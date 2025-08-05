"Бог на стороне больших батальонов": Копылов о важности огневого превосходства над противником
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Огневое превосходство остается решающим фактором на фронте, несмотря на массовое применение дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
"Статичная линия фронта в Первую мировую войну появилась еще в 1914 году, когда у всех сторон было минимальное количество пулеметов. А взрывной рост количества пулеметов начался в конце 1915 года, когда окопная война длилась чуть больше года", - пояснил Копылов, проводя историческую параллель.
Эксперт подчеркнул: "То же самое касается дронов на СВО. Они появились уже после того, как у нас установился статичный фронт. Это важное наблюдение, которое многие упускают из виду."
"ВСУ может сколько угодно рассказывать про стены дронов. Но если к паритету по БПЛА добавить наше превосходство в артиллерии, авиации и танках, им это не поможет", - отметил историк. "У нас больше аргументов в этом споре, чем у противника."
Копылов привел исторический пример: "В Первую мировую картину на поле боя изменил не пулемет, а множество подразделений, которые были оснащены пулеметами. Сегодня мы видим аналогичный процесс с дронами."
"Бог на стороне больших батальонов. В плане огневой мощи большие батальоны на нашей стороне. Это фундаментальное преимущество, которое будет определять исход боевых действий", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.
Про практическую пользу для армии России от освобождения Часов Яра — в материале "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
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