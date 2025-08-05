https://ukraina.ru/20250805/bog-na-storone-bolshikh-batalonov-kopylov-o-vazhnosti-ognevogo-prevoskhodstva-nad-protivnikom-1066443598.html

"Бог на стороне больших батальонов": Копылов о важности огневого превосходства над противником

"Бог на стороне больших батальонов": Копылов о важности огневого превосходства над противником - 05.08.2025 Украина.ру

"Бог на стороне больших батальонов": Копылов о важности огневого превосходства над противником

Огневое превосходство остается решающим фактором на фронте, несмотря на массовое применение дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2025-08-05T06:40

2025-08-05T06:40

2025-08-05T06:40

новости

россия

часов яр

славянск

украина.ру

вс рф

сво

прогнозы сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061576922_0:117:3041:1828_1920x0_80_0_0_d5bf0c9b3cdc3695d51d52238149dd3c.jpg

Эксперт подчеркнул: "То же самое касается дронов на СВО. Они появились уже после того, как у нас установился статичный фронт. Это важное наблюдение, которое многие упускают из виду.""ВСУ может сколько угодно рассказывать про стены дронов. Но если к паритету по БПЛА добавить наше превосходство в артиллерии, авиации и танках, им это не поможет", - отметил историк. "У нас больше аргументов в этом споре, чем у противника."Копылов привел исторический пример: "В Первую мировую картину на поле боя изменил не пулемет, а множество подразделений, которые были оснащены пулеметами. Сегодня мы видим аналогичный процесс с дронами.""Бог на стороне больших батальонов. В плане огневой мощи большие батальоны на нашей стороне. Это фундаментальное преимущество, которое будет определять исход боевых действий", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.Про практическую пользу для армии России от освобождения Часов Яра — в материале "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250804/rostislav-ischenko-ssha-i-evropa-gotovyat-novuyu-proksi-voynu-kotoraya-po-masshtabam-stanet-1066313729.html

россия

часов яр

славянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, часов яр, славянск, украина.ру, вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, пулемет, первая мировая война, дроны