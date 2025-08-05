"Бог на стороне больших батальонов": Копылов о важности огневого превосходства над противником - 05.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250805/bog-na-storone-bolshikh-batalonov-kopylov-o-vazhnosti-ognevogo-prevoskhodstva-nad-protivnikom-1066443598.html
"Бог на стороне больших батальонов": Копылов о важности огневого превосходства над противником
"Бог на стороне больших батальонов": Копылов о важности огневого превосходства над противником - 05.08.2025 Украина.ру
"Бог на стороне больших батальонов": Копылов о важности огневого превосходства над противником
Огневое превосходство остается решающим фактором на фронте, несмотря на массовое применение дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-08-05T06:40
2025-08-05T06:40
новости
россия
часов яр
славянск
украина.ру
вс рф
сво
прогнозы сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061576922_0:117:3041:1828_1920x0_80_0_0_d5bf0c9b3cdc3695d51d52238149dd3c.jpg
Эксперт подчеркнул: "То же самое касается дронов на СВО. Они появились уже после того, как у нас установился статичный фронт. Это важное наблюдение, которое многие упускают из виду.""ВСУ может сколько угодно рассказывать про стены дронов. Но если к паритету по БПЛА добавить наше превосходство в артиллерии, авиации и танках, им это не поможет", - отметил историк. "У нас больше аргументов в этом споре, чем у противника."Копылов привел исторический пример: "В Первую мировую картину на поле боя изменил не пулемет, а множество подразделений, которые были оснащены пулеметами. Сегодня мы видим аналогичный процесс с дронами.""Бог на стороне больших батальонов. В плане огневой мощи большие батальоны на нашей стороне. Это фундаментальное преимущество, которое будет определять исход боевых действий", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.Про практическую пользу для армии России от освобождения Часов Яра — в материале "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250804/rostislav-ischenko-ssha-i-evropa-gotovyat-novuyu-proksi-voynu-kotoraya-po-masshtabam-stanet-1066313729.html
россия
часов яр
славянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061576922_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_79cb44e5cb8bc345d9e939892d1cb95c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, часов яр, славянск, украина.ру, вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, пулемет, первая мировая война, дроны
Новости, Россия, Часов Яр, Славянск, Украина.ру, ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, пулемет, Первая мировая война, дроны

"Бог на стороне больших батальонов": Копылов о важности огневого превосходства над противником

06:40 05.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Огневое превосходство остается решающим фактором на фронте, несмотря на массовое применение дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
"Статичная линия фронта в Первую мировую войну появилась еще в 1914 году, когда у всех сторон было минимальное количество пулеметов. А взрывной рост количества пулеметов начался в конце 1915 года, когда окопная война длилась чуть больше года", - пояснил Копылов, проводя историческую параллель.
Эксперт подчеркнул: "То же самое касается дронов на СВО. Они появились уже после того, как у нас установился статичный фронт. Это важное наблюдение, которое многие упускают из виду."
"ВСУ может сколько угодно рассказывать про стены дронов. Но если к паритету по БПЛА добавить наше превосходство в артиллерии, авиации и танках, им это не поможет", - отметил историк. "У нас больше аргументов в этом споре, чем у противника."
Копылов привел исторический пример: "В Первую мировую картину на поле боя изменил не пулемет, а множество подразделений, которые были оснащены пулеметами. Сегодня мы видим аналогичный процесс с дронами."
"Бог на стороне больших батальонов. В плане огневой мощи большие батальоны на нашей стороне. Это фундаментальное преимущество, которое будет определять исход боевых действий", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.
Про практическую пользу для армии России от освобождения Часов Яра — в материале "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: США и Европа готовят новую прокси-войну, которая по масштабам станет континентальнойСамая главная проблема заключается в том, что и США, и Европа, нагнетая напряжённость на всех направлениях, толкают мир к войне. И они готовы к войне, потому что считают, что могут в очередной раз запустить прокси-войну против России и Китая.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЧасов ЯрСлавянскУкраина.руВС РФСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияпулеметПервая мировая войнадроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42На Северском направлении бойцы 6-й бригады взяли под контроль территории юго-восточнее Серебрянки, сообщает Анатолий Радов
08:34С каким кризисом столкнулся генштаб на Украине и почему ВСУ в Донбассе потеряют всё и сразу — Носков
08:31Подразделения группировки "Север" продвигаются в Волчанске Харьковской области сразу на нескольких участках
08:30Лозовая в Харьковской области подверглась самой масштабной атаке с начала СВО - видео
08:08Главное за ночь 5 августа
08:00Осторожный патриарх Никон и подчинение Москве Киевской митрополии
07:25ПВО уничтожила десятки украинских беспилотников над Россией
07:15Покровск окружен: военный эксперт объяснил, почему города не станет "вторым Бахмутом" для ВСУ
07:00Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО
06:40"Бог на стороне больших батальонов": Копылов о важности огневого превосходства над противником
06:20Что первым рухнет у Украины? Кирилл Копылов рассказал о признаках коллапса
06:01Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней
06:00"Трамп не дурак и действует разумно": Зубец рассказал о настоящей цели торговых пошлин
05:30"Европа затягивает пояса": политолог объяснил, как санкции против России ударили по ЕС
05:24Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов
05:13Какие границы могут быть у послевоенной Украины? Украинские эксперты о том, что как прежде уже не будет
05:00БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую систему
04:40Турки не прогнутся: Алексей Зубец о реакции Анкары на санкции США
04:20Китай не дрогнет: Алексей Зубец рассказал о бесполезности 100% пошлин Трампа
04:18ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
Лента новостейМолния