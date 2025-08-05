Какие границы могут быть у послевоенной Украины? Украинские эксперты о том, что как прежде уже не будет - 05.08.2025 Украина.ру
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Какие границы могут быть у послевоенной Украины? Украинские эксперты о том, что как прежде уже не будет
Какие границы могут быть у послевоенной Украины? Украинские эксперты о том, что как прежде уже не будет - 05.08.2025 Украина.ру
Какие границы могут быть у послевоенной Украины? Украинские эксперты о том, что как прежде уже не будет
В украинском экспертном сообществе спорят, на каких условиях возможно прекращение конфликта и какие решения могут предотвратить повторение конфликта
2025-08-05T05:13
2025-08-05T05:13
эксклюзив
украина
россия
сша
кость бондаренко
александр семченко
владимир зеленский
тцк
верховная рада
сизо
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Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что уже в сентябре будет попытка международного арбитража по вопросу Украины, поводом для соответствующих встреч может послужить празднование 80-летия завершения Второй мировой войны. Участвовать в таком арбитраже будут РФ, США и Китай. Возможно, именно в это время состоится и визит Зеленского в Китай, отметил политолог в эфире канала "Книжный день".Принимавший участие в беседе украинский и российский публицист и политолог Александр Семченко отметил, что это "взгляд, конечно, интересный", но не вполне понятно, где именно будет проведена линия компромисса. Он отметил, что американский Институт изучения войны обнародовал интересную карту Украины, где все Левобережье отдано под контроль РФ, плюс некоторые территории и на правом берегу Днепра. В том числе России отдана и часть Одесской области.Возможно, именно так звучит предложение США. Вопрос в том, согласна ли на это Россия, а Зеленского вряд ли вообще будут спрашивать, считает политолог. По его мнению, это один из путей, по которому могут попробовать пройти к миру.Кость Бондаренко добавил, что такую карту уже публиковали ранее, называя такой раздел страны "планом Орбана". И теперь это могут использовать, склоняя Киев к большей сговорчивости - "потому что на фоне этого плана прежние предложения России выглядят даже более приемлемыми".Впрочем, Институт изучения войны - это общественная организация, так что этот план нельзя считать официальным предложением США, подчеркнул, в свою очередь, Семченко. Он добавил, что, кроме того, такая конструкция предполагает продолжение войны через какое-то время — так в чём тут интерес России?Кость Бондаренко на это ответил, что продолжение войны в таком варианте не обязательно. По его словам, "такая конструкция, если она будет создана, может привести не к продолжению войны между Украиной и Россией, а к провоцированию внутренних противостояний, тогда попросту будут совсем другие проблемы стоять перед Киевом — "это то же самое, что в Афганистане было… в девяностые, в начале нулевых годов".Политолог отметил, что он видит большие проблемы, с которыми столкнётся Украина после войны, их много — и ни у власти, ни у большинства политиков рецептов решения пока нет. Отвечая на вопрос, какие границы будут у послевоенной Украины, Бондаренко сказал, что этого сейчас не знает никто.В свою очередь, Константин Семченко отметил, что сохранение нынешней Украины в любых границах — "это новая война", причём все внутренние украинские конфликты в конечном итоге будут канализированы против России. Поэтому России просто не о чем договариваться даже и на основе карты Института изучения войны, единственное решение проблемы - "любые границы Украины, но в составе России".Эксперт подчеркнул, что это был бы "самый самый справедливый вариант решения вопроса, в том числе и для украинцев, живущих на территории Украины", об этом свидетельствует сама история единого государства, основанного не только и не столько на идеях русского мира, но на идеях социальной справедливости (в данном случае речь о советском периоде истории — Авт.).По мнению Семченко, не закончив сейчас с решением украинского вопроса, Россия сильно рискует в будущем.Относительно будущих границ высказался в своём блоге находящийся киевском в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский, комментируя прогноз Нацбанка Украины о том, что украинцы начнут возвращаться в страну из Европы в 2027-м году."Но этот прогноз не совсем точен, потому что людям не говорили, будет ли самопровозглашенным президентом все еще зеленский (нардеп пишет эту фамилию с маленькой буквы — Ред.), или уже им станет президент-прапорщик Залужный", - написал политик. И добавил: "Не ясно также, где будут проходить границы Украины в 2027-м. Не факт, что Львовская область вместит всех желающих".Что касается внутренних противоречий на подконтрольных Киеву территориях, то они действительно обостряются день ото дня. Недавно мы писали о бунте против ТЦК в Виннице, а теперь столкновения гражданских с работниками ТЦК произошли в Николаеве. В ход пошли биты и пистолеты.Об этом сообщает со ссылкой на информацию от Николаевский областной ТЦК издание "Страна" в своём телеграм-канале."ТЦК заявляет, что гражданские, вооруженные битами и трубами, повредили транспорт и нанесли удары военкомам. Те в ответ открыли огонь из травматического пистолета. Есть пострадавшие с обеих сторон", - информирует издание. Проводится расследование.Как утверждают наши источники, судя по настроениям, такие конфликты будут возникать всё чаще, и они будут становиться всё более ожесточёнными.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Украина потеряла всё". Украинские эксперты и политики о том, с чем страна выйдет из войны, если выйдет" https://ukraina.ru/20250803/ukraina-poteryala-vs-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-tom-s-chem-strana-vyydet-iz-voyny-esli-vyydet-1066352966.htmlИ в статье Михаила Павлива "Галицкая Голгофа. Рана, из которой выросла ненависть к России" https://ukraina.ru/20250801/galitskaya-golgofa-rana-iz-kotoroy-vyrosla-nenavist-k-rossii-1066273927.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, сша, кость бондаренко, александр семченко, владимир зеленский, тцк, верховная рада, сизо, афганистан, эксперты
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Кость Бондаренко, Александр Семченко, Владимир Зеленский, ТЦК, Верховная Рада, СИЗО, Афганистан, эксперты

