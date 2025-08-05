https://ukraina.ru/20250805/khronika-energeticheskoy-voyny--ssha-davyat-na-indiyu-a-malayziya--na-tenevoy-flot-1066468051.html

Хроника энергетической войны: США давят на Индию, а Малайзия – на "теневой флот"

Хроника энергетической войны: США давят на Индию, а Малайзия – на "теневой флот" - 05.08.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны: США давят на Индию, а Малайзия – на "теневой флот"

Давление США на Индию с требованием прекратить закупки нефти из РФ становится беспрецедентным. При этом отказ индийского премьера следовать указаниям Белого дома американские СМИ назвали "вызывающим".

2025-08-05T08:54

2025-08-05T08:54

2025-08-05T08:55

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Страны ОПЕК+ досрочно восстанавливают добычу нефтиВосемь стран ОПЕК+, добровольно сокращавших добычу нефти сверх квот, приняли решение увеличить добычу на 547 тысяч баррелей в сутки в сентябре 2025 года. Об этом сообщил Секретариат ОПЕК по итогам ежемесячной встречи стран-добровольцев, состоявшейся 3 августа в формате видеоконференции. Аналитики предупреждают, что из-за этого концу года рынок может столкнуться с избытком предложения, что отразится и на ценах.Страны, добровольно дополнительно сокращавшие добычу (т.н. "группа восьми" – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) сохранят четырёхкратный темп восстановления добычи в сентябре 2025 года. На момент начала восстановления в апреле планировалось возвращать на рынок по 137 тысяч баррелей в сутки, с мая по июль темпы были повышены в три раза, до 411 тыс. барр./сутки, а в августе-сентябре – в четыре раза, до 547-548 тысяч барр./сутки. Это эквивалентно четырем ежемесячным надбавкам, сообщила организация на своем сайте.Россия, как следует из сообщения ОПЕК, без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу в августе до 9,449 млн б/с, Саудовская Аравия – до 9,976 млн б/с.В картеле подчеркивают: поэтапный отказ от дополнительных добровольных корректировок добычи может быть приостановлен или отменен в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры. Страны также подтвердили намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объем с января 2024 года. Общая квота стран ОПЕК+ на сентябрь 2025 года с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения таким образом составит 37,556 млн барр./сутки, что на 528 тысяч больше, чем в августе. Это ознаменует полное погашение пакета добровольных сокращений в 2,2 млн барр./сутки.Общий объем восстановления добычи с апреля по сентябрь 2025 года чуть выше сокращенного объема – 2,465 млн барр./сутки, что учитывает согласованное для ОАЭ на 2025-2026 годы увеличение добычи на 300 тысяч барр./сутки. Таким образом у стран-добровольцев остается актуальным сокращение добычи на 1,65 млн барр./сутки, принятое в апреле 2023 года. Это сокращение продолжит действовать до конца 2026-го, но страны-добровольцы имеют возможность начать его сворачивание раньше или, напротив, принять решение о новом сокращении, в зависимости от рыночных условий.По мнению экспертов, действия картеля знаменуют переход ОПЕК+ от защиты нефтяных цен к открытию доступа нефти на рынок. Они, в частности, напоминают, что апрельское решение картеля о повышении добычи всего на 137 тысяч барр./сутки обрушило цены на черное золото до четырехлетнего минимума. Отыгралась нефть благодаря росту спроса летом.Аналитики при этом ожидают, что концу 2025 года рынок может столкнуться с избытком предложения, что отразится и на ценах. Пока же цены продолжают толкать вверх геополитические факторы вроде угроз президента США Дональда Трампа о введении вторичных санкций против стран, покупающих российские энергоносители. Стоит отметить, что сообщение ОПЕК о повышении добычи более чем на полмиллиона баррелей в сутки привело к удешевлению эталонных сортов нефти всего на 0,45-0,49%.Индия отказывается прекратить закупки российской нефти по требованию СШАДавление США на Индию с требованием прекратить закупки нефти из РФ стало беспрецедентным, новые заявления Дональда Трампа по этому поводу сложно назвать дипломатичными. При этом отказ индийского премьера Нарендры Моди следовать указаниям Белого дома американские СМИ назвали "вызывающим".Индия столкнется с повышением пошлин со стороны США, так как получает прибыли от перепродажи российской нефти, заявил 4 августа Дональд Трамп в Truth Social. "Индия не только закупает огромные объёмы российской нефти, но и перепродает значительную часть этих закупок на открытом рынке, получая огромные прибыли", – написал Трамп. По мнению президента США, Индию не волнует количество погибших на Украине.Он пообещал "существенно" поднять пошлины для Индии – но на сколько, не уточнил. В последние недели Трамп уже не раз угрожал Нью-Дели санкциями из-за российской нефти. В конце июля американский президент объявил, что в отношении Индии будет введена пошлина в 25%, а также ее ждет "штраф" за покупку нефти и военной техники у России. Ввести этот тариф США собираются с 7 августа.В ответ премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул важность защиты экономических интересов страны. Как сообщил 4 августа провластный индийский телеканал NDTV, Индия не отступает от своей энергетической стратегии, несмотря на усиливающееся давление на нее со стороны США в связи закупками российской нефти.NDTV отметил, что в ходе своего выступления в минувшие выходные глава индийского правительства подчеркнул важность защиты экономических интересов Индии в условиях неопределенности в мире. "Индия стала одной из главных целей Трампа, поскольку он надеется оказать давление на президента России Владимира Путина, чтобы прекратить войну на Украине. Президент США обрушился с критикой на Индию за то, что она присоединилась к группе развивающихся стран БРИКС и поддерживает тесные связи с Россией", – напомнил NDTV. Но Индия, как подчеркивает телеканал, "защищает свои связи с Россией". NDTV привел заявление индийского МИД, в котором ведомство указало, что у Москвы и Нью-Дели "устойчивое и проверенное временем партнёрство"."