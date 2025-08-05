https://ukraina.ru/20250805/slaboumie-otvaga-i-bezotvetstvennost-pochemu-evrobyurokratiya-ne-izmenitsya-1066469829.html

Слабоумие, отвага и безответственность: почему евробюрократия не изменится

Слабоумие, отвага и безответственность: почему евробюрократия не изменится - 05.08.2025 Украина.ру

Слабоумие, отвага и безответственность: почему евробюрократия не изменится

В 1 трлн евро оценил замглавы МИД России Александр Грушко потери Евросоюза от разрыва энергетического сотрудничества с Россией. Подобные новости вызывают живой отклик у отечественной аудитории — приятно осознавать, что дела у твоего обидчика идут так себе.

2025-08-05T09:40

2025-08-05T09:40

2025-08-05T10:53

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Но проблема в том, что от этой констатации ничего не изменится так как в ЕС приняли принципиальное решение разорвать энергетические связи с Россией и сократить с ней прямую торговлю до минимума.Упущенная прибыль в данном случае евробюрократию как двигатель этого процесса мало интересует.Во-первых, высшую евробюрократию граждане ЕС на прямых выборах не выбирают. Поэтому и отчитываться о принятых решениях у неё потребности нет.Во-вторых, евробюрократы не несут ответственности за принятые ими решения: ни политической, ни юридической.Яркий пример — Pfizergate: несмотря на то, что Урсулу фон дер Ляйен признали виновной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавируса в период с 2021 по 2023 год на сумму свыше 20 млрд евро, юридической ответственности за сговор глава Еврокомиссии не понесла. К политической ответственности главу ЕК так же не привлекли — 10 июля Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен: из минимальных 361 голоса в европарламентариев инициативу поддержали лишь 175 человек.Никто не привлекал к ответственности Жозепа Мануэля Баррозу, при котором разработали три европейских энергопакета, чьё внедрение привело к 2021 году к газовому кризису в ЕС, когда о себе дал знать отказ от привязки стоимости природного газа к нефтяным котировкам и цены на газ в Европе оказались выше азиатских.Никто не вменяет Жан-Клоду Юнкеру излишнее использование неэффективного санкционного давления на Россию после присоединения к последней Крыма или непринятие эффективных мер для спасения в 2018 году Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, из которого США вывел Трамп. А ведь европейский бизнес выиграл бы от долгосрочного снятия санкций с Ирана, получив возможность поставлять туда высокотехнологичную продукцию.На этом фоне деятельность Урсулы фон дер Ляйен не лучше и не хуже — она продолжила двигаться тем же курсом, что и её предшественники. Просто политические реалии изменились.В 2020 году Еврокомиссия утвердила "Зелёный пакт", поставив в качестве цели превращение Евросоюза в углеродно-нейтральную страну за счёт "озеленения" экономики и энергетики, а также введения трансграничного углеродного регулирования (ТУР) — "налога" на выбросы при поставке в Европу товаров из других стран. С помощью ТУР евробюрократия планировала модернизировать европейскую экономику и механизм представлял собой логическое продолжение принятых в "нулевые" третьего энергопакета как попытки создать условия, когда правила на энергетических рынках будет диктовать покупатель, а не поставщик. А в 2023 году министры энергетики 27 стран ЕС подписали соглашение о запрете на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года.От "Зелёного пакта" евробюрократия не отказалась, запрет на машины с ДВС с 2035 года также действует, даже несмотря на то, что, как прогнозирует Александр Грушко, товарооборот между ЕС и Россией с такой динамикой скоро сократится до нуля, а "зелёная повестка" потерпела крах.В 2022 году Еврокомиссия была в авангарде санкционного давления на Россию, которое, на первых порах вредило не столько самой России, сколько европейскому бизнесу, который десятилетиями присутствовал в самых разных секторах российской экономики. Отдельные страны, например Финляндия, оказались настолько дисциплинированными, что принудили свой национальной бизнес к полному уходу с рынка России. Уже в 2023–2024 году уход с российского рынка аукнулся европейцам, например для Volkswagen этот шаг стал катализатором кризиса. Экспортоориентированные экономики сознательно отказались от крупного экспортного рынка — это не экономическое безумие, а реальность.С 2022 года евробюрократия финансирует Украину, которая изначально не могла нанести военное поражение России, что и было доказано в 2023 году. И единственный случай, когда верх в отношении Украины взял прагматизм — история с борьбой стран Восточной Европы против украинских зерновых и масличных, увенчавшаяся восстановлением механизма квотирования.На этом фоне отказ от российских угля, нефти, нефтепродуктов и газа не выглядит чем-то новым — это следование всё тем же курсом, по которому европейцев вела евробюрократия при Баррозу и Юнкере.Тем более, что у эти отказы убедительно обосновываются тем, что:1. Путин сошёл с ума и совершил акт немотивированной агрессии против мирного и суверенного государства;2. Россия традиционно использовала энергоносители в качестве оружия;3. Разобравшись с Украиной, Россия непременно нападёт на мирную и ни в чём не повинную Европу.Не важно, что никто не сходил с ума и агрессором изначально была сама Украина, вопрос с энергоносителями является в чистом виде самосбывающимся пророчеством, а нападать на Евросоюз России нужды нет. Важно то, о чём без устали твердят европейские СМИ и эксперты, а также то, во что верит европейский обыватель.А даже если он перестанет верить в то, о чём ему говорят, то для нивелирования последствий есть политические технологии, курс на становление либеральной диктатуры, а также открытое вмешательство в выборы, эффективность которых доказана на примере Румынии. А если кто после этого и захочет что-то вменить европейским начальникам, то для таких есть спецслужбы.Поэтому никакого сожаления о переплаченных за более дорогие энергоносители средства, упущенную из-за отказа от российского рынка прибыль, неверные политические решения, снижающие конкурентоспособность европейского бизнеса или сознательно взятые заведомо нереализуемые обязательства, у евробюрократии нет.Она в принципе неспособна на сожаления и лишена навыка рефлексии так как её деятельность обусловлена идеологией и ценностями, а не здравым смыслом. В этих условиях коллективной фон дер Ляйен важно вообще ни о чём не задумываться, демонстрируя непогрешимость, непоколебимость и безальтернативность текущего курса. Всё равно ответственности за провалы нет, а самоуверенность позволяет удерживать власть и повышать свою значимость внутри объединённой Европы.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

россия, европа, украина, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, владимир путин, ес, еврокомиссия, европарламент, эксклюзив