Какие границы могут быть у послевоенной Украины? Украинские эксперты о том, что как прежде уже не будет

05:13 05.08.2025
 
© Украина.руэксперты
эксперты - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе спорят, на каких условиях возможно прекращение конфликта и какие решения могут предотвратить повторение конфликта
Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что уже в сентябре будет попытка международного арбитража по вопросу Украины, поводом для соответствующих встреч может послужить празднование 80-летия завершения Второй мировой войны. Участвовать в таком арбитраже будут РФ, США и Китай. Возможно, именно в это время состоится и визит Зеленского в Китай, отметил политолог в эфире канала "Книжный день".
Принимавший участие в беседе украинский и российский публицист и политолог Александр Семченко отметил, что это "взгляд, конечно, интересный", но не вполне понятно, где именно будет проведена линия компромисса. Он отметил, что американский Институт изучения войны обнародовал интересную карту Украины, где все Левобережье отдано под контроль РФ, плюс некоторые территории и на правом берегу Днепра. В том числе России отдана и часть Одесской области.
Возможно, именно так звучит предложение США. Вопрос в том, согласна ли на это Россия, а Зеленского вряд ли вообще будут спрашивать, считает политолог. По его мнению, это один из путей, по которому могут попробовать пройти к миру.
Кость Бондаренко добавил, что такую карту уже публиковали ранее, называя такой раздел страны "планом Орбана". И теперь это могут использовать, склоняя Киев к большей сговорчивости - "потому что на фоне этого плана прежние предложения России выглядят даже более приемлемыми".
Впрочем, Институт изучения войны - это общественная организация, так что этот план нельзя считать официальным предложением США, подчеркнул, в свою очередь, Семченко. Он добавил, что, кроме того, такая конструкция предполагает продолжение войны через какое-то время — так в чём тут интерес России?
Кость Бондаренко на это ответил, что продолжение войны в таком варианте не обязательно. По его словам, "такая конструкция, если она будет создана, может привести не к продолжению войны между Украиной и Россией, а к провоцированию внутренних противостояний, тогда попросту будут совсем другие проблемы стоять перед Киевом — "это то же самое, что в Афганистане было… в девяностые, в начале нулевых годов".
Политолог отметил, что он видит большие проблемы, с которыми столкнётся Украина после войны, их много — и ни у власти, ни у большинства политиков рецептов решения пока нет. Отвечая на вопрос, какие границы будут у послевоенной Украины, Бондаренко сказал, что этого сейчас не знает никто.
В свою очередь, Константин Семченко отметил, что сохранение нынешней Украины в любых границах — "это новая война", причём все внутренние украинские конфликты в конечном итоге будут канализированы против России. Поэтому России просто не о чем договариваться даже и на основе карты Института изучения войны, единственное решение проблемы - "любые границы Украины, но в составе России".
Эксперт подчеркнул, что это был бы "самый самый справедливый вариант решения вопроса, в том числе и для украинцев, живущих на территории Украины", об этом свидетельствует сама история единого государства, основанного не только и не столько на идеях русского мира, но на идеях социальной справедливости (в данном случае речь о советском периоде истории — Авт.).
По мнению Семченко, не закончив сейчас с решением украинского вопроса, Россия сильно рискует в будущем.
Относительно будущих границ высказался в своём блоге находящийся киевском в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский, комментируя прогноз Нацбанка Украины о том, что украинцы начнут возвращаться в страну из Европы в 2027-м году.
"Но этот прогноз не совсем точен, потому что людям не говорили, будет ли самопровозглашенным президентом все еще зеленский (нардеп пишет эту фамилию с маленькой буквы — Ред.), или уже им станет президент-прапорщик Залужный", - написал политик. И добавил: "Не ясно также, где будут проходить границы Украины в 2027-м. Не факт, что Львовская область вместит всех желающих".
Что касается внутренних противоречий на подконтрольных Киеву территориях, то они действительно обостряются день ото дня. Недавно мы писали о бунте против ТЦК в Виннице, а теперь столкновения гражданских с работниками ТЦК произошли в Николаеве. В ход пошли биты и пистолеты.

Об этом сообщает со ссылкой на информацию от Николаевский областной ТЦК издание "Страна" в своём телеграм-канале.

"ТЦК заявляет, что гражданские, вооруженные битами и трубами, повредили транспорт и нанесли удары военкомам. Те в ответ открыли огонь из травматического пистолета. Есть пострадавшие с обеих сторон", - информирует издание. Проводится расследование.
Как утверждают наши источники, судя по настроениям, такие конфликты будут возникать всё чаще, и они будут становиться всё более ожесточёнными.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Украина потеряла всё". Украинские эксперты и политики о том, с чем страна выйдет из войны, если выйдет" https://ukraina.ru/20250803/ukraina-poteryala-vs-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-tom-s-chem-strana-vyydet-iz-voyny-esli-vyydet-1066352966.html
И в статье Михаила Павлива "Галицкая Голгофа. Рана, из которой выросла ненависть к России" https://ukraina.ru/20250801/galitskaya-golgofa-rana-iz-kotoroy-vyrosla-nenavist-k-rossii-1066273927.html
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