Моди выступил с вызывающим заявлением в связи с тарифными угрозами президента США Дональда Трампа", – отреагировало утром 4 августа американское агентство Bloomberg. Агентство также отметило, что правительство Нарендры Моди не давало местным нефтеперерабатывающим компаниям инструкций прекратить закупки российской нефти и не принимало решения о приостановке импорта энергоресурсов из России, несмотря на заявления Дональда Трампа об этом.Как государственным, так и частным индийским нефтеперерабатывающим компаниям разрешено покупать нефть у предпочтительных поставщиков. Покупка нефти остается коммерческим решением, отметили собеседники Bloomberg. Решения о поставках принимаются с учетом цены и качества сырой нефти, запасов, логистики и других экономических факторов, подтвердило ранее индийское агентство Ani.Закупки российской нефти продолжают, в частности, Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Ltd, уточняет индийская газета Mint. Со слов источников издания, за последние несколько дней две партии российской нефти были куплены с большими скидками, чем обычно, а сейчас идут переговоры о новых спотовых сделках.По информации Bloomberg, в минувшие выходные три танкера – Achilles, Elyte и Horae – выгрузили в порту Сикки почти 2,2 млн баррелей нефти Urals, предназначенных для частных индийских переработчиков Nayara Energy и Reliance Industries. Еще один танкер, Mikati, доставил в Индию около 720 тысяч баррелей нефти. В ближайшее время, отмечает агентство, в Сикке ожидается выгрузка еще 2,2 млн баррелей российской нефти.В то же время крупнейшая индийская государственная нефтегазовая компания – Indian Oil Corp – приобрела 7 млн баррелей нефти (с поставкой в сентябре) в США, Канаде и на Ближнем Востоке. Об этом 4 августа, со ссылкой на собственные источники, сообщило британское агентство Reuters. Больше всего нефти закуплено в США – 4,6 млн баррелей нефти марки WTI Midland, в Канаде было приобретено 500 тысяч баррелей нефти марки WCS, а 2 млн баррелей марки Das было закуплено в Абу-Даби. Цену контрактов Reuters не удалось выяснить.Однако подобный реверанс Индии в адрес США не спас эту страну от угроз со стороны Трампа, описанных выше. Неудивительно, что вечером 4 августа появилось официальное заявление МИД Индии, в котором нападки США и ЕС за импорт нефти из России названы "необоснованными и несправедливыми".Индия в том числе из-за действий Запада оказалась вынуждена покупать нефть у России и теперь подвергается критике за это, при этом страны-критики тоже импортируют товары из России, говорится в заявлении индийского МИДа.Покупку российской нефти Нью-Дели объяснил тем, что после начала конфликта на Украине традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу. "В тот период США активно поощряли такие закупки Индией для укрепления стабильности глобальных энергетических рынков", – указал МИД Индии."Примечательно, что те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией. В отличие от нашего случая их торговля не продиктована жизненно важной национальной необходимостью", – подчеркнуло индийское дипломатическое ведомство.Малайзия усложнила работу "теневого флота". Накануне первого визита своего короля в РоссиюМалайзия ввела новые правила для борьбы с незаконной перевалкой нефти борт-в-борт в своих территориальных водах. 1 августа это подтвердила Сингапурская ассоциация судоходства (SSA). Подобное решение, которое усложнит работу, в том числе, российского "теневого флота", принято накануне первого в истории визита короля Малайзии в Россию, который начинается 5 августа.Решение властей Малайзии принято с целью помешать работе "теневого флота" нефтеналивных танкеров, находящихя под санкциями, которые доставляют нефть в Китай. Танкеры, замеченные в проведении несанкционированных операций, будут немедленно задерживаться, а процесс их освобождения, как ожидается, займет несколько недель. Малайзийскому агентству по обеспечению соблюдения морского законодательства поручено усилить контроль в территориальных водах и исключительной экономической зоне страны.Кроме этого, Малайзия закрыла якорную стоянку у порта Томпок-Утара, расположенного недалеко от восточного входа в Сингапурский пролив. Якорная стоянка Томпок-Утара, также известная как Границы Восточного внешнего порта (EOPL), – это излюбленное место бункеровки судов, ранее поощряемой властями Малайзии.Они сами выделили район с определенными координатами, где можно было проводить бункеровку после соблюдения незначительных формальностей. Среди судов, проводящих бункеровку, было легко затеряться танкерам "теневого флота". В последние годы территориальные воды Малайзии активно использовались для перевалки иранской и российской нефти, предназначенной для Китая.При этом 5 августа начнётся исторический государственный визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию по приглашению Владимира Путина. Он станет первым за всю историю двусторонних отношений, установленных в 1967 году, и продлится пять дней. Как отметил российский портал Neftegaz.RU, ужесточение условий для теневого флота вряд ли омрачит этот визит, но вводить их накануне визита не кажется разумным.

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Олег Хавич

индия, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, опек, мид, bloomberg, эксклюзив