem-trampa-1066431393.html

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Кристина Черкасова

эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , вс рф, дмитрий медведев