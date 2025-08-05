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Что первым рухнет у Украины? Кирилл Копылов рассказал о признаках коллапса

Что первым рухнет у Украины? Кирилл Копылов рассказал о признаках коллапса - 05.08.2025 Украина.ру

Что первым рухнет у Украины? Кирилл Копылов рассказал о признаках коллапса

В интервью изданию Украина.ру историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов проанализировал возможный сценарий краха ВСУ по аналогии с германской армией в 1918 году

2025-08-05T06:20

2025-08-05T06:20

2025-08-05T06:20

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фронт

сво

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Эксперт отметил ключевое отличие современной ситуации: "Более того, киевский режим совершенно не обращает внимание на ситуацию в тылу и париться по этому поводу не собирается. А ведь все эти пляски вокруг НАБУ уже подтверждают, что 'в датском королевстве что-то прогнило'.""Поэтому крах Украины по сценарию Первой мировой возможен. Просто произойти он может в несколько иной последовательности", - продолжил историк. "У Германии сначала рухнул фронт, потом рухнул тыл. Что первым рухнет у Украины - посмотрим."Копылов подчеркнул, что текущая ситуация отличается от 1918 года: "Ее не поддерживают всем, в чем она нуждается. Это принципиально меняет динамику возможного коллапса.""Украина - не Германия, и ее крах, если он произойдет, будет иметь свои уникальные особенности", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.Про практическую пользу для армии России от освобождения Часов Яра — в материале "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250804/tatyana-chita-vinnik-sozhgla-na-svo-legkie-lishilas-pochki-oskolki-v-tele-no-glavnoe---spasala-rebyat-1065349848.html

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